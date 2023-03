Diana Urquiza, la productora e ingeniera de sonido que busca abrirle paso a las chicas en la música

El mundo está constante evolución, cada vez es más común ver a mujeres triunfando en sectores que antes eran impensables. Entre ellos están la ingeniería de audio y la producción musical, pues actualmente tenemos casos de mujeres rifándose y haciendo cosas increíbles detrás de la consola, como el de Diana Urquiza Flores.

Por acá les hemos contado de varias mujeres ingenieras 100% mexicanas que la están rompiendo durísimo en su rama, como Idania Valencia y Samantha Ambrosio, unas verdaderas cracks cuando se trata de grabar artistas/bandas o hacer que suenen de maravilla en vivo. Pero ahora, es momento de platicarles sobre Diana Urquiza, quien al igual que ellas, está abriendo paso a muchas chicas en el sonido.

Para quien no la conozca, Diana Urquiza es una de las mejores ingenieras en audio y productoras musicales que tenemos en nuestro país. Desde hace años se ha dedicado a grabar músicos y a compartir sus conocimientos con los jóvenes, dándole clases en diferentes escuelas importantes de nuestro país.

Pero actualmente, es una de las cofundadoras de Inmersiva Lab, un estudio dedicado a llevar el sonido Dolby Atmos y formatos de audio inmersivo a todo el público, tanto en rolas como en películas. Y sin duda, vale la pena conocer la historia de Diana Urquiza y el camino que ha recorrido hasta llegar a donde está.

Los inicios de Diana Urquiza en la música

Como a muchos les ha pasado, el amor de Diana Urquiza por la música nació desde que era muy chica, pues su papá a veces tocaba la guitarra y cantaba con ella y sus hermanas. Y por supuesto que a partir de ahí le agarró cariño a este arte, ya que le regaló momentos familiares sumamente mágicos.

“Cuando se iba la luz, él de repente decía ‘a ver, vénganse hijas’. Yo era la única que iba y nos poníamos a cantar en la guitarra”. Desde ahí yo tengo una fascinación mágica por la música y a su sensibilidad (…) Me encanta escucharla, me encanta producirla, disfruto los conciertos. Todo empezó por una guitarra y ver a mi papá cantando”.

Gracias a esta motivación, Diana Urquiza comenzó a estudiar música, pues aprendió a tocar el piano. Pero además de la pasión que siente por interpretar canciones, también tiene una fascinación por la tecnología y todo el equipo necesario para grabar una canción o disco. Es por eso que decidió clavarse en el mundo de la ingeniería en audio y producción musical.

“Hace muchos no existían estas carreras (…) Algo que me fascina es que nosotros podamos dejar huella en lo que hacemos. Pero de repente, cuando me entero que existen programas o software con los cuales tú puedes secuenciar tu música y tú la puedes generar, me obsesioné. Porque lo que quería era saber más de cómo hacer música con una computadora, pues eso quiere decir que la música puede llegar a más lugares y más gente”.

Diana Urquiza comenzó en la música tocando el piano/Foto vía Instagram: @dianaurquizaflores

Diana Urquiza pasó de tocar música a producirla

Antes de entrarle de lleno a la producción y ingeniería en audio, Diana Urquiza empezó a producir su propia música electrónica. Es por eso que se armó un estudio casero con una pequeña consola, una interfaz, un teclado y con eso, comenzó a entender de qué se trataba la producción musical, entendiendo para qué servía cada perilla y botón.

A partir de ahí, Diana Urquiza supo que no quería dedicarse a otra cosa que no fuera crear música. Aunque eso sí, el camino no fue tan sencillo, ya que en su época no existían dichas carreras y tuvo que abrirse paso como antes se hacía, entrando en los estudios y aprendiendo con la práctica.

“Yo no tuve la fortuna de estudiar producción de audio como ahora hay escuelas que dan esas carreras. En mi caso aprendí viendo, haciendo, pegándome con gente que sabía, les preguntaba y demás. El camino se hacía así, lo íbamos abriendo. Uno de los momentos más importantes de mi vida fue cuando entré a un estudio de grabación y empecé a grabar bandas y proyectos·. “Era un estudio no muy grande, veía muchos foquitos y pensaba que era maravilloso.Esa vez dije ‘de aquí soy y nadie me saca, debo de tener mi propio estudio y quiero ayudar a otras personas a que tengan sus estudios'”.

Diana Urquiza pasó de interpretar música a grabarla y producirla/Foto vía Instagram: @dianaurquizaflores

Diana Urquiza nos cuenta algunos de los mejores momentos de su carrera

Mientras daba conciertos de piano y con su proyecto de música electrónica, Diana Urquiza se fue adentrando cada vez más en la ingeniería de audio y de la producción musical. Sin embargo, también le ha entrado a otros proyectos más ambiciosos, como producir una ópera, una tarea bastante complicada pero satisfactoria.

Aunque la trayectoria de Diana Urquiza abarca muchos más terrenos, ya que también ha trabajado en universidades compartiendo sus conocimientos con las nuevas generaciones y animándolos a que encuentren un espacio en esta carrera. Pero sobre todo, la mayor satisfacción que le ha dado esta carrera es cumplir sus sueños y el de los demás con su talento.

“Ver la cara de los artistas cuando escuchan grabado su material es mágico, es un momento que a mí no se me va a olvidar nunca, porque ellos dan toda el alma y la vida a la hora de interpretar lo que les toca, y que al final te agradezcan, es increíble. Porque al final, lograr materializar los sueños de muchos músicos”. “Uno de los momentos más importantes de mi carrera fue cuando produje una ópera por primera vez. Me tocó ser la productora ejecutiva teniendo a más de 1000 artistas conviviendo, combinamos tecnología con orquesta sinfónica video maping y danza. Juntar a todas esas artes en un solo momento fue maravilloso”.

Una de las mayores satisfacciones de Diana Urquiza es escuchar sus proyectos terminados/Foto vía Instagram: @dianaurquizaflores

La percepción de Diana Urquiza sobre de la mujer en la ingeniería de sonido y producción musical

Para nadie es un secreto que durante años, era impensable imaginar a mujeres como Diana Urquiza dentro de la ingeniería de sonido y producción musical. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y cada vez es más común ver a chicas tomando el control de las consolas tanto en los estudios de grabación como en los conciertos.

Sin embargo, el camino para que esas mujeres lleguen a consolidarse dentro de la industria musical no ha sido nada sencillo y por supuesto que Diana Urquiza considera que aún faltan muchas cosas por hacer para que cada vez haya más niñas y jóvenes trabajando de manera profesional en esta carrera.

“Tenemos muchos años qué recorrer para que haya una verdadera igualdad. Cuando yo empezaba era siempre la única mujer y más en la producción musical, porque estaba cargando cables, bocinas, estando en la consola. Era rarísimo que una chica hiciera todo eso. Recuerdo que me veían como de ‘¿qué hace esta chica aquí? Este es un ambiente para hombres'”. “Como docente y directiva en ciertas universidades que se dedican a las industrias creativas, lamentablemente aún sigo viendo en los salones pocas mujeres que se dediquen a la producción musical (…) Al principio todos te ayudan, pero cuando vas entrando más a este mundo siempre va a haber una persona que te ponga el pie por ser mujer, sobre todo en puestos de dirección, que son inalcanzables y solo son ocupados por hombres”. “Claro que la industria del entretenimiento tiene sus aristas, pero lo bonito que me ha dejado es que siempre he tenido la buena fortuna de encontrarme con gente que me ha dado la oportunidad”.

A lo largo de su carrera, Diana Urquiza se ha enfrentado a algunos obstáculos para consolidarse en la industria/Foto vía Instagram: @dianaurquizaflores

¿Qué se necesita para ver a más mujeres como Diana Urquiza rompiéndola detrás de la consola?

A pesar de que Diana Urquiza ha tenido que pasar por un montón de cosas para ser una productora musical e ingeniera reconocida, quiere ponerle el ejemplo a las chicas que están interesadas en estar detrás de la consola de que sí se puede triunfar dentro de la industria musical.

Pero sobre todo, la misión de Diana Urquiza en esta vida es abrirle camino a las nuevas generaciones de mujeres y así, tengan el espacio y la oportunidad que se merecen para demostrar su talento. Y sin duda, eso es algo que se necesita para que las chicas se animen a seguir este sueño.

“Pienso que debemos incentivar a que como mujeres, sí podemos estar en estas industrias. Son difíciles, claro que lo son, pero creo que cada vez vamos haciendo más consciencia de cómo cambiar las cosas. Conozco muy pocas mujeres que dirigen o tienen puestos de alta dirección relacionado con las industrias creativas, aún es difícil llegar a esos lugares y nos va a costar muchos otros años para que se nos permita estar en esos sitios. Pero algo que me gusta es predicar con el ejemplo, sí se puede. “Es llevar ese ejemplo y esa iniciativa para abrir más caminos, yo creo que el camino complicado que siempre pasamos siendo mujeres no debe ser un obstáculo. Para mí, hoy en día es un incentivo para abrir el camino a otras mujeres. Seamos un ejemplo de sororidad, ven, yo te agarro de la mano y te meto, tú vas a poder también. Porque todos esos ejemplos empoderan”. “Mi consejo es que investigue y se acerquen a las mujeres que ya lo hacen. Pregunten cómo le hicieron para llegar ahí, seguro dirán que no es fácil, pero que se puede hacer y una de las peores cosas de la vida es quedarte con las ganas”.

Diana Urquiza busca ser un ejemplo para las chicas y abrirles paso en esta carrera/Foto vía Instagram: @dianaurquizaflores

Las satisfacciones que la ha dado esta carrera a Diana Urquiza

Aunque el camino que Diana Urquiza dentro de la producción musical e ingeniería de audio es muy pesado y a veces complicado (como cualquier otro trabajo), ella no se arrepiente ni un solo día de la decisión que tomó, pues ella menciona que está cumpliendo sus sueños y sobre todo, la misión que tiene en la vida.

“Algo bien importante en esta vida es que tengamos una misión, porque sin misión estamos perdidos. Cuando tienes una misión, todo adquiere sentido, porque te levantas todos los días con ganas y dices ‘quiero hacer esto’. Haber hecho todo lo que me propuse creo que es algo muy bonito y ojalá más personas lleguen a cumplir sus sueños. No es fácil, van a sufrirle, pero es parte de vivir”. “La satisfacción de esta carrera es enorme, porque de alguna manera, ayudaste a generar una huella para la humanidad, eso se va a quedar en la memoria de otras personas y va a pasar de generación en generación. Eso es maravilloso, saber que lo que estás haciendo en tu trabajo, en el estudio, grabando y produciendo se va a quedar para futuras generaciones”.

Vaya que la producción musical y la ingeniería en audio le han dado grandes satisfacciones a Diana Urquiza/Foto vía Instagram: @dianaurquizaflores