Lo que necesitas saber: El guitarrista de Radiohead confirma que habrá gira en 2027... corta, pero habrá. ¿Nuevo disco? Parece muy en duda.

Así como en 2025, habrá gira de Radiohead… pero, así como en 2025, sólo se limitará a 20 shows y ya. Y al parecer, así será de aquí en adelante. Bueno, quizás a partir del próximo año: 20 shows por año y no más. Así lo explicó el guitarrista de la banda, Ed O’ Brian, quien está a punto de sacar un segundo disco solista.

Ed O’Brien, Radiohead / Foto: facebook.com/EOBBandOfficial

Próxima gira sería en 2027

En entrevista con Rolling Stone, O’ Brian aseguró que habrá gira de Radiohead, pero será como la de 2025 en Europa: sólo 20 shows, quizás cuatro en algunas ciudades. Y así, se la llevará la banda hasta que se aburran de dar conciertos. Pero, parece que el nuevo formato de minigira es, precisamente, para que no sea tan agotador y aburrido para los cinco músicos del grupo.

“Queremos darlo todo cada noche”, señaló Ed O’ Brian. “No queremos que parezca que actuamos por inercia o que estamos agotados. Tenemos que ser capaces de hacerlo. ¿Y saben qué? Ya no somos unos jovencitos”. De acuerdo con el entrevistador, Simon Vozik-Levinson, cuando Radiohead haga su próxima minigira, estaría considerando hacerla en Norteamérica, Sudamérica y Asia/Oceanía.

Regreso de Radiohead a los escenarios // X:@gprietoz

Ed O’Brian llegó a pensar en ya no seguir con Radiohead

¿Muy poco? Pues, según lo que contó Ed O’ Brian, otro poquito y ya no habría nada. Al menos no de su parte: en 2018, cuando fue la última gira mundial de Radiohead, él ya no pensaba participar… pero lo hizo y se dio cuenta que sólo necesitaba un largo descanso. Así fue como en 2024 comenzó a ensayar y, el año pasado, se animó a hacer los 20 shows en Europa. Pero también se dio cuenta que ya quiere hacer otras cosas… por su cuenta (lo mismo que el resto de la banda).

“De verdad pensé que ahí terminaba todo con Radiohead. En realidad, me sentí un poco mejor. Simplemente pensé: ‘Ya basta. Quiero otra vida'”.

Ed O’Brien, Radiohead / Foto: facebook.com/EOBBandOfficial

Y bueno, la duda: ¿habrá nuevo disco de Radiohead antes de la próxima minigira de 2027? Mmmmmmm, la verdad, parece poco probable. Según Ed O’ Brian, parte de la decisión de ya no querer más giras con la banda fue lo difícil de las sesiones del A Moon-Shaped Pool. “Nos quedamos sin inspiración”.

Parece que no habrá más música de Radiohead

Pero ya les regresó la inspiración… para hacer cosas por su lado, cada uno: él, su segundo disco solista, Blue Morpho, Jonny Greenwod con el nuevo proyecto que tiene con los músicos Shye Ben Tzur y The Rajasthan Express, mientras que Thor Yorke, bueno, él siempre está creando algo nuevo.

Para confirmar que no se ve nueva música de Radiohead en el panorama, recordemos que también Jonny Greenwood dio entrevista a Rolling Stone y en ella dijo que “no tenía ni idea” de su habría nuevo disco de la banda… de hecho, le sorprendía que se haya dado el mini tour de 2025 y que haya salido tan bien.

Blue Morpho es el producto de la reconexión de Ed O’Brian con la música, luego de caer en una profunda depresión durante la pandemia. En esa época, ya ni siquiera quería levantarse de la cama… quizás fue la etapa más oscura de su vida (además de que le llegó una especie de crisis de la mediana edad).