Dayglow reflexiona sobre la vida en la era digital con “Something”, su nueva rola

Vivimos una etapa muy extraña y llena de cambios dentro de la industria musical. A falta de conciertos y festivales en vivo, muchos artistas han tenido que ingeniárselas para promocionar sus canciones, y algunos encontraron que TikTok es el lugar ideal para llegarle al público más joven. Sin embargo, hay otros músicos que crecieron junto a esta plataforma y la entienden a la perfección, como el caso de Dayglow.

Como recordarán, el año pasado Sloan Struble –como en realidad se llama– la rompió por completo, gracias a que su rola “Can I Call You Tonight?” sonó como si no hubiera un mañana, pues millones de personas la usaron en la red social de videos y la escucharon en plataformas digitales. Y por supuesto que después de este enorme éxito, el compositor estadounidense no se quedó con los brazos cruzados, pues volverá con algo especial.

También puedes leer: DAYGLOW: LA NUEVA PROMESA DEL INDIE POP QUE YA ES UN FENÓMENO EN TIKTOK

Dayglow vuelve con un nuevo disco

A principios de 2021, Dayglow nos presentó una nueva canción llamada “Close To You”, que rápidamente se posicionó en distintas listas de popularidad. Pero lo más emocionante es que este 22 de febrero anunció con bombo y platillo que después de casi dos años desde el lanzamiento de su álbum debut, regresa por la puerta grande con su segundo material discográfico, el cual llevará por nombre Harmony House.

Se trata de una colección de 11 rolas grabadas y producidas por él mismo, donde el músico de Aledo, Texas, seguirá experimentando con ese pop indie, lleno de optimismo que tanto lo ha caracterizado. Y prueba ello es “Something”, el nuevo adelanto de este álbum que lanzó y que bajita la mano habla sobre lo abrumadora que puede ser la vida moderna en este momento, mientras equilibramos todo entre la realidad y nuestra presencia en las redes sociales.

Por si esto no fuera suficiente, el músico también estrenó un espectacular videoclip que corrió a cargo de Drew Tyndell, animador que ha trabajado con Adult Swim. En él vemos un montón de imágenes que ilustran las frases de la canción, aunque por ahí también se cuela Sloan para mostrarnos unos flashsazos un tanto psicodélicos justo antes del final. Este es un audiovisual alucinante que sin duda alegrará tu día.

Harmony House, el segundo álbum de estudio de Dayglow estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 21 de mayo. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completo, chequen a continuación el colorido y divertido video oficial de “Something”: