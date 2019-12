Drake está de regreso para cerrar 2019 y lo hace de la mejor manera, con una canción titulada “War” que lo encuentra, nuevamente, haciendo rap más allá de los último que escuchamos, sobre todo en 2018 con la salida de Scorpion, su último LP que rompió, como siempre, sus propios récords en plataformas de streaming y digitales.

La canción fue liberada la noche del lunes 23 de diciembre, y salió en las plataformas oficiales del cantante con todo y un video musical en el que vemos a Drake en un resort para esquiar donde la pasa bien con un grupo de amigos. Sin embargo, lo interesante, de acuerdo con Complex, esta canción es una “dedicatoria” a varios raperos que forman parte de la comunidad, y en el que está incluido The Weeknd.

En una parte de “War”, Darke canta lo siguiente: “OVOXO link up, mandem drink up, me and the drillers/Hawk and Sticks and Cash and Baka, Gucci, P, and Gilla/And the boy that sound like he sang on ‘Thriller,’ you know that’s been my n—a/Yeah, we just had to fix things, family, Six tings, we can’t split up“. También habla de relaciones amorosas, traiciones, las redes sociales.

Drake tuvo algunos problemas con The Weeknd en el pasado. De hecho, la canción “Lost in the Fire” de Abel junto a Gesaffelstein, canta sobre esta situación y ataca directamente al canadiense. Sin embargo, y al parecer, en “War” las cosas han cambiado y parecen haber encontrado un momento de paz para ambos.

OVOXO LIVES ON. Sounds like Drake and The Weeknd are good. “And the boy that sound like he sang on Thriller, you know that been my n***a.” #WAR pic.twitter.com/RO0LyZ098t — Complex Music (@ComplexMusic) December 24, 2019

Drake sacó varios sencillos a lo largo de 2019 como “Money in the Grave” y “Omertà”. También tuvo algunas colaboraciones o apariciones de algunos otros raperos como Chris Brown. Y ahora, para cerrar 2019, sale “War”. Drake sacará disco en 2020, el cual le hará segunda a Scorpion de 2018. Aunque no hay una fecha exacta, la noticia la dio a conocer el mismo rapero durante uno de sus últimos conciertos.

Acá les dejamos “War” para que tengan rola navideña durante la fiesta: