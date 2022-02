La historia sobre cómo surgió la amistad de Snoop Dogg con Jenni Rivera (y hasta Cameron Diaz)

La industria musical tanto anglosajona como latina, esta cada vez más cerca una de otra. Hoy en día, es más común ver colaboraciones entre artistas que superan la barrera del idioma y que -dependiendo el gusto de cada quien- funcionan. Sin embargo, aunque esta tendencia se encuentra auge ahora, artistas como Snoop Dogg ya sentían afinidad por exponentes de origen hispano desde tiempo atrás…. y la prueba está en su amistad con Jenni Rivera y su familia.

Algunos quizá no lo recuerden o no lo tenían en el radar, pero la llamada “Diva de la banda” era buena amiga del legendario rapero californiano y todo se remonta a su época estudiantil. Sí, estas dos renombradas figuras de la música en sus respectivos géneros, compartieron aulas y con el tiempo, aunque ella ya no está, ese acercamiento ha sido fructífero para algunos artistas más nuevos.

Long Beach Polytechnic High School

Todo se remonta a la década de los 80 en la Polytechnic High School de Long Beach en California. Y no es para menos mencionar esta escuela ya que históricamente, de ella han salido muchos artistas y deportistas que se han ganado el reconocimiento del público con los años.

Solo para que se den una idea, a esa escuela también asistieron Nate Dogg (frecuente colaborador de Snoop), la cantante de rock Lita Ford, la actriz Cameron Diaz (recuerden su nombre desde aquí), el propio Lupillo Rivera (hermano de Jenni), entre otras figuras destacadas… Así que no sería raro que entre sus salones, coincidieran Snoop Dogg y Jenni Rivera.

Además, teniendo en cuenta que la zona de California también concentra una buena cantidad de comunidades desde la latina hasta la afroestadounidense, el acercamiento entre el icónico rapero intérprete de “Gin & Juice” y la cantante de “Mariposa de barrio” no era algo descabellado.

Snoop Dogg recordó a Jenni Rivera tras su fallecimiento

Como era de esperarse, los años pasaron y cada quién hizo su carrera de acuerdo a lo que hacían. Snoop Dogg se convirtió en uno de los raperos más emblemáticos del West Coast en los 90, mientras que Jenni Rivera y su hermano Lupillo, atendiendo a sus raíces hispanas, hicieron una notable carrera en el regional mexicano.

Por mucho tiempo, las grandes audiencias desconocieron el hecho de que los Rivera y Calvin Cordozar Broadus Jr -nombre real de Snoop- no solo fueron compañeros de escuela, sino hasta buenos amigos. La revelación, desafortunadamente, vino tras el fallecimiento de Jenni el 9 de diciembre del 2012 en un accidente aéreo.

De hecho, el mismo rapero expresó en ese momento que lamentaba mucho el deceso de su vieja amiga y reveló que estaban trabajando en una colaboración. “Descanse en paz, Jenni Rivera – Dulce dama con una hermosa voz a la que extrañaremos. Se supone que íbamos a hacer una canción juntos. Estoy muy triste“, escribió él en un tuit.

Siete años después del fallecimiento de Rivera, nuevamente Snoop Dogg hizo algunas declaraciones emotivas sobre la cantante. Esta vez, detalló al programa En Vivo lo importante que era su imagen para la gente y los habitantes de la ciudad costera que los vio crecer en California. “Amamos a Jenni Rivera. En Long Beach,ella es la mejor. Somos grandes fans de su música, lo que representa y su legado sigue adelante”, mencionó el llamado Uncle Snoop, para luego rematar con una explicación de cómo se apoyaban en sus épocas de estudiantes.

“Nuestra escuela secundaria, la Poly High School, tenía mucha gente multicultural. Había hispanos, asiáticos, afroamericanos, blancos, todo lo que te pudieras imaginar. Y todos nos amábamos porque íbamos a la misma escuela. No se trataba de que por no ser de la misma raza, no podíamos juntarnos... Sí íbamos a la misma escuela, había que respetar mutuamente la música del otro y nos apoyamos en ese sentido… Como dije, ella es una de las más grandes en salir de Long Beach; Jenni Rivera, te amamos y te extrañamos“.

¿El vínculo entre ambos artistas perduró?

Como dijimos antes, Snoop Dogg mencionó que tenía planeado hacer una colaboración con Jenni Rivera. Y aunque aquel featuring no se concretó por el fallecimiento de la cantante, lo cierto es que al rapero le quedó esa espinita de adentrarse en el ámbito de la música regional mexicana.

En algunos posteos de Instagram, Snoop ha aparecido poniendo música de Rivera en su casa. Y más allá de eso, seguro recuerdan “Qué maldición”, esa peculiar canción que lanzó junto a la Banda MS en 2020. Por si fuera poco, en 2021 el icónico artista de rap se unió a Lupillo -hermano de Jenni- para compartir “Grandes Ligas” en la que también participaron el legendario miembro de Cypress Hill, B-Real, además de los raperos mexicanos Alemán y Santa Fe Klan.

“La verdad Snoop Dogg y yo compartimos clases, estuvimos en la misma preparatoria, tuvimos la clase de biología juntos… Yo creo que los dos tuvimos problemas ahí porque no poníamos atención, pero estuvimos los dos divirtiéndonos“, dijo Lupillo en su momento cuando presentó su canción junto a los raperos.

Otra famosa que recuerda a Snoop de la escuela

¿Recuerdan que les dijimos más arriba que recordarán a Cameron Diaz? Pues bien, parece que también ella coincidió con Snoop Dogg en su época de preparatoria. En una entrevista para el talk show Lopez Tonight, la actriz mencionó que fueron juntos a la escuela y aunque no eran amigos como tal, ella alguna vez le compró ‘hierba’ al rapero.

“Recuerdo que él era muy alto y muy delgado, además de que usaba muchas coletas en el cabello. Y estoy muy segura que le compré marihuana. Tuve que hacerlo”, contó Diaz. Lo que no se sabe es si ella y Jenni Rivera habrán coincidido en alguna clase en la Long Beach High School, pero quizá en una de esas se cruzaron en los pasillos. Qué pequeño es el mundo.