Adiós, vaquero: Enrique Bunbury anuncia su retiro oficial de los escenarios

Aunque algunos lo nieguen, el trabajo de Enrique Bunbury es uno de los más importantes dentro del rock en español, les guste o no. Lo que hizo durante los años en que fue vocalista y frontman de los Héroes del Silencio, y hasta todo lo que ha hecho como artista en solitario, lo han catapultado como una de las voces más importantes de la música en nuestro idioma. Sin embargo, parece que este artista quiere parar de dar conciertos.

Como recordarán, hace unos días, Bunbury arrancó una gira por México en la que ha tocado por varias ciudades del país para presentar sus mas recientes materiales discográficos que estrenó en los últimos años como Posible, Curso de levitación intensivo y el EP, El Puerto. Pero todo indica que esos años saliendo de tour por un montón de ciudades del mundo, ya le están pasando factura al cantante de 54 años de edad.

Bunbury le dice adiós definitivamente a los escenarios

Resulta que a través de sus redes sociales, Enrique Bunbury publicó un comunicado que entristeció a todos sus fans, porque anunció su retiro oficial de los escenarios.. En dicho mensaje, el artista español explica que desde hace ya un buen rato viene arrastrando malestares que en sus propias palabras , le “ha costado mucho localizar y comprender”. Sin embargo, eso no fue todo, pues trató de explicar qué es lo que le pasa cuando inicia un nuevo tour.

“Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”, mencionó Bunbury.

El cantante continuará escribiendo y grabando discos

Es por eso que luego de pensarlo muy bien, Enrique Bunbury ha decidido que los conciertos que le quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España, serán los últimos de su carrera. Aunque eso sí, dejó muy claro que no se retirará de la música, pues seguirá componiendo canciones, grabando discos, pintando y escribiendo libros de poesía. Así que a pesar de todo, todavía lo tenemos para rato.

Cabe recordar que hablando de esos problemas que ha tenido que enfrentar Bunbury en todo este tiempo, tuvo que posponer su segundo concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX, así como las fechas que tenía programadas para Guadalajara y Querétaro. Sin embargo, sus fans en Monterrey, Toluca, Morelia, Xalapa y San Luis Potosí no corrieron con la misma suerte, porque en esas ciudades de plano canceló los shows. Ni modo, si no les tocó verlo en vivo, ya no podrán hacerlo.