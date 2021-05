Dua Lipa rechaza el anuncio del New York Times donde la acusan de ser antisemita

La situación entre Israel y Palestina aún está tensa. Como recordarán, el pasado 10 de mayo iniciaron los bombardeos entre ambos sitios y las cosas parecen que todavía no se calmaran. Es por eso que un montón de artistas y celebridades se han pronunciando al respecto, sobre todo aquellos que tienen raíces en esta parte del mundo, como Bella Hadid. Pero ahora, tocó el turno de Dua Lipa y las cosas se salieron completamente de control.

Resulta que hace unos días, la estrella pop –quien es de origen musulmán y anda con Anwar Hadid– se convirtió en el blanco de ataques por parte de la organización judía y en pro de los israelitas, World Values Network, pues publicaron un anuncio en el New York Times con una foto de Dua junto a Bella y Gigi Hadid donde las acusaban de ser “mega-influencers” que han “vulnerado al estado judío” y “acusado a Israel de limpieza étnica”.

How did this ad even get approved by @nytimes advertising? It clearly doesn’t meet their own ad acceptability principles which includes keeping out “Ads that advance baseless claims and/or conspiracies”. What do @GiGiHadid @bellahadid @DUALIPA have to do with Hamas? Nothing. https://t.co/11ATdD5usK

— Sahar Habib Ghazi (@SaharHGhazi) May 22, 2021