Si nos preguntáramos cuál sería la capital de la música popular contemporánea (más tirado a la electrónica), más de una persona estará de acuerdo en decir que Francia lleva la delantera, y por mucho. De este país europeo hemos visto nacer a fenómenos como FKJ, Justice, Polo & Pan, L’Imperatrice, Air, M83, Breakbot, DJ Snake, y bueno… los reyes: Daft Punk. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Perfecto, sigamos.

Bueno, aparte de todos estos gigantes, hay un joven productor que es algo así como el golden boy de la música electrónica, pues su propuesta –tanto musical como de shows en vivo– está revolucionando a la industria por completo. Ahí pa’ que se den un quemón: a los 16 años ya estaba produciendo canciones para Ellie Goulding, y a los 17 abriendo shows y haciendo rolas para Lady Gaga. Así es, estamos hablando de Hugo Pierre Leclercq, mejor conocido como Madeon.

Foto: Getty Images

Pa’ los más perdidos: este joven productor se dio a conocer gracias a los remixes que hizo por allá del 2010 a grandes artistas como deadmau5, Two Door Cinema Club, Penduluum, The Killers, etc, pero también llamó la atención por un video publicado en YouTube en el que hace un mashup con 39 samples de algunas de sus canciones favoritas, demostrando su dominio absoluto del launchpad. Ah, por cierto, ahí tenía 16 años de edad… WTF?!

Ahora, con 27 años de edad, Madeon es un artista de talla internacional, pues con dos discos en su trayectoria, Adventure (2015) y Good Faith (2019), y decenas de producciones para otros artistas, ha cautivado a miles y miles de personas con su excepcional talento.

Tuvo la oportunidad de tocar en el Main Stage de Coachella en 2017 gracias a su proyecto de Shelter –junto con su amigo y productor Porter Robinson– con un lleno total. Tocaron justo antes de Lorde y Kendrick Lamar, ahí nomás. Y ahora, con su más reciente gira ‘Good Faith Forever‘ está rompiendo las barreras de todas las posibilidades visuales que hay para dar un concierto: mapping, gráficos, 3D, visuales increíbles y envolventes, etc.

Cabe mencionar que Madeon tocó en el EDC México 2020 como parte de su gira ‘Good Faith Live’, y ahora estará presentándose en el Corona Capital 2022 con este nuevo concepto de show. De verdad es algo que no se pueden perder. Su show es algo único e irrepetible.

Pues bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con él acerca de sus inicios, la conceptualización de su show y todo el arte visual que hay detrás, así como de su música, sus fans mexicanos y futuros proyectos:

Foto: Getty Images

Sopitas.com: ¡¿Qué onda con tu nuevo show de ‘Good Faith Forever’, tuve la oportunidad de verte en Coachella este año y ¡wow! me voló la cabeza, sin dudarlo creo que es uno de los mejores espectáculos que he visto en mi vida. Todas las luces, los visuales que utilizas en tu set son increíbles. Sentí que estaba como dentro de un videojuego o una película, ¿sabes? Platícame, ¿cómo fue el proceso creativo para crear este concepto de show?

Madeon: ¡Sí, muchas gracias! Es muy lindo de tu parte decirlo. Empecé a trabajarlo en Good Faith –su último disco–, e hice un show en vivo llamado Good Faith Live cuando salió el álbum en el 2019. Ahí estábamos en tour de ese mismo álbum, y el último show que pudimos hacer de Good Faith Live fue en México en el EDC 2020. Luego llegó el COVID y todos los shows se cancelaron. Entonces no pudimos presentar el show por un par de años.

Durante ese tiempo sentí que había mucho más que explorar, tenía todas estas ideas y toda la pandemia me dediqué a escribir cada pequeño concepto, cada pequeña idea, los visuales, mock-ups, todo lo que podía hacer esperando que algún día pudiéramos hacerlo realidad y finalmente cuando los espectáculos empezaron a reanudarse a finales del 2021, reuní al mismo equipo con el que había hecho el espectáculo Good Faith Live, y decidí hacer está nueva versión llamada Good Faith Forever y tomar toda esa hambre, toda esa energía que habíamos acumulado en los últimos dos años y poner todo en este show.

La forma en la que hacemos el show es que yo hago todas las secciones musicales primero, hago nuevas versiones de las canciones, que son diferentes a la versión que ustedes conocen. Por ejemplo, algunas de mis canciones más viejas son reinventadas y algunas de las canciones nuevas definitivamente tienen versiones más largas.

