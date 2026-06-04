Lo que necesitas saber: Desde hace tiempo, por convocatoria de una fan, se conoce al 25 de junio como Día Mundial de The Beatles... pero ahora desde las cuentas oficiales de la banda se hace un llamado para celebrar la fecha.

Aunque el Día de The Beatles se celebra desde hace tiempo el 16 de enero, porque esa fecha se inauguró el lugar donde la banda hizo sus primeras presentaciones,The Cavern, queda de manera más que oficial el 25 de junio como el Día Mundial de The Beatles.

Captura de video al tráiler de Beatles ’64 / Foto: Disney+

¿Por qué el día 25 de junio es el Día Mundial de The Beatles?

La iniciativa corre por cuenta de los mismísimos Beatles… bueno, quienes ahora se encargan de manejar la imagen y todo lo relacionado con el Cuarteto de Liverpool, así como Apple Corps Ltd.

De acuerdo con el comunicado, será el 25 de junio, en recuerdo a la fecha en la que, en el año de 1967, The Beatles entraron a los estudios Abbey Road para enviar un poderoso mensaje de amor al mundo… con la primera transmisión global de la historia.

“Transmitida en directo como parte del programa ‘Our World’ de la BBC, su canción ‘All You Need Is Love’ llegó a unos 400 millones de personas en todo el planeta. Durante unos minutos extraordinarios, el mundo unido lo presenció”.

La fecha fue establecida desde hace tiempo por una fan de la banda

Antes de que se alteren los fans acérrimos de The Beatles, esto de celebrar a The Beatles el día 25 de junio no es nuevo: Faith Cohen –una fan de toda la vida de John, Paul, George y Ringo– organizó a millones de seguidores del cuarteto para que dicho día fuera celebrado como Día Mundial de The Beatles.

Captura de video al tráiler de Beatles ’64 / Foto: Disney+

¿Entonces, cuál es la diferencia… que se va a hacer durante el Día Mundial de The Beatles?

Bueno, pues que ahora desde la cuenta de The Beatles piden que el 25 de junio todos los beatlemanos expresen su admiración y amor por la banda compartiendo el mensaje “All You Need Is Love”.

Entonces lo que procede es ir al siguiente link y confirmar que serás parte de la celebración Beatle (aquí). Se prometen “sorpresas” para los participantes. ¿Cuáles? Pues es sorpresa…