“Es una bendición hacer música en estos tiempos”: Una entrevista con Faithless

Estamos viviendo tiempos sumamente complejos e interesantes. Hablando específicamente de la industria musical, durante la pandemia por el coronavirus, sin conciertos en vivo, nos ha tocado ver cómo un montón de artistas y bandas están creando canciones para hacernos sentir bien desde el encierro. Aunque hay quienes nos sorprendieron porque en medio de todo lo que estamos pasando regresan triunfales, como Faithless.

Esta banda nació a mediados de los años 90, justo cuando la electrónica en el Reino Unido estaba dejando en underground para sonar en las radios comerciales y los festivales más importantes del planeta. Durante todo ese tiempo, innovaron por completo al combinar géneros que hasta aquel momento eran casi casi dispares, desde entonces se convirtieron referentes del trip hop y el trance hasta que un día, las cosas cambiaron dentro del grupo.

Hace algunos días tuvimos la oportunidad de platicar con la mente maestra detrás de los beats de Faithless, Sister Bliss, quien nos contó algunos detalles de su último álbum de estudio, la colaboración que hicieron con La Mala Rodríguez, la transformación que sufrieron como banda, los cambios que les ha tocado experimentar dentro de la electrónica y lo relevante que es hacer música que conecte y sane a millones de personas.

Regresar para compartir música con el mundo

En 2010, Faithless lanzó su sexto álbum de estudio, The Dance. Desde entonces estuvieron de gira –e incluso vinieron a México para presentarse en el extinto José Cuervo Salón de la CDMX–, pero a partir de ese momento su futuro fue incierto. Después de unas cuantas presentaciones en el Reino Unido y en gran parte de Europa, Sister Bliss se dio cuenta de que aún tenían mucho que demostrarse y sobre todo, que quería compartir música nueva con sus fans.

“Bueno, hicimos un disco de remixes en 2015 y salimos de gira con él. Básicamente eran remezclas de nuestros grandes hits, nos hizo sentir relevantes otra vez y fue espectacular ver la reacción del público, como si fuéramos los número 1 en todo el mundo. Y después de eso creímos que había espacio para la banda dentro del mundo de la música electrónica porque teníamos un mensaje, había mucho amor de nuestros fans y dijimos ‘ok, hagamos música nueva’. “La gente siempre nos preguntaba ‘¿cuándo saldrá el nuevo disco de Faithless? ¿Cuándo inicia la próxima gira? ¿Cuándo volverán?’ y eso es algo maravilloso, porque muchas personas van y vienen dentro de la industria musical y hacen muchas cosas, pero nosotros tenemos una maravillosa y leal legión de fans, además, sentimos que todavía tenemos algo que decir”.

Componer luego de años en silencio

Después de una década prácticamente sin música nueva, en 2020 Faithless volvió por la puerta grande con All Blessed. Este disco no solamente marca su regreso formal a la industria musical, significó un trabajo meticuloso que les costó años trabajarlo. Principalmente porque querían que todas las personas que aparecieran en el álbum tuvieran las mismas ideas y pensamientos que ellos. Pero dejemos que Blissy les cuente mejor el proceso:

“Empezamos a componer música quizá desde 2016 o 2017, poco a poco fuimos juntando fragmentos, y desde un principio supe que este iba a ser un disco colaborativo, porque Maxi (Jazz) armó una banda nueva que tenía más influencias en el jazz y blues. A partir de ahí nos dimos cuenta de que íbamos a colaborar con muchos artistas, pero también nos tomamos el tiempo para pensar con quién queríamos trabajar, quiénes cargaran con la esencia de Faithless y ese mensaje hacia el futuro”. “Terminamos colaborando con artistas maravillosos, que de hecho la mayoría eran poetas y venían del mundo de la palabra hablada, eran raperos pero poetas al final de todo. Leyendas como Jazzie B de Soul II Soul, un artista electrónico sumamente cool y futurista llamado Gaika, también otros amigos como Damien Jurado o el cantante Nathan Ball”. “Fue un proceso muy lento para juntar todas estas voces, pero esta vez conocimos a nuevas personas e intentamos congeniar con ellos mientras componíamos. Por eso nos tardamos tanto, porque queríamos crear cierta confianza en el estudio, así la gente se puede relajar y disfrutar de lo profundo e interior de nuestro mundo, de cómo creamos este disco. Hay una historia que envuelve a las canciones, el álbum es un poco reflexivo y busca que mires en tu interior para contárselo a los demás. Fue todo un viaje”.

