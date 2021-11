Dayglow y la lluvia en su presentación fue una de las cosas más épicas en el Corona Capital 2021

Neta, neta… qué fiestota se armó con Dayglow en el Corona Capital 2021. Sonrisas, baile, y cientos de personas cantando hasta que la garganta ya no daba más. Porque sí, debemos decir que Sloan (el verdadero nombre de este joven originario de Texas) nos dio una de las mejores presentaciones que vimos en el primer día del festival.

Sea como sea, lo de Dayglow en Corona Capital 2021 fue algo irreal, algo que ni él ni nosotros nos esperábamos. Probablamente no lo notaron todos, pero… ¿vieron cómo en algunas partes del show parecía que al cantautor se le cortaba la voz de lo emocionado que estaba al ver cómo los fans mexicanos coreaban cada parte de sus canciones? Hasta se armaron varios “oeeee oeee oee oeeee, Dayglooow, Dayglooow“, y cada vez que estoy sucedía, toda la banda se quedaba atónita para ver y escuchar ese recibimiento del público mexicano.

Y pues bueeeeno, la noche arrancó con “Something“, con la cual Sloan salió al escenario regalándonos unos buenos pasos de baile después de una laaarga intro de su banda. Pero pásumecha que Dayglow arrancó fuerte. “Wey, qué chingón” dijo Dayglow con un español que él mismo admitió no era bueno, pero que se tomó la molestia de intentar pronunciar para todos nosotros. “No inglés“, decía al reafirmar que hablaría más en español de lo que acostumbra. “Qué pedo wey, no mamas“, jajajaja, y es que sí, le intentaba y hasta le salía bien solo porque estaba muy contento y se atrevía a más. O al menos eso parecía.

“Medicine”, “Nicknames” y “Hot Rod” sonaron en la presentación donde ni la lluvia (que no era fuerte, pero sí mojó bastante) fue suficiente para apagar los ánimos de todos los que coreaban el nombre de Dayglow en su primera presentación en México. Una que sin duda quedará marcada en la memoria de Sloan, pues en varias ocasiones dijo que el recibimiento fue increíble.

Porque, justamente hablando de lluvia, a principio de su set como que se hicieron presentes esas gotitas “espanta bobos” y varios prefirieron emigrar, pero la gente que se quedó seguramente lo disfrutó un buen porque no hubo persona que no parara de bailar con toda la euforia del mundo mientras Dayglow tocaba “Can I Call You Tonight“. Y sí, estaba llenísimo. Neta eso fue algo que jamás se olvidará. La lluvia solo lo hizo más perfecto.

LIKE si crees que la lluvia hizo aún más perfecto el set de @dayglowband en el #CoronaCapital2021. 😭😭😭 Así sonó “Can I Call You Tonight” y de verdad fue ÉPICO. 😍 pic.twitter.com/7AfyXMXx5a — SopitasFM (@sopitasfm) November 21, 2021

Hasta parecía que entre más se alocaba la gente, más de alocaba Dayglow. Todos lo estábamos dando todo: público y banda. “¿Quieren bailar un pocouuuu?“, y de pronto BAM! los primeros acordes de “Listerine“.

¿Han visto cómo cuando un show o concierto es tan bueno musical y enérgicamente que nisiquiera importa qué tanta producción hubo? Bueno, algo así sucedió por acá. En la pantalla que estaba detrás de la banda solo aparecía un letrero que decía “DAYGLOW IS PLAYING LIVE MUSIC RIGHT NOW“, y hasta ahí. Nada más. Solo iba cambiando de color dependiendo la rola, pero no hubo nada que de visuales súper pro o cosas por el estilo. Que ojo, no hicieron falta en lo absoluto porque la energía de la banda, el excelente audio del escenario (ahora sí aplausos) y la gente cantando todas las rolas de principio a fin, hizo que no hiciera falta nada más.

Todo su show fue un homenaje a los años 80, y si bien sabemos que el estilo de Dayglow es así (sobre todo en su último disco), acá literalmente nos hizo sentir como si estuviéramos viviendo un concierto de algunas décadas atrás. Desde los outfits de sus músicos (y él, obviamente), hasta sus pasos de baile. Todo era un tributo a la década de los 80.

Dayglow covereó a Tears for Fears

Fue como ver una combinación de Hall & Oates con Tears for Fears sobre el escenario, pero con una propuesta musical bastante innovadora. Ah, y hablando de Tears for Fears, adivinen cuál fue la sorpresa de la noche. Siiii, adivinaron, Dayglow se echó un cover de “Everybody Wants To Rule The World” y sonó suuuuper chido. Muy coreado por todos, ahora sí era como estar en un concierto de 1985.

Y así sonó el cover de Dayglow a Tears for Fears con “Everybody Wants To Rule The World” en el #CoronaCapital2021. 😍 pic.twitter.com/LkUvHBnaIf — SopitasFM (@sopitasfm) November 21, 2021

Peeeeero, lo más increíble y que hasta dieron ganas de chillar, fue cuando tocó “Close To You“, la antepenúltima canción del set. Con una intro que a varios nos despistó pero luego llegaron los sintes con los famosos acordes de la rola… wow. A bailar todos, y con la lluvia fue aún mejor. Todos bailando. Todos.

Y vean qué bonito empezó “Close To You” de Dayglow. pic.twitter.com/5X9HpGGu9T — SopitasFM (@sopitasfm) November 21, 2021

Sin duda alguna, Dayglow fue uno de los mejores actos en el primer día del Corona Capital 2021. Es más, cuando terminó su presentación dijo que este ha sido su concierto más divertido. Y vaya, bien se sabe que esa frase es la vieja confiable de un montó de artistas, pero acá… sí se vivió algo de otro mundo. 100% se le cree al buen Sloan.

Su show fue uno de los más enérgicos y que más disfrutó la gente. Esperemos que regrese pronto a México el próximo año. No perdamos de vista que tiene gira en Estados Unidos en enero, entonces en una de esas…