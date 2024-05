Daniel Caesar en el Pepsi Center WTC: Una noche de R&B chill en medio del caos de la CDMX

Lo que necesitas saber: Daniel Caesar visitó México por primera vez y nos regaló un showsazo de aquellos en el Pepsi Center WTC. Acá la reseña de su concierto.

Ir a un concierto entre semana en la CDMX es un tanto complicado, pues el caos que se arma con el tráfico de la capital chilanga es terrible. Sin embargo, ni siquiera eso y mucho menos la lluvia nos detuvo de vivir una noche maravillosa con Daniel Caesar en el Pepsi Center WTC, quien por un momento nos hizo olvidarnos del embrollo que fue llegar hasta este venue.

Normalmente, es bastante fácil llegar a este foro de la colonia Nápoles. Pero como recientemente ha pasado, Tláloc hizo de las suyas y se manifestó con un aguacero e incluso granizo en algunas partes de la Ciudad de México. Y la verdad es que este sopibecario que les escribe, pensó que no llegaría a la cita para el debut del músico y productor canadiense en nuestro país.

Este es el póster para el concierto de Daniel Caesar en la CDMX/Foto: OCESA

Daniel Caesar dio su primer concierto en México en el Pepsi Center WTC

Por fortuna, la suerte se puso de nuestro lado y logramos llegar a tiempo al concierto de Daniel Caesar en la CDMX. Incluso notamos que desde la entrada se podía sentir un ambiente sumamente tranquilo en el Pepsi Center WTC, pues en su mayoría, el público era demasiado joven y relajado, tal como la vibra que transmite este artistazo.

Antes de que Daniel saliera, sonaron verdaderos rolones como “Don’t Look Back in Anger” de Oasis y “Roads” de Portishead, que nos dejaban ver las grandes influencias que tiene el canadiense. Aunque a decir verdad, la gente casi no le hizo caso a estos himnos, que personalmente, a uno que tiene más edad y está más viejo, le emocionaron y mucho.

Daniel Caesar se rifó en su primer concierto en México/Foto: David Barajas

Pero en fin, luego de casi 20 minutos de espera, las pantallas se prendieron para ver cómo Daniel Caesar y su banda hacían su ritual antes de iniciar el concierto y tal cual, tuvimos chance de acompañarlos en su camino al escenario. con una cámara. Y después de unos cuantos minutos aguantando, llegó el momento que todos estábamos esperando.

Al ritmo de “Ocho Rios”, el músico y productor arrancó su show, con el público cantando durísimo. Aunque eso sí, una tela transparente bajó y adentro de ella, Daniel se siguió con “Let Me Go” y “Disillusioned”, que poco a poco, fueron calentando a su público y más o menos nos dejaba ver cómo sería la dinámica y el ambiente en el show.

Daniel Caesar se aventó un setlist impecable en la CDMX/Foto: David Barajas

“Ciudad de México, ¿se sienten bien? Espero que sí, bienvenidos al Superpowers Tour. Espero que griten aún más fuerte mientras avanza esto”, dijo un Daniel Caesar muy emocionado antes de tocar “Toronto 2014”, rolón que hizo que entráramos en su mood y universo musical.

Con “CYANIDE” se prendió el ambiente en el Pepsi Center WTC y para “Loose”, Daniel se pasó al teclado Moog, para regalarnos una versión emotiva e íntima entre piano y sintetizador de este temazo. Aunque eso sí, algunos fans pedían a gritos que “tocara las viejitas” y para su suerte, eso pasó unos minutos después.

Daniel Caesar nos hizo olvidarnos un rato del caos de la CDMX/Foto: David. Barajas

El músico canadiense supo cómo pegarle a sus fans

Para esos desesperados que querían escuchar canciones old, Daniel se colgó la guitarra acústica para tocar “Violet”, la cual no les vamos a mentir, nos la arruinaron un poco los vendedores de chelas, porque justo en ese momento se juntaron varios para mercar el “refresco de cebada” que a casi todos les gusta. Y sí, tenemos claro que es su chamba, pero nos agüitaron ese instante gritando como si no se les fueran a acabar las cervezas.

Sin embargo, todo cambió con “Do You Like Me?”, con la que Daniel Caesar nos hizo bailar suavemente al ritmo de este rolón que sonó durísimo en el Pepsi Center WTC. Sin embargo, la cosa se volvió a calmar un poco para “ENTROPY” donde el músico volvió a tomar la guitarra acústica para darle un respiro a su banda.

Con “Do You Like Me?” se sintió la vibra romántica en el Pepsi Center WTC ?#DanielCaesar pic.twitter.com/QjrDiILHya — SopitasFM (@sopitasfm) May 23, 2024

Fue después de esta rola donde sonó el grito de “Danny, Danny” que escuchamos varios veces y que dio paso a “Open Up” y “Japanese Denim”. Fue en esta última rola donde el público se desgarró la garganta cantando a todo pulmón este temazo donde el canadiense nos dejó claro el vozarrón que se carga.

Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que se venía, pues Daniel se siguió con “Best Part”, su rola junto a H.E.R. donde el público lo acompañó no solo cantando fuerte, también con sus aplausos. Un momento mágico de comunión entre los fans y el artista donde de verdad se sintió la magia entre ambas partes.

Por supuesto que no podía faltar “Best Part” en el debut de Daniel Caesar en México ??#DanielCaesar pic.twitter.com/IfbcjBzGbb — SopitasFM (@sopitasfm) May 23, 2024

Daniel andaba muy emocionado por su primera visita a la CDMX

Para “Shot My Baby”, el guitarrista de Daniel Caesar nos regaló un solazo de esos que te hacen mover la cabeza de arriba para abajo durísimo. Aunque eso sí, no. nos imaginábamos que luego de esta canción y “Superpowers”, la rola que le da título a su disco y a la gira que lo trajo a México, la cosa se pondría más intensa.

“México, ¿siguen bien?. Esta es mi primera vez en esta ciudad. Son increíbles, muchas gracias”, dijo Daniel donde se desatoraron los gritos con su nombre que dieron paso a uno de los momentos más especiales de la noche, pues nos sorprendió aventándose un cover de “Creep” con su guitarra acústica, que nos llegó directo al cora y nos demostró la influencia de Radiohead es su música. Gran momento donde el público del Pepsi Center WTC lo acompañó coreando este temazo.

De los mejores momentos de la noche fue el cover de “Creep” de Radiohead que nos llegó directo al cora ?#DanielCaesar pic.twitter.com/MRulSyPpRg — SopitasFM (@sopitasfm) May 23, 2024

Para cerrar con broche de oro sobre el escenario, Daniel Caesar se echó “Get You” (su colaboración con Kali Uchis) y “Always”, que para cerrar nos dejó en mood romántico. “¡Vamos! Muchas, muchas gracias. Te amo, México”, mencionó el músico canadiense antes de abandonar el escenario. Sin embargo, eso no sería lo último que le escucharíamos en la CDMX.

Ya para terminar y a la distancia, el productor tocó en su camerino “Streetcar”, el cover/mashup de la rola de Kanye West que nos recordó la genialidad de este musicazo, que por casi hora y media nos llevó por un viaje chill que nos recargó la pila. Una noche de R&B chill fue la que vivimos con Daniel Caesar en la CDMX, que esperamos que después del enorme recibimiento que tuvo no tarde en regresar a México.

Con “Streetcar” desde camerinos, terminó el primer concierto de Daniel Caesar en México ?#DanielCaesar pic.twitter.com/yyMt8f1hta — SopitasFM (@sopitasfm) May 23, 2024

Setlist de Daniel Caesar en el Pepsi Center WTC

“Ocho Rios” “Let Me Go” “Disillusioned” “Toronto 2014” “CYANIDE” “Loose” “Violet” “Do You Like Me?” “ENTROPY” “OPEN UP” “Japanese Denim” “Best Part” “Please Do Not Lean” “Pain Is Inevitable” “Shot My Baby” “Superpowers” “Creep” (cover de Radiohead) “Cool” “Get You” “Always” “Streetcar”

