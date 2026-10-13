Enjambre corona un gran 2026 con una presentación gratuita en el Zócalo capitalino el próximo 8 de noviembre como parte del Vitae Fest.

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¡Qué gran año para Enjambre! Primero, su consolidación en el Vive Latino 2026; luego, los conciertazos que dio en el Estadio GNP Seguros y, ahora, en medio de una exitosa gira por todo México, se anuncia que se presentará nada menos que en el Zócalo de la CDMX.

Enjambre conquistó su primer Estadio GNP Seguros. Foto: Liliana Estrada para OCESA.

Confirmado: Enjambre en el Zócalo

Desde hace días ya era un “rumor confirmado”. Con la fecha ya indicada en su página oficial, ya sólo se esperaba el anuncio oficial del evento con el que la banda de los hermanos Navejas se presentará en uno de los lugares sólo apartados para grandes artistas (nacionales e internacionales).

De acuerdo con el mensaje publicado en redes, Enjambre se presentará en el Zócalo de la CDMX como parte del Vitae Fest 2026, evento en el que también se presentarán Los Recoditos, Mau y Ricky y Alexander Acha.

Enjambre se presentará gratis en el Zócalo. Foto: redes sociales de la banda.

¿Cuándo estará Enjambre en el Zócalo capitalino?

Enjambre se presentará en la plancha del Zócalo capitalino, con entrada gratuita (seeee, claro que nada es gratis… pero a lo que nos referimos es que no se pagará un boleto para poder ingresar a la Plaza de la Constitución). La cita es el FECHA Y HORA DEL EVENTO.

Enjambre se encuentra promocionando su noveno disco de estudio, Daños Luz… pero se espera que su presentación en el Zócalo sea un repaso por toda su discografía, celebrando un año que seguramente será inolvidable para la banda y sus fans.