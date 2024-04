Empire of the Sun regresó para ponernos a reflexionar con la rola "Changes"

Lo que necesitas saber: Agárrense porque después de un buen rato de espera, Empire of the Sun regresó por la puerta grande con la rola "Changes".

No cabe duda que este 2024 hemos tenido regresos muy importantes dentro de la escena musical, pues varios proyectos y bandas volvieron con rolas e incluso discos nuevos bajo el brazo. Sin embargo, hubo quienes nos tomaron por sorpresa porque no pensábamos que los tendríamos de vuelta en un buen rato, como Empire of the Sun.

Fue en 2016 cuando el dúo australiano conformado por Luke Steele y Nick Littlemore estrenó su más reciente material discográfico, Two Vines. Desde entonces, lanzaron el EP On Our Way Home un año después y sacaron una reedición por el décimo aniversario de Walking On A Dream. Aunque desde entonces, el grupo prácticamente ha estado inactivo.

Littlemore volvió a centrarse en su proyecto original, PNAU, mientras que Steele presentó su primer disco como solista en 2022. Sin embargo, a finales del año pasado, Empire of the Sun dio señales de vida al soltar la rola “AEIOU”, la cual estrenaron como una colaboración con el grupo de Nick, lo que nos hacía pensar que pronto volverían.

Empire of the Sun volvió con una colaboración junto a PNAU/Foto: Captura de pantalla

Empire of the Sun está de vuelta con “Changes” y una fina electrónica

Pero este 2024 parece que es el momento perfecto para que los australianos regresen con este proyectazo que tanto extrañamos. Lo decimos porque después de varias semanas de soltar pistas en sus redes sociales y causar un montón de expectativas, Luke Steele y Nick Littlemore por fin están de vuelta con una nueva canción llamada “Changes”.

¿Y a qué suena esta rola? Bueno, pues es un temazo que habla de profundizar en nuestro interior y nos recuerda a los primeros trabajos de Empire of the Sun. Lo decimos porque la melodía principal combina una base rítmica de bajo, batería y guitarra acústica con sintetizadores alucinantes. Todo junto da como resultado un electropop muy elegante con un toque leve de psicodelia.

Empire of the Sun está de vuelta con la rola “Changes”/Foto vía Facebook de la banda

De acuerdo con Consequence of Sound, el dúo produjo “Changes” junto a su colaborador frecuente, Peter Mayes y los creadores de éxitos suecos Vargas & Lagola, Magnus Lidehäll y Pontus Winnberg (que han trabajado con artistas como Madonna, Katy Perry, Avicii y muchos más). Y por supuesto que Nick y Luke hablaron sobre su nueva canción, la cual paree que les emociona mucho.

Nick Littlemore dijo que esta canción de Empire of the Sun “representa las arenas movedizas del tiempo, los imperios surgen y caen, pero el sol seguirá brillando. Vengan una vez más al mundo que hemos creado, profundizar en él y ser recompensados ​​con su historia en constante expansión; todos y cada uno están invitados a explorar la nueva era”.

Por su parte, Luke Steele mencionó que Changes” fue una “pista revolucionaria” para el próximo viaje del grupo: “Se sintió como el momento de claridad cuando se hizo evidente que estábamos en la nueva era, nuestro tiempo de renacimiento, el próximo capítulo de Empire”.

Hasta el momento, aún no se ha anunciado el siguiente disco de Empire of the Sun (pero es casi un hecho que después de ocho años, regresarán con otro álbum de estudio). Y mientras sueltan más información al respecto y para calentar motores, a continuación les dejamos su nueva rola.