Entonces, empiezo con la música, pero mientras hago la música comienzo a pensar en imágenes y reúno el foco principal del espectáculo, que es el contenido visual. Lo pienso menos como un concierto y más como un teatro, pienso que es casi como un diseño de set, como en una obra. Y entonces, reúno al equipo de arquitectos y animadores con quienes he estado trabajando por años y todos nos reunimos en mi casa por alrededor de seis semanas, escuchamos la nueva música y comenzamos a imaginar.

Todos juntamos todas esas ideas que tuvimos durante la pandemia e intentamos averiguar cómo todo puede tener sentido, y escribir una historia que conectara todas esas imágenes que tenía en mi cabeza, y ya los cinco nos sentamos a hacer animaciones de todo eso; algunas son imágenes 3D, otras son live action, y algunas otras son más diseño gráfico.

Foto: Getty Images

Las cuatros personas con las que trabajo son increíbles, muy talentosas, las admiro muchísimo. Y bueno, también he hecho animación y contenido de videos desde que comencé a hacer música, ¿sabes? Entonces los cinco nos sentamos y usamos toda esa energía en cada cuadro, cada parte del show todo para intentar crear algo único, nunca antes visto.

Con Good Faith Forever, lo que quería era elevar mi espectáculo, que se convirtiera en mi show de sueño, y ¿sabes? es un espectáculo muy preciso, nuestra meta es brindarles imágenes que nunca hayan visto, hay tantos nuevos elementos que fueron implementados, desde el vestuario que usé en el escenario, las secuencias como los clones –aquí, solo con los visuales de la pantalla trasera, pareciera que hay muchos clones de Madeon en el escenario, eso se ve cañón–, el ascensor de la plataforma, cuando estoy en el aire y todo eso.

Estoy tan feliz que las personas resonaron con el show y que conectaron porque es algo muy personal, inspirado por todas mis pasiones de la vida desde que era niño, mi amor por la animación, la magia, las películas francesas con las que crecí, diseño gráfico, y todo del show. Por eso cuando la gente se siente conectada con el espectáculo me siento comprendido.

Foto: Getty Images

Sopitas.com: Yo creo que lo hiciste muy bien con todos esos elementos, porque he seguido tu carrera durante casi 9 años y sé exactamente de lo que estás hablando, entonces creo que estás viviendo tu sueño. Estás viviendo el sueño que hiciste a través de todo tu trabajo y esfuerzo desde hace muchos años.

Ahora tienes 27, pero tenías tan solo 16 años cuando tus primeros remixes de The Killers, Deadmau5, Penduluum, y Madonna, se volvieron muy populares, y a los 17 años ya estabas produciendo a Ellie Goulding y luego a Lady Gaga. Entraste a las ligas mayores desde muy joven… cuéntame un poco de tu camino, de los recuerdos que te marcaron cuando comenzabas.

Madeon: Sí, bueno cuando yo era niño era muy infeliz en la escuela y tenía una pasión por convertirme en productor musical. Realmente quería hacerlo de manera profesional sin importar nada, necesitaba encontrar la forma de escapar y salvarme a mí mismo de la escuela. Entonces, estudié muchísimo, lo más que pude por mi propia cuenta para tratar de entender cómo hacer música y cuando tenía 16 años dejé la escuela y luego fui muy suertudo en algunas competencias de remixes, gané algunas de ellas y la industria de la música lo notó y empecé a tener oportunidades.

Yo quería hacerme notar en internet supongo, e hice un vídeo musical en YouTube que se hizo viral, y creo que es muy extraño que es todo lo que conozco, nunca tuve esos años de adolescente o de una vida adulta, todo ha sido a través de la música y siendo un músico profesional y honestamente, siento que es donde pertenezco y ¿sabes? siempre fue mi sueño.

Me siento tan privilegiado de que puedo hacer esto, que tengo esta oportunidad, lo que dijiste me vuela la cabeza, que ya llevo 11-12 años y sigo escribiendo, me siento tan honrado que a las personas les sigue importando lo suficiente lo que yo hago para que pueda continuar viviendo el sueño.

Sopitas.com: ¡Qué increíble! Fíjate que tuve la oportunidad de verte en Coachella este año, en Austin City Limits cuando tocaste con Porter Robinson (Shelter), y en el EDC México 2020. Pero esta vez en Coachella, fue muy emotivo cuando presentaste a tus papás, que volaron desde Francia a California para verte en acción, y dime si me equivoco pero escuché que se te cortaba la voz y estabas al borde de las lágrimas, fue algo muy emotivo cuando los presentaste con la audiencia. ¿Qué estaba pasando por tu mente en ese momento, considerando que empezaste tu carrera desde muy joven?

Madeon: Sí, en ese momento que fue anunciado el cartel de Coachella 2022, se supone que íbamos a estar en Coachella 2020, y honestamente desde el 2017 cuando me subí al escenario con Porter, después de Shelter, mi sueño era regresar a Coachella con mi propio espectáculo y mi propia visión y había estado esperando este momento por mucho tiempo. Todos trabajamos tan duro en este espectáculo, y sí, invite a mis padres y agradecidamente vinieron. Eso me conmovió muchísimo, estaba muy, muy, feliz en ese escenario pudiendo compartir mi visión con tanta gente, con tantas personas cercanas a mí y realmente fue un apogeo en mi carrera.

Foto: Getty Images

Sopitas.com: Sí, estoy seguro que ese es un sueño para muchos músicos, que sus padres estén ahí compartiendo ese momento increíble. Y es que yo creo que con tu nuevo show hiciste algo muy diferente al resto. Sigo muy impresionado con “Gonna Be Good”, cómo la plataforma te elevó para que la pantalla detrás de ti pareciera una montaña. ¿Cuánto tiempo te tardaste en preparar este acto?

Madeon: Sí, esta secuencia pues… no estaba planeada para que fuera lo más destacado del show, fue una idea que estuvo rondando por mi cabeza por meses, pero cuando se trató de ejecutarla, el equipo y yo nos reunimos otra vez en mi casa durante cinco semanas, trabajando casi exclusivamente en esto.

Solamente dura cinco minutos y éramos cinco personas trabajando tiempo completo por cinco semanas para intentar sacar lo más que se pudiera de la idea. ¿sabes? No es la primera vez que se usan plataformas elevadoras, normalmente las personas lo usan como un acto en sí mismo, que suban y bajen es el espectáculo y yo no quería hacer eso.

Yo quería elevarme en la oscuridad y que nadie pudiera verlo, y hacer como un truco de magia que de la nada aparece esta montaña gigante, y que realmente no se ve la plataforma sobre la que estoy yo parado, solo se siente este como espacio mágico, en el cual estoy evolucionando. Tenía esta visión del acantilado, de ver pinturas antiguas y películas de personas en el borde del acantilado y pensé que era una imagen mágica, vulnerable pero poderosa al mismo tiempo.

Entonces, con el equipo de arquitectos exploramos todas las posibilidades, todos los posibles diseños que pudimos pensar para sacarle ventaja a que yo estuviera allá arriba sobre la plataforma. Después, hicimos el storyboard con una historia que emparejara con la canción y que contara algo convincente visualmente y emocionalmente. Fue mucho trabajo, muchos ensayos, y tuve que acostumbrarme a estar allá arriba porque estoy como a veinte pies de altura y puede ser un poco intimidante.

Sopitas.com: Te vi en el segundo fin de semana y pareciera que el viento te movía.

Madeon: Sí, jaja. El viento estaba muy, muy intenso el segundo fin de semana, yo creo que se veía cool con la capa, la traía puesta para esconder el sistema de seguridad. El viento lo hizo mucho, mucho más de miedo. Estaba asegurado con arneses, entonces no había peligro, pero ¿sabes? es muy mágico que la primera vez que me subí a la plataforma para los ensayos, estaba aterrorizado, tenía un vértigo horrible, y pensé: “no hay forma que pueda hacer esto”, pero en el momento en el que empecé a cantar y a meterme en la canción, ya no estaba asustado, solo me divertía tanto que me sentí increíble.

Foto: Getty Images

Sopitas.com: Hablemos un poco de nuevos planes, ya escuchamos “Love You Back” y “Gonna Be Good” tus nuevos dos sencillos de lo que probablemente será tu nuevo álbum. ¿Hay noticias sobre esto? ¿Fecha de tu nuevo álbum o algo de información que quieras compartir?

Madeon: Esas canciones “Love You Back” y “Gonna Be Good” siguen siendo parte de lo que yo llamo The Good Faith Era, entonces para mí siguen estando conectadas al último álbum, no son parte de un nuevo álbum o algo así. Solo estoy sacando más canciones y veremos a dónde nos lleva esto, pero para mí, solo sigo continuando la historia de Good Faith con estas canciones, entonces yo creo que me lo tomaré poco a poco. Pero tienes razón en que la siguiente será “Gonna Be Good”. Ya saqué “Love You Back”, que es una canción que significa mucho para mí y que he estado trabajando durante un tiempo, entonces habrán más sorpresas, todavía hay mucha música y elementos del show por esperar, pero sí es parte de Good Faith.

Sopitas.com: Ok, entiendo. Entonces vamos a esperar, seremos pacientes para el nuevo álbum, para escuchar nueva música. Oye, y como te dije hace un momento, te vi en el EDC México 2020 y fue brutal ver el recibimiento tan cálido y hermoso de tus fans. No había espacio para ni una sola persona más, y te vi muy contento. ¿Qué piensas de tus fans mexicanos?

Madeon: ¡Oh, Dios mío! Lo juro por Dios, no solo digo esto nada más porque sí, ¡fue uno de los días más mágicos de mi vida! Sabía que tenía público en México pero no me imaginaba que iban a ser tan increíbles.

Pensé que nadie iba a ir verme porque estaba tocando al mismo tiempo que David Guetta, creí que nadie me conocería y en lugar de eso me encontré con una multitud masiva y todos tenían letreros, todos se sabían las canciones y fue realmente uno de los mejores shows de mi vid.

Déjame decirte que ya quiero regresar. Pero también, quiero decirte que ya que la pandemia empezó y comenzaron a cancelar shows, me sentí muy agradecido de que mi último show hubiera sido el EDC México, porque me permitió tomarme este descanso cerrando con broche de oro. Y también, me siento muy, muy, muy privilegiado por ese espectáculo y muy honrado por la cálida reacción del público, entonces ya quiero regresar. Ese espectáculo y el público en México me volaron la cabeza a otro nivel.

Sopitas.com: ¡Claro! ¡Fue increíble! Oye, y cuando estuviste esa vez en México, ¿qué más hiciste? ¿Probaste comida mexicana o fuiste a algún museo?

Madeon: Fue hace un par de años, entonces no recuerdo exactamente qué comí pero solo estuve por ahí un par de días, tal vez solo un día… entonces lo que sea que haya hecho, no pude disfrutarlo lo suficiente. La siguiente vez que vaya quiero quedarme un poco más de tiempo para realmente sumergirme en el viaje. Amo la comida, la arquitectura y la historia, siento que hay mucho que me va a encantar y a inspirar y se va a alinear con mi gusto. La siguiente vez, quiero poder quedarme más tiempo para que pueda crear recuerdos, visitar nuevos lugares, probar nuevos platillos y explorar. Solo sé que pasar más tiempo en México va a enriquecer mi mente.

Foto: Getty Images

Sopitas.com: ¡Lo vas a disfrutar muchísimo! Cambiando de tema, fíjate que exactamente hace un año tuve la oportunidad de platicar con Porter Robinson y charlamos un poco sobre su amistad y su proyecto Shelter. ¿Crees que eventualmente los veremos juntos de nuevo?

Madeon: Creo que nos hemos inspirado mutuamente a lo largo de nuestras vidas creativas, nos conocimos cuando yo tenía solo doce años y seguimos hablando muy seguido. Estábamos hablando minutos antes de esta llamada y me estaba dando algunos tips y yo a dándole algunos pensamientos, entonces siempre nos informamos y nos inspiramos, y nos ayudamos. Cuando lees las notas agregadas en su álbum ‘Nurture’, me agradece y me da crédito por ayudarlo y yo le doy crédito por inspirar ‘Good Faith’. Entonces en pequeñas formas nos seguimos ayudando e inspirando el uno al otro, pero hasta ahora no hay planes para hacer una colaboración como la que hicimos en Shelter.

Cuando hicimos Shelter, lo hicimos porque sentimos que había una oportunidad única que solo era posible en ese momento: hacer algo juntos. Y por cómo eran nuestros sonidos en ese momento lo pudimos hacer, entonces pensamos que solo iba a ser esa única colaboración. Pero nunca digas nunca, pero realmente queríamos hacer esa única vez algo especial. Seguiremos en las vidas creativas del uno y el otro, inspirándonos por un largo tiempo. Pero no, no hay planes por ahora.

