¡Checa el intenso video que Danny Elfman compartió para su rola “Love In The Time Of Covid”!

Conocemos a Danny Elfman por su estupendo trabajo como compositor de música para películas. Él es, sin duda, uno de los grandes nombres de la industria en ese rubro. Pero su obra no se detienen ahí ya que recientemente le hemos visto experimentar nuevas vertientes.

Desde hace unos meses, el reconocido músico estadounidense le está entrando de lleno a un proyecto solista bastante interesante e hipnótico con el que acaba de lanzar el tema “Love In The Time Of Covid”. Junto al track, también se compartió un video oficial bastante alocado y surrealista.

Danny Elfman comparte “Love In The Time Of Covid”

En octubre de 2020, Danny Elfman liberó la canción “Happy” con la que oficialmente anunció la salida de más material en los meses venideros. Una de sus promesas fue que en este 2021 lanzaría un nuevo sencillo el día 11 de cada mes. En enero fue “Sorry” y ahora, ya entrados en febrero, tenemos una entrega más.

San Valentín está cerca, el afamado compositor lo sabe y por ello lanzó el tema “Love In The Time Covid”. Pero esta no es una típica canción de amor para conmemorar las fechas… es más, ni siquiera es como tal una rolita para los enamorados.

Con el aislamiento, el contacto humano ha sido limitado y las relaciones íntimas se han modificado. Eso es lo que Danny Elfman explora en esta nueva canción. “Ciertamente no hay nada alegre o gracioso en Covid, pero aún puedo vromear un poco de la forma loca en que el aislamiento social ha cambiado nuestras vidas en todos los sentidos…

“Una expresión de la locura límite que muchos de nosotros hemos estado experimentando. Lo escribí desde el punto de vista de un joven que se vuelve loco en su apartamento“, dijo el músico en un comunicado vía Consequence Of Sound.

El video oficial

La letra de la rola describe a una persona que, desde luego, se encuentra en cuarentena. Este personaje no habla mucho y se limita únicamente a atender sus redes sociales. Y así, mientras la intensidad del tema crece, parece que el sujeto conoció a alguien en internet y quiere invitarle, por ejemplo, a “una cita bajo la luz de la Luna virtual”.

Esta rola fue compuesta en la lírica por el propio Elfman mientras que reclutó al baterista Josh Freese (The Vandals/A Perfect Circle), al guitarrista Nili Brosh (Dethklok) y el bajista Stu Brooks (de Dub Trio y que ha grabado con Lady Gaga).

El video es protagonizado por una criatura de color verde con cuernos que vive su día a día en su departamento en este periodo de pandemia. A este ser se le ve comiendo cereal, pidiendo pizza, viendo las noticias (donde sale Danny Elfman como presentador) y contestando solicitudes de seguimiento en una app de citas hasta que finalmente se enamora de alguien… Y así, comienza su sofocante e intensa aventura que te mostramos a continuación.