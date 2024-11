Lo que necesitas saber: Jack White se presenta este domingo en el Corona Capital y recapitulamos su legado en 5 proyectos fantásticos de este genio musical.

Jack White es la definición de un intenso amante de la música, que se aprecia en su virtuosismo en la guitarra, y en su obsesión por lanzar más y más tracks, lo que nos sacudió este año con su rifadísimo No Name, que es de lo mejor que hemos escuchado este 2024. Con su característica de workaholic, Jack nos la ha puesto difícil para entrarle a todos sus proyectos y casi 20 discos de estudio de sus bandas.

Para entender a uno de los headliners del Corona Capital, es necesario entrarle a los proyectos que lo han convertido en una leyenda viviente del garage rock, blues, y rock. Te contamos un poco de cada uno previo a verlo este domingo en el Corona Capital 2024, y ojo, que Jack incluye en su set rolas completas o pedazos de canciones de otras de sus bandas.

The White Stripes (1997 – 2011)

Con esta banda, Jack y Meg White acapararon la atención global como dos héroes que hicieron un revival del rock de garage, ese que salió de los ensayos informales a las grabaciones amateur y llegó a llenar arenas a inicios de los dosmiles. La voz descontrolada de Jack y su atípica forma de tocar, enfocada en la disonancia y en un fuzz exagerado, lo comenzaban a perfilar como un nuevo guitarrista a seguir.

Este icónico dúo tomó al mundo por sorpresa, revivió un sonido de garage rock crudo y directo que fascinó y sigue vigente. Desde ese entonces, Jack se mostraba como un tipo misterioso, y hasta nos mintieron con que eran hermanos, cuando en realidad eran exesposos, ¡y Jack incluso tomó el apellido de Meg!

The Upholsterers (2000)

Casi a la par de su trabajo en The White Stripes, Jack tenía otro proyecto mucho más underground que se originó de una forma bastante peculiar. White trabajó en una mueblería y ahí fue aprendiz de tapicero de Brian Muldoon, quien resultó ser baterista y con el que formó un proyecto llamado The Upholsterers.

Este par grabó el sencillo ‘Your Furniture Was Always Dead … I Was Just Afraid to Tell You’ y ‘Makers of High Grade Suites’, rarezas a la fecha. Jack cantó en “Apple of My Eye” y “Pain (Gimme Sympathy)”, clásicos de culto del artista.

The Dead Weather (2009 – )

Jack White tiene un círculo de amistades envidiable, y ya sea como invitado sorpresa con Conan O’Brien o con Beck, ha mostrado que se lleva con un círculo de élite musical.

The Dead Weather se formó por la amistad de Jack con Alison Mosshart de The Kills. Esta banda se armó por accidente: Jack perdió la voz en una gira y Alison Mosshart ayudó como vocalista. Más tarde, Jack le preguntó si grabaría una canción con él y Jack Lawrence, después conocieron a Dean Fertita. Así surgió el supergrupo The Dead Weather, que nos ha entregado 3 discos fenomenales.

The Raconteurs (2005 – )

Uno de los proyectos más ambiciosos de Jack White son The Raconteurs, una banda de rock clásico que presume de una producción asombrosa y varios himnos del género, que también se han adaptado al blues y bluegrass. Aquí, Jack comparte micrófonos con Brendan Benson, en una dupla complementaria que resulta maravillosa. Como contadores de cuentos, tienen baladas sensibles e historias ficticias que parecen sacadas de una novela detectivesca.

Jack y Brendan Benson escribieron la canción “Steady, As She Goes” y, al instante, decidieron formar una banda. Así nacieron los Raconteurs, una bandota para la que reclutaron a Patrick Keeler y Jack Lawrence. En 2019, regresaron con el impactante Help Us Stranger, después de 11 años sin disco de estudio.

Solista (2012 – )

Llegó finalmente el momento en el que Jack decidió no depender de otras mentes creativas y darle vida a sus visiones bajo su propio nombre. Con el álbum Blunderbuss (2012), Jack debutó como solista, grabando en su estudio de Third Man Records. En este disco, Jack se concentró en rock clásico, basado en riffs, con una estética sonora bastante tétrica, y entrándole al blues y folk.

De ahí en adelante, Jack ha lanzado 5 discos de estudio más que han cubierto una amplia gama de géneros y estilos sonoros. Lazaretto (2014) siguió por el mismo camino que su antecesor, con una popularidad inesperada, y después de eso, White se concedió licencia para lanzar Boarding House Reach (2018), la exploración sonora más atrevida de su carrera, repleta de efectos y rolas instrumentales.

En sus discos más recientes, Jack ha consolidado su visión creativa, y en 2022 nos sorprendió con dos discos opuestos. Fear of the Dawn tenía trancazos rockeros y distorsionados, mientras que Entering Heaven Alive se enfocó en su lado más acústico. Este año trae No Name, y reemplazando a Queens of the Stone Age, le veremos en el Corona Capital 2024 con lo que podemos considerar su mejor disco como solista hasta la fecha.

La historia de Jack es apantallante, y presenciaremos su genialidad este fin de semana en vivo y a todo color. Aún quedan algunos boletos para el domingo del Corona Capital, que pueden comprar por acá.



