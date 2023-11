Lo que necesites saber: Tenemos boletos para el Festival Hipnosis de este 2023 y acá te decimos qué debemos hacer para ganar.

¿”Do you realize…” que estamos a nada de que se lleve a cabo la edición de este 2023 del Festival Hipnosis? Ok, es un mal chiste que no pudimos evitar hacer. Pero eso no niega que este sábado 4 de noviembre estaremos en el Parque Cuitláhuac para ver a un montón de bandas que amamos.

Para este año, los organizadores se rifaron al traernos de vuelta a The Flaming Lips, quienes estarán tocando en su totalidad el disco titulado Yoshimi Battles the Pink Robots a propósito de sus 20 años. Eso quiere decir que escucharemos en vivo enormes rolas como “Do You Realize?” (obviamente), pero también canciones como “Fight Test” o “Are You a Hypnotist?”.

Pero eso no es todo. También veremos a los míticos Boy Harsher, Temples, Melody’s Echo Chamber y muchas bandas más que se rolarán por la Ciudad de México (AQUÍ les dejamos las bandas imperdibles del Hipnosis). Y como sabemos que por acá son muy fans de algunas bandas o del festival mismo, es que conseguimos unos boletos para regalar… y acá les contamos cómo pueden participar para ganar.

Este es el cartel del festival Hipnosis 2023/Foto: Especial

Realiza esta dinámica y llévate boletos para el Hipnosis 2023

El Festival Hipnosis 2023 es uno de los más esperados para el cierre del año, y por eso en Sopitas.com nos pusimos las pilas para conseguir boletos y se puedan lanzar a escuchar a las bandas que tanto ansían ver… con todo y la experiencia de este evento. Así que por acá les dejamos esta sencilla dinámica para que se lancen:

1. Sigue las redes de Sopitas (Facebook, Twitter e Instagram) y Sopitas FM (Facebook, Twitter e Instagram).

2. Suscríbete al newsletter. Aquí te puedes suscribir si no lo has hecho.

3. Contesta esta pregunta: ¿De qué banda y qué cantante es la canción que contiene la palabra “realize” que inspiró a Wayne Coyne a escribir “Do You Realize?” para The Flaming Lips? AQUÍ puedes encontrar la respuesta.

4. En un tuit (o en X) pon el link de esta nota con el hashtag #HipnosisXSopitas y dinos que estás participando para llevarte boletos para el Festival Hipnosis 2023.

5. y llena la información que se te pide como nombre completo, correo electrónico, teléfono, la respuesta de la pregunta del tercer paso y el link del tuit (o X) del cuarto paso.

¡Y LISTO! Así es como participas para llevarte unos boletos para el Festival Hipnosis 2023 que se va a poner genial, estamos seguros.

Importante

– Esta dinámica es sólo para mayores de edad.

– Debes seguir las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM, además de suscribirte al newsletter como se indica en la dinámica.

– Esta dinámica comienza el jueves 2 de noviembre y termina el viernes 3 del mismo mes a las 2 pm.

– Pondremos el nombre de los ganadores al final de esta nota y los notificaremos por correo.

– Nos reservamos el derecho de descartar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

