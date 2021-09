Conociendo a la persona detrás de la artista: Una entrevista con Little Simz

Las mujeres en el mundo del hip-hop han jugado un papel interesante. En un inicio, fueron muy pocas las voces femeninas que escupían barras al ritmo de beats; sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, ellas mismas inspiraron a un montón de jóvenes a entrarle a este género. Y en la actualidad tenemos varios ejemplos de esa nueva generación, pero hablando del Reino Unido no hay una artista en el rap tan emocionante como Little Simz.

Simbiatu “Simbi” Abisola Abiola Ajikawo –como en realidad se llama– tiene una carrera sumamente interesante. A pesar de que es conocida en la industria por ser una verdadera promesa y contar con discos y conceptos muy sólidos, también es actriz, y ha aparecido en series como Youngers o Top Boy de Netflix. Básicamente su vida está llena de arte y eso lo podemos sentir en todo lo que hace, pero a través de la música la conocemos mejor.

Little Simz vuelve con un disco muy especial, ‘Sometimes I Might Be Introvert’

Después de dos años del estreno de su más reciente material discográfico, Grey Area, Little Simz regresará este 2021 con su cuarto álbum de estudio, Sometimes I Might Be Introvert. Este disco es muy importante porque a través de 19 canciones, prácticamente nos da una enorme mirada a su mundo, a las cosas que le preocupan, lo que sucede a su alrededor, sus sueños, motivaciones, las causas en las que cree y por lo que lucha cada día.

Aprovechando el estreno de esta placa, tuvimos chance de platicar largo y tendido con ‘Simbi’ a través de Zoom, donde además de revelar los detalles y secretos de su nuevo disco, nos contó de qué manera logra trabajar con grandes artistas como Gorillaz y dejar su sello siempre, el papel que juega en la industria como una mujer orgullosa de sus raíces y consciente de las causas sociopolíticas, su faceta como actriz y qué tanto influye en su música y más.

El camino hacia un álbum liberador

Como ya mencionamos antes, fue en 2019 cuando Little Simz estrenó su tercer álbum de estudio. Desde entonces, la artista británica colaboró con otros músicos pero en realidad, desapareció un poco de mundo para conectar con alguien muy importante: ella misma. El resultado se puede escuchar en Sometimes I Might Be Introvert, que siendo honestos contrasta con el contenido del disco ya que es una puerta a su universo, pero la rapera nos contó porque planeó un disco así.

“Creo que en esta ocasión quería dejar de cerrarme y ser más abierta y honesta con mi música. Solo esperaba que conectar con las canciones que estaba haciendo, continuar experimentando con mi sonido y probar cosas nuevas que me desafiaran como artista y nutrieran mi arte, pero también que al mismo tiempo me hicieran crecer como persona”.

Un disco donde la música suena a otro nivel

Si todavía no han escuchado el nuevo material discográfico de Little Simz (que por cierto, pueden echárselo mientras leen la entrevista que le hicimos), notarán que uno de sus puntos fuertes es la música. Y es que hay prácticamente de todo, por supuesto que tenemos hip-hop, bases y ritmos de este género, aunque en este álbum en específico, Simbi se animó a incorporar otros elementos interesantes como arreglos de cuerdas, dando como resultado un sonido épico y espectacular.

“En este disco incorporé más músicos de sesión que aportaron grandes cosas, como una bella sección de cuerdas que grabamos en los estudios Abbey Road de Londres. Fue un grupo increíble de personas que me ayudaron a poner todo en orden y trabajaron duro para que el resultado fuera espectacular. Hubo muchos que colaboraron conmigo en el último álbum, así que ya nos conocíamos y entendíamos nuestra forma de ver la música, la energía y la vibra, pero fue increíble reforzar esa camaradería”.

El conflicto entre Simbi y Little Simz

Un tema bastante interesante dentro de Sometimes I Might Be Introvert es el de la identidad. Durante años, Simbi ha usado el pseudónimo de Little Simz para así dividir su vida privada con la profesional; sin embargo, a través de las canciones de su nuevo disco podemos darnos cuenta que existen momentos en los que no se puede distinguir bien quién nos está hablando en distintas partes pero, ¿ella ha tenido un conflicto existencial al respecto?

“Creo que para mí es muy interesante intentar que estas dos personas coexistan en un solo cuerpo y espacio. Y siento que después del año complicado que pasamos, con el encierro y esas cosas, pasé mucho tiempo conmigo misma y conociéndome mejor, y de alguna manera creo que vi la luz, ¿sabes? Estuve en casa con mi familia en lugar de seguir mi rutina, que casi siempre es viajar por todo el mundo. Y sí, a veces es complicado mantenerme a mí misma al margen de Little Simz, pero siempre intento hacer que esas dos partes que inevitablemente forman parte de lo que soy, convivan y se alimenten mutuamente”.

Combinar la música con la actuación

A la par de su carrera como artistas de hip-hop, Little Simz también es actriz, aunque en menor medida. Ha aparecido en varias producciones del Reino Unido, lo cual demuestra que su capacidad artística no se puede limitar a la música y tiene que encontrar otras formas para sacarlas, como lo hace cuando está frente a la cámara. Y aunque no lo crean, su trabajo a la hora de trabajar en series también le ha servido para componer canciones.

“Siento que todo entra en lo mismo. Ser actriz es un poco como un poema, como una historia ya establecida que puede ser fácil de contar en una película o serie. Pero creo que como artista o a la hora de componer canciones es más complicado, porque hay que crear esas historias desde cero. Aunque definitivamente trabajar en ese otro lado ha inspirado a mi música, de alguna manera como que cada una se complementa. Me siento bendecida de ser capaz de hacer ambas cosas, supongo”.

