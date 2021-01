Y a todo esto ¿Por qué Lady Gaga usó un broche de paloma en la investidura de Biden?

Este 20 de enero de 2021 será un día histórico para nuestro vecino del norte y que seguramente el mundo no olvidará. Pues después de cuatro años de mandato –que se sintieron como si fuera una eternidad– y tras el asalto al Capitolio hace unas cuantas semanas, Donald Trump dejó el puesto de presidente de los Estados Unidos y Joe Biden tomó el poder. Y sin duda la ceremonia de investidura quedó marcada por muchos momentos.

El primero y más obvio es que Trump abandonaba la Casa Blanca. Sin embargo, durante este día tan especial tuvimos chance de ver un discurso emocionante proclamado por una joven de 22 años y Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de vicepresidente del gabacho. Pero estamos casi seguros que muchos lo recordarán por la presentación de Lady Gaga en este evento importantísimo.

Como recordarán, la cantante de “Born This Way” fue una de las primeras invitadas confirmadas para la ceremonia –pues todos sabemos que es gran amiga de Joe Biden–. Pero más allá de hacer acto de presencia y sentarse junto a expresidentes como Barack Obama y Bill Clinton, ella era uno de los actos musicales más importantes, pues cantó en vivo y a todo color “The Star-Spangled Banner”, el himno de los Estados Unidos.

Y así lo hizo, Lady Gaga se paró frente a las pocas personas que estuvieron presentes para ver este hecho histórico en vivo e interpretó a todo pulmón la canción más importante del país vecino. Pero lo que llamó la atención no fue la manera en que cantó no; como casi siempre hacerlo, la estrella pop dejó al mundo con el ojo cuadrado con el outfit que usó para la ocasión, pues usó un broche dorado en forma de paloma bastante peculiar.

Desde que terminó su presentación, miles de personas en el internet de las cosas hicieron memes sobre el look de Lady Gaga. La mayoría decía que dicho broche se parecía mucho al dije de sinsajo que Katniss Everdeen portó en las últimas películas de Los Juegos del Hambre e incluso mencionaban que no era una casualidad que lo haya usado para esta presentación, pues estaba cantando en el Capitolio… ¿coincidencia? No lo creo.

Sin embargo, al ver todo el tren y así como la confusión que se armó en redes sociales, la propia artista decidió dejar muy claro el motivo por el que se puso este objeto tan essstraño. En su cuenta de Twitter, Gaga mencionó que detrás de este accesorio y en general en todo su outfit iba escondido un mensaje de esperanza para una nación tan dividida como lo está Estados Unidos tras la salida del poder de Donald Trump.

“Una paloma con una rama de olivo. Que todos hagamos las paces“, fue lo que comentó Lady Gaga al respecto. Y por si esto no fuera suficiente, también publicó una imagen donde se podía ver a detalle el enorme dije que portó durante su presentación en la ceremonia de investidura. Puede que haya aclarado qué significaba y por qué lo usó, pero a nosotros no nos engaña, porque algo tiene que ver con Los Juegos del Hambre, ¿ustedes qué dicen?

