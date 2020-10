Escucha por acá una rola inédita de Elton John llamada “Regimental Sgt. Zippo”

Vaya que este 2020 nos trae varias sorpresas, pues a nivel musical un montón de artistas se han puesto las pilas para compartirnos rolas espectaculares. Pero muchos otros han preferido buscar en el baúl de los recuerdos para desempolvar joyas que casi nadie ha escuchado antes, y ese es justo el caso de Elton John, que está preparando una sorpresa espectacular para festejar medio siglo de carrera espectacular.

El legendario cantante ha estado muy activo en estos meses de cuarentena, por ahí estrenó una serie de conciertos en YouTube y sobre todo nos emocionó a tope lanzando “The Pink Phantom”, su colaboración con Gorillaz y 6LACK. Sin embargo, eso no es lo único que tiene para nosotros, pues en unas cuantas semanas llegará a nosotros un boxset que los fanáticos de hueso colorado de Elton deben tener sí o sí en su colección.

Elton John desempolva un montón de rarezas

El pasado 17 de septiembre, Elton John anunció que pondría a la venta Jewel Box, un compilado para festejar sus 50 años ininterrumpidos de carrera musical. En él incluirá un montón de rarezas y tomas alternas de algunos de sus clásicos, pero lo que más llama la atención de esta enorme noticia es que vendrán algunas rolas que jamás hemos escuchado y que por alguna u otra razón, no aparecieron en sus primeros materiales discográficos.

Elton nos ha dado un par de probaditas de lo que podremos escuchar en este boxset, pues compartió con nosotros “Sing Me No Sad Songs” y “Snow Queen” junto a Kiki Dee –con quien grabó el hitazo “Don’t Go Breaking My Heart”–. Pero ahora, el cantante decidió lanzar una más de las 60 canciones especiales que vendrán dentro de todo este material, un tema que nunca vio la luz, “Regimental Sgt. Zippo”.

Esta rola está llena de psicodelia y es un guiño a The Beatles

Y decimos que esta rola es muy especial porque además de que nunca la estrenó formalmente, muestra una faceta que quizá no muchos conocían sobre Elton John, en pleno apogeo de la psicodelia. De acuerdo con NME, la canción fue grabada en 1968 y la escribió junto a su antiguo colaborador y amigo, Bernie Taupin, se esperaba que este fuera el sencillo principal de su álbum debut pero por razones desconocidas jamás se estrenó.

Hablando sobre “Regimental Sgt. Zippo”, Sir Elton mencionó que la rola: “se grabó y produjo en los estudios DJM, el mismo edificio que albergaba la editorial de los Beatles, Northern Songs, la canción es un afectuoso guiño al Sgt. Pepper y a la época”. Y vaya que suena a los gloriosos 60, pues aquí el cantante mezcla a la perfección la estética psicodélica que la época con su estilo característico al piano, creando una melodía única.

Jewel Box, el nuevo material de Elton John estará disponible el próximo 13 de noviembre. Pero mientras llega esa fecha y para alegrar su día, escuchen a continuación “Regimental Sgt. Zippo”: