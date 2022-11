8 datos del 'Fever To Tell', el disco que cambió la trayectoria de los Yeah Yeah Yeahs

Hace poco más de dos décadas, Nueva York vivió una nueva oleada de bandas y artistas que pusieron los ojos del mundo en la escena musical de dicha ciudad. No sólo por bandas como Interpol, The Strokes y LCD SoundSystem y más. Esto también fue, en gran parte, por los Yeah Yeah Yeahs y su ‘Fever to Tell’.

El álbum debut de la agrupación conformada por Karen O, Brian Chase y Nick Zinner se lanzó en abril de 2003 y sin duda fue el impulso que la banda, quien ya era bastante conocida en su ciudad natal que incluso inspiró el nombre de YYY’s, había esperado.

Foto: Getty Images

Hace casi 20 años los Yeah Yeah Yeahs lanzaron su disco debut

La fórmula para ello fue una combinación entre la experimentación de sonidos de garage, rock y punk que le regresaban a la juventud de entonces un poco de rebeldía y adrenalina que había desaparecido después del atentado que sufrieron las Torres Gemelas dos años antes.

Pero también, fue el hecho de que Karen O y compañía se adueñaron de las radios locales (y posteriormente internacionales) gracias a éxitos como “Maps”, “Date With The Night”, “Black Tongue”, “Cold Light” y otras más que nos llevaban por paisajes melancólicos y otros más desenfrenados.

Foto: YouTube

Les dejamos 8 datos curiosos sobre el ‘Fever To Tell’ de los Yeah Yeah Yeahs

La influencia de este disco fue tanta que además ser considerado uno de los mejores álbumes debut de una banda, las canciones que nos dejó siguen siendo tan populares como lo fueron hace 19 años. Tanto que hoy en día son parte fundamental de los shows de los Yeah Yeah Yeahs.

Nosotros sabemos la importancia de este álbum y justamente, con el regreso de Karen O, Brian Chase y Nick Zinner a México, acá les dejamos 8 datos curiosos sobre este álbum:

Foto: Yeah Yeah Yeahs

1.- “Maps” es una canción del amor a distancia

La rola habla sobre la relación entre el líder de Liars, Angus Andrew, y Karen O, quienes mantenían una relación a distancia debido a sus compromisos de trabajo. Algo que inspiró a la cantante a crear esta pieza musical que habla por sí sola.

2.- De hecho las lágrimas de Karen O en el video de “Maps” son reales.

La vocalista de los YYY’s dijo en una entrevista que sus lágrimas en el video de Maps no fueron actuadas y las provocó el mismo Angus, quien llegó a la grabación del video tarde, pero antes de que la banda saliera de gira.

“Ni siquiera pensé que iba a venir y esta fue la canción que fue escrita para él. Eventualmente apareció y me puse en un estado emocional real”, indicó la cantante.

3.- Un álbum producido por amigos para amigos

El disco fue producido por David Andrew Sitek, multiinstrumentista y productor de TV on the Radio, a quien Karen y Nick conocieron en una tienda de ropa en Brooklyn.

4.- Los Yeah Yeah Yeahs pagaron para realizar su ‘Fever to Tell’

La banda financió este álbum debido a que querían hacer la música bajo sus términos y condiciones. De acuerdo con la misma Karen, todos vivían juntos en ese entonces y ellos armaron su cooperacha para la grabación del álbum.

Foto: Getty Images

5.- El ‘Fever To Tell’ es de los discos debut más vendidos de la historia

‘Fever To Tell’ de los Yeah Yeah Yeahs ha vendido un millón de copias en todo el mundo y es considerado uno de los mejores álbumes publicados en 2003.

6.- Sirvió de inspiración para la creación de otras rolas

Algunas canciones de este disco inspiraron a otros grandes éxitos. Tal es el caso de “Since You Been Gone” de Kelly Clarkson, la cual está inspirada en la conocida “Maps”. También es el caso de “Hold up” de Beyoncé.

7.- Algunos de sus sencillos causaron controversia por su contenido

El video musical de “Y Control” fue dirigido por Spike Jonze, y causó mucha controversia por fue controvertido por las imágenes violentas de los niños que aparecían en el clip.

8.- ‘Fever To Tell’ es considerado uno de los discos indispensables de la música

Robert Dimery incluyó este disco en su lista de los ‘1001 discos que hay que escuchar antes de morir’, y la verdad es que no discutimos la decisión.

Foto: Amazon

¿Que otro dato recuerdan de este álbum?