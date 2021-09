Te decimos cómo ver el concierto de Damon Albarn desde el Globe Theatre de Londres

Damon Albarn anda chambeando con todo en el último tramo del 2021, tanto con Gorillaz como en el proyecto alterno que mantiene bajo su propio nombre. Con una producción musical a la vista, el icónico músico inglés primero hará una para en el Globe Theatre de Londres… y tendremos la oportunidad de unirnos al evento.

A partir de este momento, ya puedes adquirir un acceso para presenciar en streaming el show que Albarn dará en dicho recinto para cerrar septiembre. Toma la agenda, anota los detalles y córrele a conseguir tu boleto luego de que te demos los detalles y toda la cosa.

Damon Albarn en el Globe Theatre de Londres

De a poco regresan los conciertos alrededor del mundo, pero hay que decirlo: el streaming llegó para quedarse y convertirse en una alternativa más para que el público disfrute de la música. En ese sentido, varios artistas no desaprovechan la oportunidad de acercarse a sus fanáticos -aunque sea de manera virtual-.

Y ahí, Damon Albarn está listo para hacer lo propio. El también líder de Blur se presentará el próximo 20 de septiembre en el Globe Theatre de Londres, a las orillas del Río Támesis, para presentar un poco de su próximo material titulado The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, el cual forma parte de su proyecto alterno en solitario y del que ya hemos escuchado la canción “Particles” y “Polaris”.

¿Y cómo le entro al concierto?

Las entradas para el show presencial se han agotado, de acuerdo con lo que revelan algunos medios… pero eso no quiere decir que solo el público londinense le entrará a la presentación. Como mencionamos, este concierto se transmitirá a nivel mundial y será la plataforma Doors.Live la que se encargará de poner el evento tú alcance.

El concierto de Damon Albarn se podrá ver en Reino Unido, el resto de Europa, América del Norte y del Sur, Asía, Australia y Nueva Zelanda. ¿Y cómo consigues los boletos? Bien fácil: accede a ESTE ENLACE y ahí encontrarás la opción para comprar tu acceso… y real, no puedes dejar pasar la oportunidad porque el precio para México es de tan solo $90.00 pesos.

Y si ya te quieres ver más acá, puedes comprar el boleto y la playera conmemorativa por $990.00 varitos. La presentación comenzará el 20 de septiembre a la 1:30 pm en la hora del centro de México (para que vayas conectándote a Doors.Live desde antes si es posible). Ya tienes el dato; ahora haz lo tuyo, crack.

Entrevista con Damon

Aprovechando el momento, te dejamos por acá la entrevista que tuvimos hace unos meses con el buen Damon Albarn. Échale un vistazo que se puso rebuena la plática.