Colaborando con La Mala Rodríguez

Dentro de las sorpresas que nos encontramos con el regreso de Faithless está una canción llamada “I Need Someone”, la cual en el disco la canta Nathan Ball. Sin embargo, el grupo británico decidió que quería darle un giro totalmente distinto a esta rola, es por eso que lanzaron una nueva versión titulada “Necesito a alguien”, donde colabora una de las artistas más importantes que ha dado España, La Mala Rodríguez, pero ¿cómo fue el contacto con ella?

“Yo la escogí porque quería una voz femenina sumamente fuerte, aunque no buscaba a alguien que cantara exclusivamente en inglés. Creo que el mensaje de esta canción es tan universal e importante en estos momentos, durante la pandemia, en aislamiento y la soledad que eso implica. Así que empecé a escuchar un montón de música y la razón por la que elegí a La Mala es porque tiene todos esos antecedentes en el rap y esa energía callejera, pero también tiene ese gran estilo melódico, poético y sensible, aunque a la vez se siente completamente poderosa y fuerte”. “Sentí que eso iba muy bien con la voz de Nathan Ball y sería un contraste con esa presencia masculina en la grabación. No esperaba hacer una canción de la manera en que ella hace las suyas, le enviamos la música y de inmediato me dijo ‘me encanta, voy para el estudio y en una semana la grabaré’. Así que captó la energía y la vibra de la canción, creo que escribió melodías hermosas y sensuales, es muy evocativa, las palabras parece que pintan imágenes y metáforas. Eso me encanta, que entendió la poesía y el mensaje profundo, que es (tal cual Sissy lo dijo en español) ‘la vida es una bendición'”.

Un mensaje de ayuda en tiempos complicados

Más allá de la colaboración entre Faithless y La Mala Rodríguez, lo que a Sister Bliss le gusto de trabajar con la española fue que en los versos que compuso logró complementar lo que ya era “I Need Someone” antes de que ella interviniera. Una rola que habla sobre pedir ayuda cuando sientes que todo te cae de peso y no encuentras una salida a tus problemas, algo que estamos seguros, muchos han experimentado durante el último año de encierro.

“La canción se trata de eso, de alejarnos de todo lo que nos hace mal, de esas narrativas tóxicas que están tan presentes en estos momentos y que leemos a diario en los medios de comunicación. La Mala canta sobre vivir tu vida con energía positiva, y me encanta ese mensaje que realmente encaja con la canción. No se trata de que un chico necesite a una chica, o que la llame porque quiere compañía y esos problemas que tienes cuando te rompen el corazón, muchos pueden entenderlo así, pero va más allá”. “‘I Need Someone’ se trata de mantenernos juntos. Este es nuestro mundo, nuestro universo, y necesitamos amabilidad, amor y compasión para seguir adelante. La Mala lo captó, lo llevó a su mundo y me siento muy bendecida con ella por el resultado final, entiende lo que hablamos y llenó de poesía sus frases en la canción. Me encanta que siempre está abierta a colaborar y explorar otros sonidos, aunque se salga de su zona de confort”.

Colaborar es muy importante para Faithless

Desde que Faithless se formó en 1995, trabajar con otros artistas es casi el pan de cada día para ellos. Sin embargo, con el paso de los años ha cobrado más importancia en su carrera musical, tanto así que Blissy considera que colaborar con músicos de diferentes géneros es lo que la hace seguir dentro de la industria musical, conocer a más personas creativas y que estén dispuestas a dar todo de sí a través de sus canciones.

