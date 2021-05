La evolución de un joven prometedor: Una entrevista con Alfie Templeman

La industria musical nos sorprende a cada rato con artistas emergentes que no entendemos cómo no habíamos escuchado antes. Alrededor del mundo hay un montón de jóvenes haciendo cosas muy interesantes, que bajita la mano y muchas veces en la intimidad de sus cuartos, están componiendo canciones que podrían convertirse fácilmente en hits y Alfie Templeman es uno de ellos, pues desde hace un buen tiempo la está rompiendo durísimo.

Con apenas 18 años, este joven se ha convertido en una de las promesas del Reino Unido, gracias a ese indie pop tan contagioso que compone desde que prácticamente era un adolescente. Desde 2017, publica sus propias canciones y EP’s en internet y las distintas plataformas digitales, con los cuales logró ganar una base sólida de fans no solo en su país natal, también en otras partes del mundo. Pero a tres años de su debut, tenía en mente otros planes.

Alfie Templeman estrena un LP muy especial

Luego de varios materiales de corta duración y tras publicar un montón de sencillos, este 2021, Alfie Templeman estrena el disco más ambicioso e importante de su carrera, Forever Isn’t Long Enough. Este es un álbum que le costó mucho trabajo terminar, pero que así como las cosas más complicadas en esta vida, su esfuerzo se está viendo reflejado en canciones que se están convirtiendo en hits instantáneos, casi casi desde que los lanza.

Aprovechando la llegada de este disco, tuvimos chance de platicar por Zoom desde el Reino Unido con el propio Alfie, quien nos contó sobre sus orígenes, lo que pasó todo este tiempo y que lo llevó a grabar un nuevo material discográfico, el auge de TikTok como plataforma musical, dar shows a distancia, las metas que aún le faltan por cumplir y sobre todo, las lecciones que le ha dejado a la música durante este tiempo.

Los inicios de un talento en potencia

Así como muchos otros artistas, los orígenes musicales de Alfie Templeman se remontan a su infancia. El amor por este arte llegó a él cuando apenas era un niño y gracias a la influencia de sus papás, quienes de alguna manera –aunque no directa– lo influenciaron y motivaron para que tomara una guitarra y empezara a componer sus propias canciones. A partir de ese momento, supo que quería dedicarse a esto para el resto de su vida.

“Creo que cuando fui consciente de la música, tenía probablemente 6 o 7 años, porque mi mamá y papá coleccionaban guitarras. Y yo simplemente empecé a tocar, lo encontré interesante desde que era niño y empecé a aprender por mi propia cuenta acordes como para empezar a componer canciones. Fue hasta a los 13 cuando de verdad decidí enfocarme en mis grabaciones, pero fue más o menos así”. “También a esa edad empecé a tocar la batería, me encantan bandas como Rush, King Crimson, Led Zeppelin, y realmente tenía muchas ganas de aprender a tocar la batería. Así que comencé a enseñarme a tocar más instrumentos porque escuchaba todos estos discos fabulosos y pensaba ‘¿cómo hicieron eso? ¿cómo lograron juntar todo eso?’. Y eventualmente grabé mi propio material, a los 15 años les incluí mi voz y más tarde decidí ponerlas en internet”.

El camino hacia un nuevo disco

Fue en 2020 cuando Alfie Templeman lanzó el séptimo EP de su carrera, Happiness in Liquid Form. Sin embargo, no dejó de trabajar en música nueva durante todo este tiempo; de hecho, parece que este fue el momento creativo ideal para él, porque empezaron a surgir melodías sumamente interesantes. Aunque conscientemente, quería evolucionar el sonido por el que se dio a conocer durante todos estos años para mostrar una parte más madura.

“Cuando empecé a hacer este disco, salí del hospital, era el final de 2019 y no estaba en buena condición, pero me sentía listo para volver a componer música luego de parar por un rato, porque básicamente no estaba haciendo nada. Y justo en ese momento fue cuando la pandemia golpeó, así que sin saberlo tuve más tiempo para terminar las canciones que estaba escribiendo”. “Ese fue un periodo de vida muy raro para mí, porque me di cuenta de que estaba madurando como artista y cuáles eran los siguientes pasos que seguiría. Así que solamente me enfoqué a terminar este disco cantando mucho sobre la nostalgia, el amor, mi experiencia en la escuela y de vida hasta ahora. Hice dos EP’s, así que decidí publicarlos como un mini álbum y enfocarme mucho en la producción, es por eso que pase el último año asegurando de que este era el mejor trabajo que he hecho hasta la fecha”.

El concepto de ‘Forever Isn’t Long Enough’

Finalmente, luego de meses componiendo, este 2021 Alfie Templeman vuelve con un nuevo material discográfico llamado Forever Isn’t Long Enough, un mini álbum en el que incluyó ocho canciones que nos llevan por toda clase de sentimientos y sonidos. De repente hay vibras sumamente divertidas y otras que se acercan al terreno de lo oscuro. Pero qué mejor que el mismo creador para explicarnos cuál es la idea detrás de este trabajo.

“Creo que este disco es más conceptual que nunca antes, no quería que se perdieran pero hay ideas que quizá no se sientan tan bien juntas. Pero creo que en general se trata de moverse y crecer, mirar al pasado, a esas viejas memorias y aprender de esos errores del pasado. Es un álbum más honesto y las letras estuvieron mejor pensadas que en mis materiales previos”. “Siento que es importante y me parece divertido que me sentía más cómodo para hablar de mi propia experiencia personal y abrirme más que en las canciones que solía publicar. Lo siento más honesto, mucho más directo”.

“Everybody’s Gonna Love Somebody”, una rola inesperada

De todas las canciones que Alfie Templeman incluyó en este álbum, una de las más llamativas fue “Everybody’s Gonna Love Somebody”. Un tema que desde el primer segundo nos lleva a los 80 pero que de alguna manera, transporta estos ritmos tan enérgicos y optimistas hasta esta era moderna. Por supuesto que no podíamos desperdiciar la oportunidad para preguntarle la historia detrás de esta canción, y esto fue lo que nos contó.

“Empecé a componer esa canción cuando tenía 14 años, la idea era hacer una canción de amor realmente simple sobre alguien que siempre está con otra persona, ¿sabes? Siempre hay alguien para todos. Sin embargo, sentía que no la estaba escribiendo bien y por eso estuvo en mi cabeza por cuatro años, hasta que finalmente me di cuenta de que tenía que transformarla en una canción de los 80, de hecho Tears for Fears inspiró la canción durante el año pasado mientras estaba la pandemia”. “La estrené hasta este año porque me parecía el momento correcto para hacerlo, porque de cierta manera trae esperanza a la gente, han estado luchando con un montón de cosas durante todo este tiempo y me llena de orgullo ayudar de alguna manera. No me esperaba el éxito de esta canción, no tenía idea de cómo reaccionaría la gente porque es muy diferente a lo que hice en mis últimos EP’s, pero me alegra mucho que el público la esté disfrutando como si se tratara de mis trabajos previos”.

Trabajar con otros artistas de su generación

Para muchos jóvenes que van empezando con su proyecto musical, lo más importante a estas alturas de esta carrera es intentar llamar la atención de algún nombre grande dentro de la industria. Sin embargo, hay quienes como Alfie Templeman piensan que lo mejor es apoyarse entre los talentos emergentes, y eso fue lo que hizo en la rola “One More Day”, la cual compuso con la cantautora irlandesa, April, una canción donde combinan sus estilos.

“Fue muy interesante trabajar con ella porque no nos conocemos, es una de esas canciones que compones gracias al internet. Solamente nos mandamos notas de voz y le dije ‘hey, tengo una canción que necesita una voz femenina, es una historia entre un chico y una chica que termina por la mañana’. Empecé a pensar que ella perfecta para cantar en esta canción, tiene una gran voz, armoniza perfectamente y aportó letras muy interesantes. Así que solo le mandé la canción y ella la regresó instantáneamente con un verso perfecto y lo agregué”.

TikTok como una plataforma para presentar música a los jóvenes

Desde que el coronavirus se convirtió en una pandemia, vimos el ascenso de TikTok no solo como una app de videos cortos para divertirte. Más allá de eso, evolucionó hasta ser una red social en la que los artistas pueden promocionar sus canciones y al mismo tiempo, conectar con el público joven. A pesar de eso, hay músicos que se resisten a entrarle a esta tendencia que podría ser el futuro de la industria pero, ¿qué opina un chico que creció con esta red social como Alfie Templeman al respecto?

“Sí, claro. Es increíble como TikTok tiene la habilidad de transformar una canción undergorund en algo masivo. Creo que es una herramienta enorme que podría cambiar la industria, aunque no hay una diferencia clara con las plataformas digitales si no le pagan bien a los artistas porque ellos seguirán publicando su material en estos espacios aunque las cosas desafortunadamente no cambien”. “Creo que es definitivamente el momento de cambiar y crear algo mejor para los músicos. Es bueno ver que plataformas como TikTok nos están presentando un montón de música grandiosa y está ayudando a muchos artistas. No la utilizó mucho, pero me parece genial que los jóvenes la usen, al final del día es publicidad gratis y pueden usarla como plataforma para promocionarse a sí mismos haciendo un gran trabajo”.

PRE ORDER PRE ORDER PRE ORDER 🙂 ##fyp ##foryoupage ##indie ##musician

♬ original sound – alfietempleman

Tocar para México… aunque sea de forma virtual

Hace unas semanas, el festival Marvin anunció que de nueva cuenta, armarían una edición en línea llamada Gateaway, que contará con un lineup que incluye nombres como Fito Páez, Black Pumas, Jehnny Beth, L’Impératrice, Julien Baker, Lucy Dacus, Wolf Alice y por supuesto, Alfie Templeman. Debido a su corta pero contundente carrera, no ha tenido chance de tocar para el público mexicano, pero está contento por hacerlo aunque sea a distancia.

“Estoy muy emocionado por tocar para México, obviamente en esta ocasión el festival Marvin será en línea, pero me pone muy contento tocar por primera vez para el público mexicano y ver cómo reaccionan. México es uno de los lugares donde tengo más fans, es muy loco cómo la gente disfruta mi música, son muy devotos y te apoyan en cada red social, así que será genial tocar un show en línea, aunque me encantaría que fuera en persona, pero ya habrá tiempo para eso”.

El mayor sueño musical de Alfie Templeman

Todos cuando estamos entrando a la adultez, intentamos perseguir los sueños que tenemos de toda la vida. De repente nuestro camino se desvía y no siempre terminamos en donde deseamos, aunque hay quienes sí logran cumplirlos al pie del cañón. Pero en el caso de Alfie Templeman, aunque está alcanzado lo que siempre soñó, también tiene en mente que aún faltan muchas cosas por lograr y cuenta con todo para ser un referente en la industria musical.

“Si te soy honesto, no suelo ser muy ambicioso porque realmente nunca sé qué esperar, siempre termino terriblemente sorprendido. Sería maravilloso convertirme en un productor famoso y hacer música para otras personas, ayudarlos con su música y así como yo, que empecé en mi cuarto, apoyarlos para que se conviertan en las siguientes estrellas”. “Quizá viajar por el mundo y salir de gira con mis amigos y banda. Esas son las cosas que me gustaría alcanzar, pero ahora solo estoy disfrutando de la vida y de todo lo que me pasa. Me siento muy afortunado de ser músico porque es mi vida, y me alegra ayudar a la gente con mis canciones”.

Las lecciones que deja la música en un joven

A pesar de tener apenas 18 años y contar con una carrera muy joven pero prometedora, Alfie Templeman ha aprendido un montón de cosas durante todos estos años con su proyecto musical. No solo ha crecido como artista a nivel de composición y como intérprete frente aun público, también lo hizo madurar como persona y aprender que la paciencia es muy importante para cualquier cosa que quieras alcanzar en esta vida.