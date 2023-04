La segunda edición del festival Remind GNP en la Ciudad de México nos cautivó con un lineup que cubrió varias décadas y géneros diversos, dejándonos ansiosos por ver a Revisiting Creedence, Kool & The Gang, Beto Cuevas, La Gusana Ciega y muchos más.

El Parque Bicentenario fue la sede del Remind GNP, el cual confirmamos que se trata de un increíble festival familiar que desde temprano, arrancó las actividades y nos dio varias sorpresas ligadas a recuerdos y nostalgia (como plus, todo esto sucedió bajo un clima ideal).

Les contamos cómo se puso el Remind GNP / Foto: Sopitas.com

Actos de primer nivel en el Remind GNP

Es increíble lo mucho que música de décadas anteriores, por más lejanas que ahora parezcan, sigue impactando en la actualidad. Por ejemplo, vimos mucha gente con sus hijos e hijas disfrutando de las diversas bandas que se presentaron en el Remind GNP.

Los Señores y La Gusana Ciega

Desde el arranque con Los Señores, la atmósfera del Remind GNP apuntaba a un viaje en el tiempo muy entretenido. La banda de blues se encargó de empezar las actividades que dieron paso a otros actos en el escenario Bermuda con géneros como soul, rhythm and blues y funk.

En el escenario Vivir es increíble, La Gusana Ciega confirmó una vez más la garantía que son en vivo. Con mucha gente ya reunida para verlos, la banda preparó un set especial para el Remind GNP. Rolas como “1987” fueron un viaje directo al pasado, ya que el grupo incluso comentó que había una época cuando no habían celulares y había que esperar afuera del antro a la persona que querías.

Público del Remind GNP / Foto: Sopitas.com

Beto Cuevas

Beto Cuevas se encargó de continuar con la música y agradeció tener un horario en el día para verle las caras a la gente que lo sigue y que fue al Remind GNP. El chileno nos dio un set que estuvo, por decir lo menos, lleno de coros de la audiencia con rolas como “Vuelvo” y “Todo es perfecto”, una canción de estreno ideal para antes de que cayera la noche.

Cerrando con temas de La Ley como “Mentira” y “Aquí”, Beto reunió muchísimos fans que corearon entre animadores con los colores del Remind GNP, algo que nos encantó durante el festival.

Los Gipsy Kings

Lo de los Gipsy Kings en el Remind GNP fue un baile imparable, y es que la banda tiene un ritmo particular. Todos los músicos que vimos sobre el escenario son virtuosos en sus instrumentos, mostrado algunas improvisaciones y ejecuciones magníficas de temas de los catalanes como “Bamboleo” y “Volare”.

El set de Gipsy Kings en el Remind GNP / Sopitas.com

Kool & The Gang

El mejor acto del Remind GNP, sin duda, fue Kool & The Gang, con un despliegue de talento impresionante que incluyó metales en vivo y mucho baile en rolas como “Get Down On It”, “Fresh”, “Ladies Night” y la imperdible “Celebration”, en la que el Remind GNP se transformó en una pista de baile masiva. La gente lució sus mejores pasos y la diversidad de generaciones comprobó que la buena música es atemporal.

Revisiting Creedence

Viajando más atrás en el tiempo, Revisiting Creedence trajo al Remind GNP las rolas de la icónica banda, y ante un escenario lleno, tocaron “Susie Q” y “Have You Ever Seen The Rain?”, entre muchas otras, con un público que se supo todas las rolas de la banda californiana.

Imagen del Remind GNP / Foto: Sopitas.com

Un viaje en el tiempo con carga de nostalgia

Entre sets del Remind GNP, había música de bandas como Queen, Soda Stereo, y muchas más que tuvieron sus mejores años décadas atrás. Junto con la animación del staff y coreografías, la gente no descansó aún cuando estuvieran preparando el escenario para las siguientes presentaciones.

Notamos que las activaciones del Remind GNP eran un llamado directo a la nostalgia, con televisiones retro y pósteres de bandas de los setentas y ochentas, o luces neón que también hacían alusión a la vida nocturna del pasado.

La reunión de varias generaciones de asistentes hizo del festival un día memorable para familias completas, o para amigos que escuchaban hace muchos años a las bandas que se presentaron en el Remind GNP.

Activaciones y actividades del Remind GNP/ Foto: Sopitas.com

Remind GNP: Un festival bien producido y cómodo para explorar

El audio fue buenísimo durante todo el festival, sin una sola falla, y los horarios de ambos escenarios se cumplieron conforme al programa. Sin que se cruzara el audio, las bandas aprovecharon una producción fenomenal para lucir en sus presentaciones.

Los metales de Kool & The Gang o los solos de guitarra de Revisiting Creedence, fueron momentos asombrosos que quedan para la historia del Remind GNP. Y esto lo sabemos no sólo por el nivel de producción del festival, sino por la respuesta de la audiencia.

Con un clima mucho mejor de lo pronosticado, el Parque Bicentenario fue una sede que se sintió íntima, pues las distancias estaban pensadas para no cansarse, y sin importar desde donde se viera a las bandas, los escenarios del Remind GNP se escuchaban bien.

Imagen del Remind GNP / Foto: Sopitas.com

El escenario Bermuda tenía un diseño basado en una camioneta hippie y albergó actos de funk y rhythm and blues que nos alegraron la tarde, con versiones de artistas como Stevie Wonder y Michael Jackson.

Los traslados en el Remind GNP no tomaban más de 5 minutos, algo extraño pero agradable para un festival (otros festivales en este mismo lugar manejan distancias de hasta 15 minutos caminando entre escenarios, lo cual puede ser un poco pesado, ¿no creen?).

La edición de 2023 del Remind GNP / Foto: Sopitas.com

¿Y qué tal los servicios del Remind GNP?

Servicios como los baños o la zona de hidratación no tuvieron filas, e incluso las opciones de comida y bebida estaban muy cerca, y no tomaba más de 10 minutos conseguir algo en los establecimientos.

El Remind GNP es un festival único, con una propuesta muy clara y que año con año trae actos difíciles de ver en otro lado, y es importante recalcar que lo hace con una producción sin errores. Es una celebración del pasado que esperamos para los años entrantes.

Con dos ediciones en su breve historial, el Remind GNP nos hace especular sobre los artistas que podrían venir en años próximos. ¿A quiénes les gustaría ver en una futura edición del Remind GNP?