“Siendo muy honesta, creo que actualmente, para mí colaborar es lo que mantiene a la música interesante. En Faithless siempre intentamos hacer algo que no todo el mundo espere, casi como una sorpresa, más o menos como lo que hemos hecho con Cat Power, Robert Smith, Dido o LSK que es un artista de reggae. Todo se basa en la voz, la agenda lírica y llegar a un punto personal donde la consciencia tengo algo que decir, algo fuerte, ahí es hacia donde llevamos a nuestros colaboradores y es lo que buscamos para la música que creamos. Eso es lo que me me hace seguir en esto”. “Aunque más allá del lado profesional, como fanática de la música es emocionante para mí descubrir nuevos artistas. Pienso mucho en Bon Iver y James Blake, dos artistas electrónicos que hicieron una canción hermosa y maravillosa (‘I Need A Forest Fire’), y son dos personas que nadie esperaba que estuvieran en un mismo disco. Así que eso es lo que me gusta, dos músicos totalmente diferentes mezclándose para hacer cosas grandiosas”.

La evolución de la electrónica vista por una leyenda

Cuando Faithless irrumpió en la escena musical británica de los 90, eran de los pocos grupos que mezclaban el hip-hop, dance y trance. Sin embargo, con el paso del tiempo pocos artistas y proyectos de su generación han sobrevivido y se mantienen vigentes hasta la fecha. Considerando toda la experiencia que tiene y los cambios que le ha tocado ver, Sister Bliss nos platicó un poco sobre su visión de la música electrónica en la actualidad.

“No puedo creer lo enorme que es en estos momentos la electrónica. Cuando empezamos, en el Reino Unido era casi una subcultura que se escuchaba en clubs gay, hispanos o con influencias de Nueva York, y después explotó. Ahora tienes el house con otra clase de música de todo el mundo, incluso en China, Rusia, en el norte de Escandinavia o Siberia lo escuchando y hasta hay festivales de tecno. Es una locura, porque la tecnología es cada vez más fuerte, puedes componer en una laptop y ahí mismo puedo hacer música en cinco minutos”. “Así que creo que la música electrónica explotó en popularidad porque es más fácil de hacer. No necesitas estar en un estudio y gastar un montón de dinero para grabar una sesión y eso le da cierta democracia, porque mucha gente talentosa puede hacerlo. Es un mundo sumamente rico, hay tantos géneros, estilos y también tenemos escenas que están naciendo por todos lados, como el gran movimiento del afrohouse. ¿Qué más puedo decir? El internet y la tecnología, cuando ambas se juntan crean esta industria global, es increíble”.

Seguir haciendo música a pesar de las tendencias

A diferencia de otros artistas que consideran que las nuevas tecnologías se convirtieron en el peor enemigo de la música, Blissy piensa todo lo contrario. Puede que las tendencias cambien cada cierto tiempo en cuanto a lo que el público le gusta escuchar en cierto tiempo y espacio, pero para ella y Faithless, siempre habrá un espacio para crear canciones que pongan a bailar a sus fans o a cualquiera que los vea tocando en vivo.

“Hay tendencias que un día están arriba y después parecen olvidadas, como el punk y el gran movimiento que hubo en los 70. La realidad es que en la actualidad no hay muchas bandas de punk, el hip-hop sigue ahí con una gran presencia y sin cambiar mucho, pero lo que va a evolucionar es la electrónica y el house, y se harán cada vez más grandes”. “Para mí es maravilloso porque se sigue refrescando este género con varios productores que hay en la actualidad y me hace pensar que todavía puedo hacer música dance, incluso aunque sea vieja, aún existe público que ama bailar y van a clubes o festivales. Espero que pronto podamos volver a los escenarios, porque creo que la música electrónica une a la gente de una manera muy especial, una mezcla entre los beats, las luces y la energía de la gente. Es como un ritual que nos recuerda que somos humanos y nos une como comunidad, algo más grande que nosotros”.

Faithless tiene el mejor trabajo del mundo

Tras casi una década sin saber de ellos y en medio del momento histórico que estamos viviendo, Sister Bliss tiene muy claro que no quiere desaparecer tanto tiempo con Faithless, sobre todo porque muchos jóvenes están escuchándolos y quizá descubriendo sus canciones. Aunque más allá de eso, dice que en la situación que estamos enfrentando, poder hacer música y ayudar a la gente con distintos mensajes es una verdadera bendición.