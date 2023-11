D4VD nos cuenta sus influencias musicales y la inspiración detrás de su EP 'The Lost Petals'

Lo que necesitas saber: D4VD nos cuenta sus influencias musicales, la inspiración de su EP 'The Lost Petals', así como sus inicios en la música gracias a 'Fortnite'.

“I don’t care how long it takes … As long as I’m with you, I’ve got a smile on my face“, ¿les suena familiar esa letra o la cantaron en su cabeza gracias a la melodía que escucharon en videos de TikTok? Entonces seguramente conocen –o les interesa conocer– a D4VD.

Se trata de un cantante originario de Houston, Texas, que a los 18 años ya la está rompiendo en grande: ya le abrió a SZA, ya fue parte del Camp de Tyler the Creator e incluso ya se presentó en grandes eventos como el Corona Capital y el Austin City Limits.

D4VD en concierto. Foto: Getty Images

D4VD le entró a la música gracias a videojuegos como ‘Fortnite’

Aunque David Burke, su verdadero nombre, parece ser parte de la oleada de jóvenes que comenzaron a hacer música por su cuenta y en la comodidad de sus cuartos (como es el caso de Dayglow o Arlo Parks, por mencionar algunos nombres), el caso de D4VD fue diferente.

El cantante no creció con la idea de convertirse en un músico exitoso. De hecho, David comenzó a hacer música en el armario del cuarto de su hermana, de entonces seis años, en la casa donde ambos crecieron. Algo que dio como resultado las canciones en el EP ‘Petals to Thorns’.

Portada de ‘Petals To Thornes’, de D4VD. Foto: Especial

Con ayuda de una app, el cuarto de su hermana y su gusto por la poesía, D4VD comenzó su camino al éxito

Pero tampoco era que D4DV soñara precisamente con convertirse en un artista famoso y de los más aclamados en la escena independiente, ya que al principio sólo fue su deseo de poder subir a su canal de Youtube con fragmentos de sus partidas en Fortnite.

D4VD subía sus ‘gameplays’ a YouTube con otras canciones y justo por esa razón siempre recibía advertencias por derechos de autor. Fue entonces que su mamá le aconsejó que creara sus propias melodías para acompañar esos videos sin tener problema alguno.

Foto: Getty Images

Como ya ocurre desde hace un par de años entre los artistas emergentes, David Burke utilizó la app de BandLab y desde 2021 comenzó a crear melodías y letras que, sin esperarlo o imaginarlo, resonaron entre un público que comenzó a descubrir sus rolas en internet.

“Hice todo solo. Las canciones a veces eran tristes, a veces alegres, a veces extrañas, y son tan crudas porque no hay opiniones externas que me digan cómo debería sonar o cómo deberían ser”, nos contó el músico en una charla que tuvimos por Zoom. “Así que fue interesante hacer toda esa música y ver cómo reaccionó la gente”.

D4VD nos contó quienes son sus influencias musicales y la inspiración detrás de su EP ‘The Lost Petals’. Foto: Getty Images

D4VD lanzó este año su primer EP titulado ‘Petals To Thornes’

‘Petals To Thornes’ se lanzó en mayo de este año y es un EP de nueve canciones donde un alter ego y personaje principal, Itami, habla de sus sueños, ilusiones e inseguridades en el mundo que le rodea. Algo que D4VD usó como catarsis.

“Para mí, si esto se deriva de que no fui una persona muy responsable mientras crecía, siempre le echaba la culpa a alguien”, nos contó D4VD sobre la decisión de tener a un personaje principal en el disco. “Fue una oportunidad para mí de mostrar eso de una manera que la gente pueda entender muy fácilmente, y ese fue yo convirtiéndome en el chivo expiatorio”.

Nos contó algunos artistas que inspiraron su reciente trabajo musical

Musicalmente, David nos contó que al principio se inspiró en artistas como The Neighborhood, Billie Eilish, Arctic Monkeys y Playboi Carti, cuyas influencias podemos escuchar en sencillos que el cantante lanzó y se volvieron todo un éxito en internet. Uno de ellos es “Here With Me”.

“Here With Me” se volvió viral en TikTok y como ha ocurrido en la mayoría de los casos, eso llevó a D4DV a estar en el foco de artistas por conocer. Y después de que la gente escuchara otros sencillos como “You and I”, “Run Away” y “Romantic Homicide”, esta última que fue tan exitosa que le consiguió un contrato con la disquera Interscope.

“Es una bendición. En primer lugar, quiero decir que el equipo que tengo a mi alrededor es increíble. Todo el trabajo que se realiza detrás de escena es tan complejo y parecido”, afirmó el cantante sobre los logros que ha obtenido en estos últimos años.

“Hay mucho trabajo… Intento estar lo más motivado posible para seguir adelante y mantener mi enfoque. Pero actuar es probablemente uno de los mejores sentimientos de todos los tiempos, porque puedes ver las reacciones a tu música en tiempo real”, asegura sobre su ahora exitosa carrera como cantante.

El futuro de D4VD es bastante prometedor. Foto: Getty Images

D4VD unió en la música su gusto por los videojuegos y por la poesía

El éxito de D4VD ha sido inminente y parte de su creatividad con BandLab, también ha sido por su gusto por la poesía. Algo con lo que ha creado canciones que han conmovido y enamorado a miles tanto con el EP ‘Petals To Thornes’, como el de ‘The Lost Petals’, EP que lanzó en septiembre y con el cual David continúa con este proyecto.

Aunque ‘The Lost Petals’ es la continuación del primer EP, este segundo –y a comparación del primero con el elemento del alter ego–, este trabajo fue más especial porque en él, D4VD rindió tributo a una amiga que lidió con cuestiones de salud mental.

Portada del EP ‘The Lost Petals’, de D4VD. Foto: Especial

El EP ‘The Lost Petals’ es dedicado a una querida amiga de D4VD

“La conocí en la escuela secundaria antes de que estudiara desde casa y sí, sólo quería rendirle homenaje y decirle las cosas que no pude decirle mientras ella todavía estaba en esta tierra”. nos contó el músico de 18 años sobre la inspiración detrás de este EP.

“Fue un proceso interesante el de escribir sobre algo que realmente sucedió en mi vida, porque la mayoría de historias en ‘Petals of Thorns’ eran como si yo creara personajes jugando a un videojuego”, detalló sobre las diferencias entre sus dos EP’s.

Y es una prueba más de la prometedora carrera que tiene David por delante

“Fue genial. Fue un proceso interesante que me permitió expresarme de la manera que lo hacía antes. Siempre guardé todo y la música era una especie de salida para mí en ese momento”, aseguró sobre el proceso creativo detrás de ‘The Lost Petals’, que ya pudimos escuchar en vivo.

Y es que como les mencionamos, D4VD fue parte del Corona Capital 2023. El cantautor se presentó en el escenario Nivea, el pasado domingo 19 de noviembre, e interpretó canciones como “Rehab”, “Here With Me”, “The Bridge” y algunas otras más.

D4VD en el Corona Capital 2023. Foto: Getty Images

A pesar de tener una trayectoria algo corta, la carrera de D4VD pinta para ser bastante brillante y prometedora. A sus 18 años el músico ya logró varias cosas dignas de aplaudir, una de ellas es hacer música que logra conectar perfectamente con una nueva generación que consume música de una manera diferente a la que muchos estamos acostumbrados.