Foto: Getty Images (Shelter)

Sopitas.com: Sí, nunca digas nunca, porque hace unos días vi que Porter Robinson tocó un mashup de “Miracle” tu canción y de “Look at the Sky” su canción, en una pool party, ¿lo viste?

Madeon: ¡Sí, justo la acabo de escuchar! Mira, escucha, yo creo que si fuéramos a hacer algo juntos de nuevo, probablemente sería increíble, pero también cada quien tiene sus propios proyectos e ideas, y ¿sabes? hacer algo colaborativamente siempre es complicado, entonces tal vez en unos veinte años, quién sabe, jaja. Pero por ahora, no hay nada que anunciar, creo que yo sigo muy metido en Good Faith y él sigue muy metido en la gira de Nurture.

Proud to say I cried like a baby pic.twitter.com/dE6qM1lnrq — jhammy ? ANIME EXPO ?HARD SUMMER? (@jhammysenpai) May 20, 2022

Sopitas.com: Sí, porque los fans realmente aprecian mucho la amistad que ustedes tienen, ¿sabes? Toda la música, la amistad, los consejos, entonces a lo mejor sería muy bueno si nos enseñaran algo juntos. Ahora bien, dime si estoy equivocado, pero creo que desde Good Faith, las letras de tus canciones hablan de esperanza, el amor por la vida, y esas pequeñas cosas que hacen que valga la pena vivir, ¿estoy en lo correcto?

Madeon: Sí, es definitivamente uno de los temas, creo que Good Faith como era es temáticamente mucho sobre mí, yo luchando contra mí mismo y mi humor, y estando ocasionalmente muy, muy imposiblemente feliz casi a un grado peligroso y luego estando muy deprimido y teniendo que luchar con eso. Es sobre ser como un prisionero de tu propia mente a veces, y de ver la esperanza a través de eso y escapando de eso.

Foto: Especial

Es un álbum que habla un poco de cómo veo el mundo, en lugar de cómo es el mundo necesariamente, entonces esos son algunos de los temas. Pero creo, que lo mejor, lo más destacado de las letras y de esa era son los momentos más optimistas y esperanzadores en donde finalmente alcanzo ese espíritu de celebración, que puedes escuchar en canciones como “Dream, Dream, Dream”. Pero siempre hay un poco de peligro asomándose como en la canción de “Be Fine”, en la letra puedes escuchar que siempre hay un poco de peligro escondiéndose.

Sopitas.com: Wow, y sí… Oye, y una última pregunta. Ya has producido a artistas como Ellie Goulding, Muse, Lady Gaga, Two Door Cinema Club, y trabajado con Coldplay. ¿Con quién más te gustaría colaborar o producir?

Madeon: Mmmm, he sido muy afortunado de poder trabajar con algunos de mis héroes a muy temprana edad, como Lady Gaga a los 17 años, ella era alguien con quien yo quería trabajar desde que la descubrí, me sentí tan honrado de poder hacer algo con ella tan temprano en mi carrera.

Yo pienso que, bueno, hay muchos artistas que me encantan y que admiro como Paul McCartney, que sería un sueño, y me encanta Daft Punk, trabajar con todos mis héroes sería un sueño, obviamente me encantaría trabajar con ellos, pero creo que la mejor colaboración sería encontrar a alguien nuevo para ayudarlo a encontrar su propio sonido, darle una oportunidad, ¿sabes? Me gustaría alguien que todavía ni sé que existe, creo que mi mejor colaboración sería con alguien que no conozca aún, que ni sé que existe y así es como lo veo.

Sopitas.com: Hablando de Lady Gaga, ¿es verdad que el equipo de Lady Gaga te buscó después de tu presentación en Lollapalooza en 2012?

Madeon: ¡Sí! La historia es que toqué mi show y en ese momento estaban buscando a un DJ que le abriera a Lady Gaga su show en USA, y mi agente fue quien me dijo (porque él estaba ahí) y lo abordaron a él. Yo dije que solo lo haría si Lady Gaga escuchaba un demo que yo le tenía, así que se lo mandé. Era medio oscuro y loco, y a ella le encantó, me marcó y me dijo “hay que hacer más música”. Entonces era una apuesta, pero funcionó y fue muy, muy especial.

Sopitas.com: ¡Wow, muchas gracias por tu tiempo!

Madeon: ¡Gracias a ti y espero verte pronto en México!