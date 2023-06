Así como escuchaste (o leíste mejor dicho)… De repente en la industria musical, nos encontramos con momentos muy curiosos que pueden parecer un poco random entre artistas nacionales y otros mucho de corte más internacional. Y uno de esos momentos fue cuando Alejandra Guzmán abrió un concierto a Taylor Swift.

Bueeeno, no fue como que se tratara de un show en el que la interprete de “Love Story” haya requerido a la de “Mírala, míralo” como telonera. Pero de que compartieron la tarima en un mismo show, eso sí es real.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

La vez que Alejandra Guzman ‘abrió’ un concierto a Taylor Swift

Primero tocó Alejandra Guzmán

Y se preguntarán, ¿cuándo sucedió eso de que Alejandra Guzman abrió un concierto a Taylor Swift? Pues eso ya tiene sus añitos en realidad, y se dio durante las tradicionales celebraciones de Año Nuevo (nochevieja del 2014 a 2015) en el Times Square de Nueva York.

Aquel concierto se dio en el como parte del icónico Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, conocido por ser una de las fiestas televisivas de jornada maratónica con la que se recibe en Estados Unidos al Año Nuevo. Y ya saben, siempre conforman un cartel con varios artistas de diferentes estilos o partes del mundo.

Para la celebración de ese año, una de las invitadas fue precisamente Alejandra Guzmán. La mexicana 10 minutos para echarse un medley de varias de sus canciones más reconocidas, entre ellas “Mi peor error”, “Eternamente bella”, “Mírala, míralo” y su infalible cover de “La plaga”. Y como suele pasar, pues el público mexicano no faltó en esa breve celebración con la cantante.

Entonces, Alejandra Guzmán abrió el concierto para Taylor Swift

Fue bastante curioso porque en el cartel de aquella celebración, había otros artistas como Idina Menzel, American Authors, Jenny McCarthy y Magic (que en ese momento estaban en su punto más alto con la rola “Rude”). Pero los organizadores acomodaron todo para que la reconocida cantante mexa fuera una de las últimas en telonear a la joven ídolo del pop.

Alejandra Guzman ‘le abrió’ el concierto a Taylor Swift, quien comenzó su actuación poco después de las 11:30 PM del 31 de diciembre del 2014. Las y los swifties que le cayeron al show (o que pudieron sintonizarlo en TV) disfrutaron de una interpretación muy ad-hoc con “Welcome to New York” y “Shake It Off”, que en ese momento era uno de los hits más duros del pop.

Taylor Swift viene a México en este 2023

Pues así la historia de cuando Alejandra Guzman ‘le abrió’ un concierto a Taylor Swift. Bastante random, ¿no lo creen? Bueno, veamos cómo pinta la cosa ahora que Taylor se prepara para venir a México muy pronto.

Y qué onda, ¿ya listos para conseguir los boletos? Por acá les contamos cómo registrarse para que se puedan comprar la entrada (que va a ser una verdadera batalla, lo sabemos). Ahora si que las plegarias han sido escuchadas.

Taylor Swift vendrá a México como parte del ‘The Eras Tour’. Foto: Getty.