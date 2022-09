Y total que Dayglow regresó a la CDMX después de un cierre súper exitoso en el Corona Capital 2020. Por supuesto, no decepcionó a nadie. Ahora, le tocó presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional, y en un lleno casi total, Sloan demostró por qué sigue subiendo peldaños a pasos agigantados en la industria musical. Que por cierto, échenle un ojo al póster que le hicimos en Sopitas.com.

Ilustración: Fer Bravo

Ahí les va: tuvimos la oportunidad de llegar al venue desde el soundcheck, y fuimos testigos de todos los preparativos previos para el show. Ahí, vimos cómo el compositor y productor estadounidense se fijaba en el más mínimo detalle para que todo saliera perfecto.

Desde checar el audio desde varios puntos dentro del lugar, hasta todas las secuencias y volúmenes de las canciones. De hecho, pudimos platicar con él un ratito antes del show, y nos dijo que no estaba nada nervioso del concierto, sino muy emocionado de volver a ver al público mexicano.

Foto: José Carlos Figueroa

Esto sucedió al rededor de las 5pm, y mientras tanto, ¿qué pasaba afuera? Bueno, pues muchas personas ya estaban formadas desde esa hora, y pues tomando en cuenta que el show comenzaba a las 9pm, decidieron rifarse la espera de 4 horas o más para vivir la experiencia hasta mero adelante. ¿Valió la pena? Totalmente.

Y justo en la fila vimos que la raza ya tenía sus Drs. Simi preparados, disfrazados, y listos para aventárselos a Dayglow. Y justo así sucedió. Muchos de los fans que fueron al concierto (si no es que la gran mayoría) andaban entre los 16 y 25 años, mismos que echaron el bailazo desde que Los Flakos abrieron el show como la banda telonera.

Foto: Luis Victoria

Dayglow volvió a sorprenderse por el público mexicano

Siendo las 9 de la noche EN PUNTO, Dayglow salió al escenario del Lunario con toda la energía del mundo para discutirse “Something”, y no llevaba ni medio acorde cuando ya le habían aventado 3 o 4 Drs. Simi, JAJAJA. La cosa acá es que como que sí agarró uno al principio pero luego se dedicó meramente a sus canciones y a su show. La saltadera se puso de a peso y el “DAYGLOW, HERMANO, YA ERES MEXICANO”, también.

¿Alguien se lanzó ayer al concierto de @dayglowband en el @LunarioMx? Ahí les va una probadita de cómo lo recibió su público mexicano ??? pic.twitter.com/ddnsz3aI4s September 10, 2022

Luego, siguió con “Medicine” y la gente se volvió aún más loca. ¿Recuerdan cuál era el semblante de Sloan en el Corona Capital y de cómo no podía creer todo el cariño de su público mexicano? Bueno, pues sucedió de nuevo. La gente nunca dejó de gritar ni de corear sus canciones ni un segundito. Todos bailando cantando, y muchas bolitas de amigos se abrazaban para cantar y saltar juntos. Ver eso fue algo bien chido, de cómo un artista puede unir tan cañón a la gente y dar unos recuerdos que no se olvidarán nunca.

Llegó el turno de escuchar algunas rolas de su nuevo disco ‘People in Motion’, y para sorpresa de algunos, la gente ya se había aprendido las nuevas canciones a semanas de haber salido. Sonó “Then It All Goes Away”, y “Deep End” y la raza las cantó macizo. Y algo súper chido es que Dayglow estrenó una nueva canción, “Radio”, y aunque esa sí no se pudo cantar, parece que pegó muy bien porque sí hizo bailar a todos.

Foto: Luis Victoria

“¿Alguien va a celebrar una graduación pronto?”, dijo Sloan, para dar inicio a “Crying on the Dancefloor” y poner romántica la cosa. Que por cierto, se aprecia el esfuerzo que hizo para decir algunas palabras en español, pues justo cuando la gente se iba prendiendo más y más, se echó un buen grito diciendo “esto ya se puso chingónnnnn!”.

Foto: Luis Victoria

Sonaron “Balcony”, “Fuzzybrain”, “Woahn Man”, “Listerine”, entre otras, pero el venue no pudo retumbar más cuando sonaron los primeros acordes de “Can I Call You Tonight?”. El piso temblaba durísimo de toda la gente que estaba salte que salte, brinque que brinque, gg. Es más, aquí les dejamos un video de cómo se vivió esa canción desde el escenario:

Y ya casi para finalizar, se escucharon unos acordes y ritmo muy a la “Close To You”, y justo así sucedió. Esta rola también retumbó durísimo, y de hecho sonó un poco más fuerte que la canción pasada. Hasta los músicos de Sloan no dejaban de sonreír de impresión por lo que estaban viendo con sus fans mexicanos.

Y miren, así sonó "Close To You" de @dayglowband. Todos saltando, cantando, y bailando.



¡Momento mágico! pic.twitter.com/7hJ8PoOmPY — SopitasFM (@sopitasfm) September 10, 2022

Y de Dayglow ni se diga pues se mostró muy agradecido e impresionado (de nueva cuenta) por ese fervor que solo se vive en México.

Foto: Luis Victoria

El setlist de Dayglow en el Lunario de la CDMX

Foto: José Carlos Figueroa

El reencuentro de Luis Sosa y Dayglow

¿Han visto un video viral de un cover que le hizo un chico mexicano hace algunos años? Bueno, su nombre es Luis Sosa, y se hizo famoso porque covereó “Can I Call You Tonight?” con su propia versión en español de “¿Te Puedo Echar Un Fonazo En La Noche?”, mismo video que ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube.

Así que quisimos contactar al mismísimo Luis para que estuviera con Dayglow en camerinos y pudieran charlar un poco, ¡y se logró! Luis estaba muy nerviso, pero cómo no estarlo, si conocer a uno de tus artistas favoritos no es poca cosa, y menos cuando te dio uno de los mejores recuerdos de tu vida.

Ahí les va un poco de lo que se vivió en ese momento:

Foto: José Carlos Figueroa