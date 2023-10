Lo que necesitas saber: Esta película retratará el origen y la historia de The Rolling Stones, pero sobre todo del miembro fundador que ha pasado un tanto desapercibido con el paso del tiempo.

Como una de las bandas más legendarias del rock & roll, la historia de The Rolling Stones ocupa un foco de atención importante dentro de la música. Y en ese sentido, hay un personaje que quizá no ha recibido el crédito merecido en ese sentido… y eso es un poco de lo que se ve en el nuevo tráiler de The Stones and Brian Jones.

El documental se lanzará en noviembre y nos mostrará un poco más acerca del guitarrista fundador de la icónica banda británica, sus motivaciones para formar un proyecto musical, los conflictos con sus compañeros y más…

Imagen ilustrativa. Foto: Magnolia Pictures.

Este es el tráiler de ‘The Stones and Brian Jones’

Brian Jones murió en julio de 1969 en circunstancias misteriosas, más allá de la verdad oficial. Su fallecimiento hizo aún más eco ya que tan solo había pasado un mes desde su despido de The Rolling Stones, banda de la que fue miembro fundador y de la que fue parte sustancial, al menos hasta que su participación en el proceso de composición se vio disminuido por todo tipo de detalles.

Como todo el mundo lo sabe, la banda siguió su camino sin él y se convirtieron en uno de los actos más legendarios de la historia. Y es justo decir que en medio de la fama, los millones y el glamour, de a poco se fue relegando el legado del que fuera su guitarrista… Pero es ese mismo legado el que se intenta rescatar en este nuevo documental sobre Brian Jones.

Imagen ilustrativa de ‘The Stones and Brian Jones’. Foto: Magnolia Pictures.

“Bueno, en realidad estaba vagando por ahí esperando que algo sucediera”, dice el guitarrista al inicio del nuevo avance del documental. Descrito como ‘la historia que no habías escuchado sobre la leyenda que lo empezó todo’, este adelanto nos explica brevemente cómo Brian formó a The Rolling Stones con tan solo 19 años.

Y así, se nos menciona la rivalidad que Jones y Mick Jagger empezaban a tener por el liderazgo de la banda. “Un grupo de rock es algo así como una tribu primitiva: una vez que nadie quiere hablar con ellos, simplemente se van al bosque y mueren“, se escucha en una analogía muy certera.

“Sentí pena por el por lo que le hicimos. Le quitamos lo único que quería, que era estar en una banda”, dice otra voz misteriosa. Checa aquí abajito el tráiler de The Stones and Brian Jones.

Fecha de estreno del documental

La película tendrá un estreno en cines de EE.UU y Reino Unido el 7 de noviembre próximo. Sin embargo, en el sitio web del documental, se menciona que se estrenará en streaming el 17 de ese mismo mes a través de plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV+ y YouTube.

Lo que no está claro es si la cinta tendrá disponibilidad en Latinoamérica en esas mismas plataformas. Andaremos atentos por cualquier detalle, así que atentos a nuestras redes.

El documental llegará pocos días después de que The Rolling Stones estrenen su disco Hackney Diamonds, listo para publicarse el 20 de octubre y del que ya escuchamos algunos adelantos como “Angry” y “Sweet Sounds of Heaven” (esta última junto a Stevie Wonder y Lady Gaga).

Esta es la portada de ‘Hackney Diamonds’, el nuevo disco de The Rolling Stones/Foto: Universal Music

