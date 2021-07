Dua Lipa organiza una lujosa cena y homenajea a Pop Smoke en “Demeanor”

Durante febrero del año pasado, el mundo de la música se conmocionó tras la noticia del lamentable fallecimiento del rapero Pop Smoke. Al momento de su asesinato él solo tenía 20 años, pero ya se proyectaba como una de las grandes figuras del hip-hop de los tiempos recientes. Tras su partida, los lanzamientos póstumos no se han hecho esperar y artistas como Dua Lipa se han unido al momento.

Este jueves, se compartió el video de “Demeanor”, canción para la que fue invitada a colaborar la cantante británica. El tema, además, forma parte del reciente material que se liberó para homenajear al fallecido artista urbano.

Dua Lipa homenajea a Pop Smoke en el video de “Demeanor”

Ha pasado casi año y medio desde que el joven rapero Pop Smoke perdió la vida. El artista falleció un 19 de febrero luego de que unos sujetos allanaran su vivienda en Hollywood Hills y le dispararan. Bashar Barakah Jackson -su nombre real- tenía tan solo 20 años.

Su carrera iba en ascenso dentro de la industria del rap pues tras lanzar algunos EP’s y diversos mixtapes, él estaba listo para debutar en grande con primer álbum de larga duración titulado Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Y bueno, aunque el ya desafortunadamente ya está para ver su obra concluida, sus familiares y equipo de producción se han encargado de lanzar material suyo. Y ahí, es donde entra Dua Lipa.

La intérprete de “Don’t Start Now” se ha unido a esta serie de lanzamientos y en su caso particular, prestó su voz para la canción “Demeanor”, de la cual se lanzó este jueves el video oficial. La rola forma parte de Faith, segundo material póstumo de Pop Smoke que lanzado el pasado 16 de julio, justo cuatro días antes de lo que hubiera sido el cumpleaños 22 del rapero.

El videoclip oficial -que trae una vibra estilo Bridgerton– se desenvuelve en una cena bastante lujosa de corte renacentista, con varios invitados. La imagen del rapero aparece en algunos cuadros de la sala principal y conforme avanza el video, vemos a Dua Lipa entrar con una llamativa coreografía para luego unirse a la reunión. Eso sí, aunque la canción es aparece originalmente como un tema de Smoke, musicalmente se acerca más a estilo pop de textura funky retro que la británica viene manejando desde su último material, Future Nostalgia.

“Gracias al equipo y a la familia de Pop por invitarme a esta canción. Gracias a mis amigos por hacer este video conmigo” escribió la cantante en su cuenta de Instagram para celebrar el lanzamiento del audiovisual, que te dejamos a continuación para que le eches un ojo. Y como no podía faltar, ella le hace un pequeño tributo al fallecido artista de hip-hop con el verso “You can’t say pop without smoke”.