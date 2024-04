Lo que necesitas saber: Iniciamos abril y aquí va el refresh musical que necesitabas. Van acá los lanzamientos musicales de la semana.

Llegó el refresh semanal para tus listas de reproducción. Y sí, nuevamente tenemos mucho material al que vale la pena echarle oído con los discos y canciones de la semana.

Nuevas canciones, anuncios de discos y lanzamientos de álbumes… Pura música imperdible.

Estos son los mejores discos y canciones de la semana

Y antes de pasar a los detalles, pasen a escuchar la selección musical de la semana aquí. Ahí nos cuentan cuál fue su lanzamiento preferido, su nueva canción favorita o el disco que les voló la cabeza.

The Drums nos trae algunas nuevas canciones adicionales

Apenas el año pasado tuvimos el regreso de The Drums con el disco Jonny, que significó una vuelta tras más de cuatro años de ausencia. Pero se ve que Jonny Pierce tenía más música guardada que dejó fuera del disco.

Para este fin de semana, el neoyorquino lanzó una edición deluxe del álbum con cinco . Acá échenle oído a “The Impossible”.

Pet Shop Boys rinden homenaje a un icónico bailarín con “Dancing Star”

Para finales de este mes, Pet Shop Boys lanzará un nuevo disco y no tienen el dato, les refrescamos la memoria: Nonetheless saldrá el 26 de abril. Y para ir calando el terreno, tenemos una nueva canción llamada “Dancing Star”.

Está de más decir que el tema tiene la inevitable onda bailable que les caracteriza. Pero justo, el nombre de la rola se inspira en el bailarín Rudolf Nureyev nacido en la antigua Unión Soviética.

El nuevo disco de ‘Charli XCX’ está cerca y ya hay un par de rolas más para anticiparlo

Nomás han pasado un par de años desde que Charli XCC lanzó su disco Crash, pero la británica ya tiene en la mira su próximo material discográfico. Brat llegará a plataformas el próximo 7 de junio,

Por supuesto que la vibra hyperpop se mantiene en las canciones que ha ido lanzando Charli, pero se ve que trae ganas de experimentar con la electrónica dance más que nunca. La prueba: este par de canciones llamadas “Club Classics” y “B2B”. Por cierto, ella viene a la CDMX pronto y aquí les dejamos el dato.

Empire Of The Sun también se une a las canciones de la semana

Hemos visto muchos regresos épicos en lo que va del 2024 y uno que nos tiene emocionados (pero también con un poco en el misterio) es el de Empire of The Sun. Hace unas semanas, lanzaron una rola con PNAU y ya nos tenían con la emoción de si se vendría algún disco…

Y bueno, la expectativa seguirá, jeje. El dúo no ha anunciado un álbum a futuro, pero al menos ya tenemos más música nueva de ellos como parte de las canciones de la semana. Si no han escuchado “Changes”, acá se las dejamos en lo que esperamos que haya noticias de algún disco próximamente.

Vampire Weekend abre otra etapa con su disco ‘Only God Was Above Us’

Cinco años pasaron para que Vampire Weekend lanzara disco nuevo, pero la espera valió la pena. Only God Was Above Us es un disco entretenido que desafía los géneros y se mantiene fiel al sonido de la banda.

Vampire Weekend siempre ha sido producto de una mezcla elegante entre géneros, pero ahora sí se la volaron, con puentes y cortes geniales en canciones que parecen ser más “sencillas”. La mezcla de géneros y la experimentación son geniales, así que este es por mucho nuestro disco de la semana. Aquí la reseña.

Menciones honoríficas

– “Dream State” de Kamasi Washington ft Andre 3000

– “Danza Marilú” de L’Imperatrice

– All Quiet on the Eastern Esplanade de The Libertines (disco)

– Disco debut homónimo de Fabiana Palladino

– A La Sala de Khruangbin (disco)

– Ohio Players de The Black Keys (disco)

