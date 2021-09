Damon Albarn revela la razón por la que su concierto en el Globe Theater será único

En pleno puente y como parte de los preparativos para el lanzamiento de The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, Damon Albarn platicó extensamente con Sopitas.com sobre la inspiración, origen y propósito de este disco, así como los planes que vienen para los próximos meses.

Inspirado en la fragilidad humana, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows es un proyecto que originalmente se concibió como una pieza sinfónica, en la que diversos músicos de orquesta se unieron a Damon Albarn para crear canciones inspiradas en los paisajes de Islandia, y que con la llegada de la pandemia y el encierro, fue mutando hasta convertirse en el disco más íntimo y personal que nos haya entregado Damon hasta el momento, explorando temas como la pérdida, el duelo, nuestra relación con la naturaleza y por supuesto, la evolución en nuestras vidas.

Como sabemos, el título del disco está tomado de un poema de John Clare titulado “Love and Memory” y el próximo lunes 20 de septiembre, tendremos la oportunidad de disfrutar el primer adelanto en vivo de las nuevas canciones un entorno único con el concierto que se realizará y transmitirá a todo el mundo desde el Globe Theater de Londres.

La importancia del Globe Theater

El Globe Theater fue construido originalmente en el año de 1599 (sí, hace más de 400 años) al sur del Támesis, en una área que ahora conocemos como el “Bankside” y que alberga algunos de los edificios más icónicos de Londres como la Tate Modern Gallery, pero que en aquel entonces era catalogada como una “zona roja”, llena de pubs, arenas y burdeles.

Si bien, se cree que el Globe Theater era propiedad de William Shakespeare, vale la pena aclarar que él no era el propietario, sino un accionista, pues la construcción del recinto se pudo lograr gracias a la aportación realizada por Shakespeare junto con otros actores.

Desgraciadamente, el teatro original se quemó en el año de 1613, cuando un cañón del escenario prendió fuego al techo de paja y si bien fue reconstruido mientras Shakespeare aún se encontraba con vida, el Globe Theater se vio obligado a cerrar sus puertas en 1642 por una orden del líderpuritano y conservador Oliver Cromwell, para después, ser derribado y dejar su espacio para la construcción de viviendas.

No sería si no hasta 1970 cuando el actor y director estadounidense Sam Wanamaker, refugiado en Inglaterra por temor a ser vetado de Hollywood por sus simpatía comunista a la Unión Soviética, decidió crear un proyecto para reconstruir una réplica exacta del histórico Globe Theater a tan solo unos metros de su ubicación original.

El proyecto tardó años en materializarse y si bien el nuevo Globe Theater de Londres se inauguró hasta 1997, el recinto respeta el diseño y arquitectura de la obra original, basado en las evidencias y bibliografías académicas disponibles de los edificios que existieron entre 1599 y 1642, esto incluye el famoso techo de paja que ahora cuenta con un sistema de hidratación, que la humedece constantemente para evitar cualquier tipo de incendio.

Por supuesto el característico escenario con forma de “O” o de círculo, -que en realidad es un octágono- y que toma su popularidad de una obra del propio Shakespeare que describió el escenario en el prólogo su obra “Henry V” como una “madera en forma de O” y es precisamente este diseño el que permite que las obras se celebren al aire libre.

Damon Albarn explica por qué su concierto en el Globe Theater será único

Es aquí donde entra en juego la importancia del Globe Theater para la presentación de The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows de Damon Albarn el próximo 20 de Septiembre, pues como mencionamos arriba, el escenario es un círculo que se encuentra al aire libre y el concierto coincidirá con la luna llena y el inicio del equinoccio de Otoño.

“Es sólo una gran coincidencia” confiesa Damon Albarn en nuestra entrevista, para posteriormente explicar: “El Globe Theater está construido de una forma muy tradicional, muy victoriana, que le permite desarrollar las obras sin techo, por lo que hay una gran probabilidad de que el lunes, si el clima lo permite, podamos tener un concierto que sea iluminado por la luna llena de otoño. ¿qué más puedo pedir?”. Para cerrar su respuesta con una frase en español: “La luna es en mi alma”.

Los boletos físicos para el concierto especial de Damon Albarn en el Globe Theater de Londres se agotaron en cuestión de minutos, afortunadamente el show será transmitido a todo el mundo a través de un stream exclusivo que se podrá por única ocasión ver el Lunes 20 de Septiembre a las 7:30pm hora del centro de México con un costo de $120 pesos.

Y por supuesto, sigue pendiente de Sopitas.com porque en las próximas semanas compartiremos más de nuestra charla en la que Damon Albarn nos compartió algunas sorpresas sobre Gorillaz, su pronóstico para el Chelsea en la Premier League y por supuesto, el significado detrás de las canciones de The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows que estará disponible el 12 de Noviembre.