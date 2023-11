Lo que necesitas saber: Roosevelt es uno de los artistas del dance más interesantes de los últimos años y estos datos lo comprueban.

La escena dance a nivel mundial tiene en Marius Lauber a uno de sus artistas más talentosos. La hace de DJ, productor, músico, cantante… Bajo el nombre artístico de Roosevelt, él es un todo terreno a la hora de componer canciones bailables que rompen por completo con la convencionalidad.

Por eso, es extraño que aún tenga la etiqueta de un artista infravalorado. Merece más reconocimiento sin duda. Y en ese sentido, podemos asegurar que en México ha recibido ese cobijo ya de hace algunos años presentándose tanto en solitario como en diversos festivales (con el Corona Capital 2023 como su próxima aventura).

Roosevelt. Foto: Cortesía

Pero más allá de lo que ha entregado en cada disco –siendo uno de esos artistas que no tiene hasta el momento álbumes malos–, detrás de su carrera hay varios datos curiosos que sirven para entender mejor su carrera y la influencia que define su estilo como artista. Dicho esto, ¿les late que veamos algunos datos sobre Roosevelt?

5 datos sobre Roosevelt

Un fan declarado de The Strokes y otras bandas de rock

El estilo de música que Roosevelt desempeña es bastante variadito. Al escucharlo, queda claro que la música dance impulsada por el synthpop, el funk y la música electrónica son una influencia que domina.

Pero como productor dentro de este mundo, él figura como un artista al que le gusta tocar en vivo, usar instrumentos convencionales… y sí, por incorporar algunos elementos de rock en su trabajo. Estos elementos cercanos al rock que lo diferencian de otros proyectos dance, no son fortuitos. El músico alemán es un fanático declarado de bandas como Foo Fighters, Queens of the Stones Age y especialmente, The Strokes. Cada una de estas bandas las ha definido como sus héroes musicales, como lo dijo en una entrevista con TIDAL.

Julian Casablancas en México. Foto: Stephania Carmona

Tocó en una banda de indie-rock que prometía bastante

Antes de entrarle de lleno a la música dance para hacerla su sello de identidad, Marius Lauber tocó en al menos 10 bandas (según lo que él ha contado antes) de indie-rock con diferentes influencias.

La más recordada por los fans que lo siguen desde hace muchísimos años es Beat!Beat!Beat!, donde se desempeñaba como baterista. Esta banda quizá no alcanzó el estrellato masivo, pero si uno se da un rol por sus redes sociales (sí, aún están activas), puede ver que tenían un nicho de fans interesante alrededor del mundo.

Si son curiosos de grupos de antaño que dejaron de sonar, y si les late el rollo estilo Foals (en sus inicios) o Kakkmaddafakka, entonces vale la pena que le echen oído a lo que hacía Roosevelt en esos tiempos.

Roosevelt es un maestro para hacer covers geniales

Uno de los datos sobre Roosevelt que no se nos pueden pasar, es el hecho de que es se la sabe a la hora de hacer covers estupendos. Y es que en ese sentido, también podemos decir que le gusta honrar a los grandes de la música de todos los tiempos.

Si hablamos de covers cool, muchos seguro recordarán el que hizo de “Everywhere” de Fleetwood Mac que apareció en la película de la serie animada We Bare Bears en el 2020. Pero sin duda, el que se lleva los aplausos es la versión en vivo que suele tocar de “Music Sounds Better with You” de Stardust.

En el 2022, tuvimos la oportunidad de escucharlo cuando lo tocó en el Foro Frontera de la CDMX. Y es impresionante cómo transforma un temazo de french house en una canción espectacular para tocar con banda en vivo. Aquí la reseña de ese show en la capital mexa.

El amor por la corriente de productores franceses de house en el trabajo de Marius Lauber

Ya mencionamos a Stardust, que fue un proyecto alterno de Thomas Bangalter. Pero esta mención no es fortuita de ninguna manera… Así como es un fanático declarado de The Strokes, Roosevelt tiene en Daft Punk (y la oleada de productores franceses de finales de los 90) a algunos de los ídolos que han marcado su vida.

En una entrevista con Clash, desmenuzó su disco Polydans y al referirse a su canción “Strangers” dijo: “Me inspiro mucho en artistas electrónicos franceses: artistas como Air, Daft Punk, Cassius y Sebastian Tellier parecen tener una delicadeza muy especial en su sonido. Para mí es el enfoque de hacer que una pista de baile se sienta como una balada melancólica al mismo tiempo”.

Muchas reseñas sobre sus discos lo colocan, no como un sucesor propiamente, sino como un artista que rescata efectivamente los valores de esa corriente musical electrónica que alguna vez popularizaron los robots más famosos de la música (dígase Daft Punk pues, jeje).

Daft Punk/Foto: Getty Images

Young Romance: El disco inspirado en un montón de artistas diferentes

Como dijimos antes, Young Romance es el disco de Roosevelt que mejor ejemplifica el valor de Roosevelt como un artista que no teme en tener un montón de influencias diferentes. Y es este álbum el que deja ver completamente su bagaje musical variado.

En una entrevista con Pilerats, Marius Lauber explica canción por canción es material y es muy enfático en los artistas que inspiraron cada track: “Pangea” fue su intento de hacer un tema estilo MGMT, “Better Days” estuvo inspirado por Blonde de Frank Ocean, “Shadows” está inspirada en las líneas de funk de Nile Rodgers…

Y también tenemos “Last to Know”, una rola que para él es un recuerdo de cuando iba a fiestas donde tocaban bandas como Metronomy, The Whitest Boy Alive y Bloc Party cuando él tenía apenas 17 años. Vaya adolescencia, ¿no?

