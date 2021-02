Disparan a paseador y secuestran a perros de Lady Gaga; ofrecen recompensa

En los últimos años nos ha quedado claro que la delincuencia llegó a niveles que nadie imaginaba. Aunque parezca una broma, el robo de mascotas ahora es más común de lo que era antes, sobre todo cuando se trata de animalitos que son sumamente caros y lamentablemente en ocasiones tiene consecuencias muy graves, como lo que le ocurrió a la persona que cuida a los perritos de la mismísima Lady Gaga.

Recientemente, la cantante se robó la atención de todo el mundo con la interpretación que se aventó durante la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden con todo y tributo a Los Juegos del Hambre . Pero en esta ocasión su nombre y el de Ryan Fischer –el hombre al que contrató para que paseara a sus tres bulldog franceses– están en los titulares porque este último fue víctima de la criminalidad y terminó gravemente herido.

Le dispararon al hombre que cuida a los perros de Lady Gaga

De acuerdo con Daily Mail, Fischer había estado paseando a los queridos perros de Lady Gaga, Koji, Miss Asia y Gustavo, en West Hollywood alrededor de las 10 de la noche del pasado miércoles 24 de febrero, cuando inesperadamente y de la nada, dos hombres le dispararon fuera de su casa en la avenida Sierra Bonita. Casi de inmediato, la policía de Los Ángeles llegó al lugar pero los sujetos se dieron a la fuga.

Según la misma fuente, lo encontraron a Ryan Fischer consciente pero apenas respirando, así que lo trasladaron de emergencia a un hospital en estado “grave”. Sin embargo, y hablando de los doggos de Gaga, a Koji y Gustavo se los robaron, aunque Miss Asia, por su parte, pudo escapar y los agentes lograron recuperarla para más adelante entregársela al guardaespaldas de la cantante. Así que los otros dos peludos están perdidos.

La cantante no estaba cuando todo ocurrió

La policía mencionó que Ryan Fischer había estado cuidando de los tres perros mientras Lady Gaga está de viaje en Italia. Por otro lado, describieron a los sospechosos del tiroteo como dos varones afroamericanos, que llevaban gorras de béisbol, además revelaron que huyeron del lugar de los hechos en dirección norte por la avenida Sierra Bonita en un BMW blanco. Hasta el momento de escribir esta nota es todo lo que se sabe.

Por ahora no está claro si los perros de Gaga eran el objetivo específico. Pero Daily Mail menciona que los bulldogs franceses son muy solicitados y sumamente caros, pues suelen venderse entre 1500 y 3000 dólares, aunque los que tienen linaje pueden llegar a costar hasta 10 mil dolarucos. En un comunicado, los agentes de Los Ángeles confirmaron el tiroteo, pero dijeron que era demasiado pronto para saber “si fue un robo”.

En cuanto a los doggos extraviados, no se sabe nada al respecto. Sin embargo, Lady Gaga no se quedó con los brazos cruzados y de acuerdo con TMZ, la estrella pop está ofreciendo una recompensa de 500 mil dólares para quien devuelva a sus perritos. No cabe duda de que en estos tiempos en los que estamos viviendo, ni siquiera las mascotas y las personas que se encargan de cuidarlas se salvan de la delincuencia.