Transformar emociones fuertes en canciones de sentimientos universales

Una de las canciones más impactantes y fuertes del nuevo disco de Little Simz es “I Love You I Hate You”. Lo decimos porque a través de la letra, describe los sentimientos hacia su padre y la complicada relación que tiene con él, ya que la abandonó junto a su familia cuando era pequeña. Pero lo más increíble de todo es que esas emociones que paralizarían a [email protected], las convirtió en una canción con la que cualquiera puede identificarse.

“Considero que mi música siempre viene desde un lado muy introspectivo y reflexivo. Por más aterrador que pueda ser tocar estos espacios tan personales, creo que al menos para mí y desde mi umbral, siento que es muy normal narrar cosas bastante crudas que pasan en mi vida y confrontarlas a través de canciones. Es muy difícil y de verdad es de miedo, pero me siento muy orgullosa por llegar a este lugar tan íntimo, tomar pluma y papel y escribir sobre eso, componer una canción, naturalmente grabarla más tarde y al final compartirla con la gente”. “Intento ser lo más honesta posible y creo que por eso mi mensaje ha conectado con el público, que una canción personal, con mi estilo y sobre algo que he guardado durante años les ayude a sentirse mejor o cambiar su vidas, es algo mucho más grande que yo, es la magia de la música”.

El mensaje de ‘Sometimes I Might Be Introvert’

Por supuesto que un disco tan intenso y personal como lo es Sometimes I Might Be Introvert, tiene un mensaje importante, sobre todo para [email protected] que no están conformes con la vida que llevan en este momento o no saben que quieren para su futuro. Para Little Simz, lo que quiere decir con este material discográfico es simple y sencillamente: se quién eres. No importa lo que hagas o a qué te dediques, sé lo más [email protected] posible y lo demás vendrá solo.

“Creo que lo principal es que muchas veces estamos en lugares incómodos y te presionas demasiado, y no de manera saludable. Y simplemente quiero decir que no tengas miedo a probar nuevas cosas, a salirte de tu zona de confort, ser tú [email protected] y nunca defraudarte, porque muchas veces no estás satisfecho con tu vida o con lo que estás haciendo. Así que sí, creo que eso es lo más importante que puedo decir por ahora con mi música”.

El papel de Little Simz como artista en un momento complicado

Sobre decir que el 2020 fue uno de los peores años de la humanidad. Llegó el coronavirus y se convirtió en pandemia, se levantaron movimientos políticos y sociales–como Black Lives Matter– y en específico, en el Reino Unido lidian con los estragos del Brexit y la controversial administración de Boris Johnson. Sin embargo, para Little Simz y como artista, lo mejor que puede hacer ante estas circunstancias es componer música que nos haga olvidarnos de todo.

“No me gusta hacer comentarios sociales tan directos, no quiero aparecer en redes sociales y simplemente despotricar, no es lo mío. No sé, creo que estoy intentando de descubrir cómo me siento al respecto con todas estas cosas que pasaron. Siempre intento mantenerme al margen, incluida mi música, aunque a través de ella hablo de cosas que me parecen honestas y así olvidar que todo eso está sucediendo en el mundo, ¿sabes? Hay cierto quienes dicen que soy fría respecto a estos temas, pero no es así. No me gusta ser esa clase de artista, respeto a [email protected] los que hablan de nuestros males, pero mi música viene desde el fondo del corazón y quiero que resuene en la gente tal cual, sin tener que tocar aspectos que muchos prefieren no mencionar”.

La presencia de las mujeres dentro de la música y el hip-hop está cambiando

Para nadie es un secreto que la industria musical ha sido dominada históricamente por hombres. Sin embargo, con el paso de los años, la presencia femenina parece tener más presencia en todos lados, aunque también es importante aclarar que todavía falta mucho trabajo para lograr una equidad de oportunidades. Little Simz es consciente de esto, y por supuesto que está contenta de ser parte de la evolución y cree que en un futuro no tan lejano, la cosa será distinta.

“Creo que es maravilloso saber que hay más mujeres existiendo en este mismo espacio que desde siempre ha sido controlada por hombres. Es genial ser parte de todo esto y ver todos estos cambios, como que haya más chicas en festivales y ocupando escenarios importantes. Aunque también considero que debe haber más apoyo, especialmente entre todas las mujeres que estamos en este negocio Pero es increíble ver que a pesar de que sea lento, la situación está evolucionado”.

Colaborar con grandes artistas y mantener tu esencia

A lo largo de su carrera, Little Simz ha colaborado con un montón de artistas espectaculares. Entre ellos por supuesto que destacan Gorillaz, Michael Kiwanuka y Little Dragon, aunque para ser honestos, cuando Simbi colabora con ellos, siempre brilla con sus rimas y hace que la canción donde participa sobresalga de las demás. Pero quizá lo más importante es que mantiene en todo momento su esencia, algo muy complicado de lograr.

“No lo sé, creo que siempre intento llegar con buena vibra al estudio, y cuando trabajamos en una canción hago que mi esencia y lo que tengo aporte a los demás. Es muy curioso porque siempre trabajo con personas de las que soy super fan o a las que respeto muchísimo, y creo que cuando nos juntamos pasa algo mágico, algo que ni siquiera puedo describir como tal, pero eso me motiva a sacar lo mejor de mí”.

Su única presentación en México… por ahora

Por ahora, no hemos tenido la oportunidad de ver a Little Simz en solitario. Sin embargo, en 2018 y de la mano de Gorillaz, visitó México para interpretar en el Vive Latino de ese año la rola que compuso junto a Damon Albarn y compañía, “Garage Palace”. A pesar de que estuvo unos minutos en el escenario, muchos pudimos observar su talento y para ella fue uno de los momentos más increíbles de esa gira. Además nos dijo que le gustaría regresar…