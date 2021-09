Damon Albarn se pone nostálgico y reflexivo en su nueva rola “Particles”

Parece que este año será completamente de Damon Albarn, porque no para de presentarnos música espectacular. Hace algunos días volvió a los escenarios junto a Gorillaz para dar un par de shows en Londres junto a Robert Smith y varios invitados, es más, hasta estrenó un EP de la banda animada (ACÁ les contamos todo). Sin embargo, el músico británico se enfocará en estos meses a un proyecto muy especial, su segundo álbum como solista.

Como recordarán y luego de anticiparlo por un buen rato, Damon anunció con bombo y platillo que lanzaría su siguiente material discográfico en solitario, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Lo que en un principio sería un nuevo proyecto, terminó siendo el título de este disco del cual ya conocemos algunos detalles como el tracklist y la fecha en la que podremos escucharlo completito.

Damon Albarn estrena una rola más de su nuevo disco

Sin embargo, y antes de que esté disponible en plataformas digitales y en formato físico, Damon Albarn nos ha presentado un par de canciones de este disco, como la rola que le da nombre al álbum y “Polaris” (la cual por cierto, pueden escuchar POR ACÁ). Pero ahora y a días de lanzarlo oficialmente, la mente maestra detrás de Gorillaz estrena un tema más que seguramente les recordará a sus trabajos previos, “Particles”.

Y lo decimos en el buen sentido de la palabra, porque esta canción suena a una balada lenta y experimental que fácilmente podría entrar en un álbum de Blur. La música es quizá la parte más interesante, pues un piano eléctrico nos da la bienvenida mientras se le suma la voz melancólica de Albarn, quien acompañado de su guitarra y otros sintetizadores nos regala un tema íntimo, sensible y sumamente nostálgico.

Recuerden que The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, el segundo material discográfico en solitario de Damon Albarn estará disponible en todos lados el próximo 12 de noviembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día de escucharlo de principio a fin, chequen a continuación su nuevo y melancólico sencillo, “Particles”:

