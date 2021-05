Empress Of habla sobre la salud mental en su nueva rola “One Breath”

La música tiene el poder de mover un montón de cosas no solo en nosotros, también en situaciones más complicadas. Para nadie es un secreto que algunas canciones pueden levantarnos el ánimo y sacarnos de momentos oscuros, y en la actualidad hay artistas comprometidos con tocar temas importantes a través de sus canciones, entre ellos la salud mental. Como el caso de Empress Of, quien regresa con una rola que habla al respecto.

En 2020 y para sorpresa de todos, Lorely Rodriguez –como en realidad se llama– lanzó su tercer material discográfico, llamado I’m Your Empress Of. Sin embargo, parece que durante todo este tiempo no dejó de trabajar y componer a distancia, y ahora nos presenta un tema sumamente emotivo donde con tan solo unos cuantos sintetizadores busca iniciar la conversación sobre una cuestión que en estos tiempos es vital.

Empress Of vuelve con “One Breath”, una canción importante

El pasado 29 de abril, Empress Of estrenó en plataformas digitales una nueva canción llamada “One Breath”. Esta rola es muy especial porque además de que la cantante con raíces hondureñas canta en inglés y español, con ella está apoyando a Sound It Out, una nueva campaña nacional en los Estados Unidos que utiliza el poder y el alma de la música para ayudar a los padres y tutores a apoyar mejor el bienestar emocional de sus hijos.

Como ya mencionábamos antes, este es un bello tema que arranca con un par de sintetizadores ambientales hermosos que suenan durante toda la canción. En ella podemos escuchar la voz de Lorely Rodriguez cantándonos casi casi en el oído algunas frases bilingües como: “Bailando entre dos vidas, el pasado y el futuro. A veces me siento perdida, nunca fui interior, el tiempo pasa y también el temor, todo lo que es dolor se va, va lejos de mí”.

De acuerdo con NME, en una descripción de esta rola, Empress Of explicó que la compuso pensando en los pequeños que no pueden expresar lo que sienten. Aunque también invitó a quienes la está pasando mal a que busquen ayuda: “Compartiendo los sentimientos de una niña de 14 años llamada Marianne. Úsalo para iniciar una conversación con tus hijos sobre el bienestar emocional. Escucha el álbum completo Sound it Out, obtén consejos y herramientas en EscuchandoSentimientos.org”.

Sin más qué decir por el momento, escuchen a continuación “One Breath”, la canción con la que Empress Of nos invita a hablar abiertamente sobre la salud mental: