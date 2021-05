El renacimiento musical y su “salida” del EDM: Una entrevista con Porter Robinson

Si hablamos de tendencias y nuevas olas de música electrónica sin lugar a dudas debemos mencionar a Porter Robinson. Este joven productor, músico, y DJ estadounidense se ganó su entrada a los anaqueles de la historia del EDM gracias a su disco debut ‘Worlds’ en 2014. Porque si bien, canciones como “Say My Name”, “I’m On Fire”, y “Easy” sonaban a tope en todos los festivales de música electrónica desde años atrás, no fue hasta su primera producción discográfica que la escena mundial lo volteó a ver.

Pero imaginen, inclusive antes de que saliera su primer disco, Porter Robinson ya había compartido escenario con gigantes de la escena como como Zedd, Skrillex, deadmau5, Tiësto, David Guetta, Diplo, Above & Beyond, A-Trak, etc.

Y es que sí, a los 18 años, el productor y compositor radicado en Carolina del Norte estaba irrumpiendo en la industria con un estilo de electro-house un tanto complejo, pero siempre influenciado por elementos de la cultura pop. A pesar de su “relativamente corto” paso en la escena musical, los logros de Porter Robinson han sido abrumadores.

En 2016, lanzó junto con su amigo y productor francés, Madeon, un proyecto llamado Shelter, mismo que les abrió muchísimas puertas a nivel mundial Ahí pa’ que se den un quemón, tuvieron 43 fechas y tocaron en cuatro continentes gracias a este proyecto que básicamente tuvo una sola canción original entre ambos productores. Es más… hasta tocaron en el escenario principal de Coachella en 2017.

Aparte de eso y hablando de sus logros, en 2016, Robinson comenzó a lanzar música bajo un nuevo alias, Virtual Self, que lo llevó a su primera nominación al Grammy por el exitoso sencillo de BBC Radio 1 “Ghost Voices”. ¿Qué tal?

Ahora, 7 años después de su disco debut, Porter Robinson nos presenta ‘Nurture’, un disco con una esencia bastante particular, pues esta producción llega después de una dura lucha contra la depresión por parte del joven productor. Así que en efecto, este disco es, hasta ahora, el más personal en su trayectoria. Por cierto, pásenle por acá si quieren leer nuestra reseña del disco.

Comencemos diciendo que en ‘Nurture’, Porter Robinson le dijo “adiós” al EDM y encontró un sonido totalmente distinto, que si bien cae en un estilo más orgánico, tiene influencias japonesas súper marcadas e interesantes. No por nada, gracias este disco estuvo en el Top de Japón, al igual que los sencillos previos del mismo.

Tuvimos la oportunidad de platicar con él acerca de su nueva producción, de su proceso creativo y de redescubrimiento musical, pero también de la próxima edición de su propio festival ‘Second Sky’, mismo que fue Sold Out en cuestión de horas, y hasta de Madeon, Jacob Collier, y de cómo Vanessa Carlton y Daft Punk fueron una influencia fuerte para él. Y OOOOOBVIO también le preguntamos de cuando vino a México al Corona Capital hace algunos años.

Entrevista con Porter Robinson para Sopitas.com

¿Qué onda con Nurture? ¡Qué disco tan bonito! Y creo que esa es la palabra que más me gusta para definirlo: bonito. Este disco es como una celebración a la vida, pero ¿cómo fue esa evolución musical para poner en pausa el EDM y desarrollar este nuevo sonido?

Creo que el sonido empezó a cambiar con mis trabajos previos de EDM y en ‘Worlds’ sentía que la esencia de la belleza y la esencia de la emoción venía de un sentimiento de querer escapar a un mundo de fantasía, ¿sabes? A un lugar muy lejano. Y sentía que podría ser muy interesante una nueva perspectiva el escribir música desde el hecho de pensar “¿cuál es la belleza de la realidad? ¿cuáles son las cosas del mundo que ya están cerca de nosotros, en las que podemos encontrar belleza?”. Eso fue grandioso para mí, intentar –en términos del sonido– que se sienta más cercano y no tan lejano. Por eso aquí usé menos sintetizadores, pero más pianos y sampleos porque así lo siento más íntimo. Más sampleos, pianos, guitarras acústicas, voces humanas, etc.

Y es que sí, tu sonido cambió mucho del ‘Worlds’ en el 2014, al ‘Nurture’ de este año, ¿qué aprendizajes viviste en esos 7 años entre un disco y otro?

Lo más importante que necesitaba aprender, bueno, hubo varias lecciones importantes que debía aprender, porque, primero, estaba muy atorado en mi manera de hacer música. Me presioné mucho a mí mismo y me generé una expectativa muy alta después de ‘Worlds’. Pensaba que solo tenía que meterme al estudio y de volada saldría algo increíble, pero cuando empecé a escribir me di cuenta que no me gustaba lo que estaba haciendo. Lo que debí haber hecho en ese momento fue salir a buscar nueva inspiración, como por ejemplo ver el mundo, escuchar nueva música, vivir nuevas experiencias… pero hice lo opuesto.

Fui tan duro conmigo mismo que pensaba que no estaba trabajando lo suficiente y debía pasar más tiempo en el estudio. Es como intentar manejar un auto sin gasolina o algo así, como si no fuera a ninguna parte. Esa fue una gran lección, aprendí que debo cultivar inspiración y hacer un esfuerzo por encontrarla, así como hacer un esfuerzo por amar cosas nuevas. Eso es algo muy importante para mí. Y la segunda, es que yo sabía que quería cantar en este disco y escribir todas las letras, pero no era muy bueno en eso. Parte de las razones por las cuales me tomó 7 años fue porque debía mejorar como compositor y debía aprender a escribir mejores coros.

Si te pones a pensar, yo llevo haciendo música desde hace 10 años que hice el ‘Worlds’, pero jamás escribí coros, escribía drops, pero no sabía cómo escribir coros en los que la gente cantara, entonces sentí que en parte fue como empezar desde cero. Y pues, tuve que mejorar mucho en mi manera de hacer música, y pues por eso me tomó tanto tiempo.

Y hablado de inspiración, hay elementos japoneses muy marcados en ‘Nurture’, hace poco comentaste que casi toda la música que escuchas es japonesa, así que ¿cómo encontraste el punto de equilibrio para unir dos corrientes culturales tan distintas en tu música? O sea, entre la música japonesa y la americana.

Sí… es interesante porque yo quería tomar inspiración de algunos elementos japoneses de música que me gusta mucho, y una manera muy obvia de hacerlo habría sido usar referencias de anime o lenguaje japonés. Así es como lo hubiera hecho en el pasado. Pero con este disco, aprendi mucho acerca de cómo… ni siquiera era mi objetivo expresar influencias japonesas, solo pasó naturalmente porque mucha de la música que me gusta es japonesa. Fue como si pasara al revés. Estoy buscando cosas que me gusten y canciones que realmente me hagan sentir algo, y mucha de la música que me gusta tiene eso como el pop japonés.

Seguido me pregunto “¿por qué pasa esto? ¿por qué me gusta tanto esta música?”, y puede ser porque creo que estuve muy clavado con cosas japonesas cuando fui chico, como los videojuegos, jugaba Nintendo, Dance Dance Revolution, y muchas de esas cosas que me gustan fueron exportaciones culturales de Japón. A veces me pregunto por qué regreso a eso una y otra vez. Así que sí, estaba estudiando los acordes de la música popular japonesa y definitivamente estaba tratando de escribir música que me hiciera sentir de la forma en que mis canciones favoritas me hacen sentir. Es como la forma en que me relaciono con mis películas, música, y arte favorito.

Cuando amo tanto, tanto algo es como una llama y quiero acercarme a ella, de alguna manera quiero acercarme más y más al sentimiento de este arte que tanto amo, y la mejor manera de acercarme es vivirlo de alguna manera y expresarlo a través de mi música. El sentimiento que tengo por hacerlo es tan fuerte que cuando me gusta mucho algo necesito acercarme, así que creo que esa es parte de cómo puedo expresar mi amor por la música también mezclando estas influencias. Es curioso porque a este disco le está yendo mucho mejor en Japón que toda la música que he hecho en el pasado. Así que me siento aceptado en cierta forma. Es como ¡yay!

Ahora que hablaste un poco de anime, platícame un poco de los remixes de “Get Your Wish”, ¿qué onda con lo perfecto del remix de Anamanaguchi? ¡Me voló la cabeza! ¿Qué fue lo que te pasó por la cabeza la primera vez que lo escuchaste?

Lo que es muy curioso del remix de Anamanaguchi es que una de las primeras versiones que escribí de “Get Your Wish” tenía cosas similares a la versión de ellos, donde la batería iba con dobletempo como (meter emojis o algo)… y casi incluyo algo así en el tercer coro de la canción pero no le enseñé esa versión a nadie, tampoco a ellos. Luego, Pete de Anamanaguchi me preguntó si podía hacer un remix, y le dije “wow, me encanta Anamanaguchi, ¡por favor!”, y cuando me la mandaron y escuché esa batería que estaba antes en mi cabeza fue como “ustedes lo hicieron mucho mejor de lo que yo lo pude haber hecho”, y fue algo muy chistoso.

También, ese remix tiene ideas súper buenas que jamás llegué a imaginar. En el intro metieron sonidos como de 8-bits, y luego la guitarra encajó súper bien, y bueno, me encanta Anamanaguchi, son unos de mis músicos favoritos. Ese remix realmente me voló la cabeza. Recuerdo mandarle mensaje a Pete, uno de los miembros de Anamanaguchi, para decirle que lo hicieron increíble.

Vaya remix. Y debo preguntar, ¿habrá disco de remixes de ‘Nurture’ como lo vimos en ‘Worlds’?

He pensado en eso, ¿sabes? Con ‘Worlds’ creo que se dio de manera natural, porque estaban pasando muchas cosas increíbles en la música electrónica en ese entonces, y yo quería traerlas al mundo de ‘Worlds’, y con ‘Nurture’ al principio no quería hacer nada de remixes pero mis amigos comenzaron a mandarme material y digo “wow, debo lanzarlo”. Y bueno, mi plan es no hacerlo pero quién sabe qué pueda pasar después.

Hay una chica en la web que hace covers de todas tus canciones en piano, y no solo eso sino que hasta las rearmoniza. Vi que hace poco le comentaste uno de sus videos. A todo esto, ¿qué sientes de ver a cientos de personas haciendo covers de estas canciones que son tan personales para ti?

Oh sí, es impresionante. Voy a intentar pronunciar el nombre del canal, creo que es @keudae o algo así. Creo que es un nombre coreano, no sé cómo pronunciarlo bien, mis disculpas para Jenny. Es increíble porque seguido pienso, cuando invierto miles de horas en una canción, eventualmente se torna muy difícil entender cómo sonará al final para mí. Es como decir una palabra una y otra vez, que deja de sonar como una palabra, como “candle, candle, candle”, y de pronto pierde sentido y se convierte en un sonido. Puede suceder lo mismo cuando estás haciendo música. Si trabajas en algo durante muchas horas pierdes perspectiva de cómo suena verdaderamente, entonces amo los covers de mis fans porque me muestran cuáles son los elementos que ellos escucharon.

Cuando rearmonizan o cuando hacen el coro o melodía distintas, como por ejemplo, escucho “Get Your Wish”, (emojis), pero algunas personas la escuchan (emojis), seguramente se escucha igual para la mayoría. Y ahí digo “ah, así es como escucha mi canción la gente”. Es interesante porque me hace sentir como si escuchara mi música por primera vez, así que es un sentimiento genial. Muchos de esos artistas son súper talentosos, Jenny toca el piano mucho mejor que yo. Hay mucho talento.

Sí, es una pianista increíble. Peor cambiando de tema, hace unos días tuviste una plática muy profunda con Jacob Collier por Instagram Live. A muchos nos sorprendió verlos en un stream juntos, pero también nos sorprendió la noticia de que él va a estar en la siguiente edición del Second Sky, ¿será que en algún momento podríamos ver una colaboración entre ustedes? Vi que al final dijeron algo de eso… pero mejor tú dime.

¡Claro que me encantaría! Me gusta muchísimo la música de Jacob, la cuestión es que con él es obvio para cualquiera que lo haya visto trabajar el hecho de que es un música súper talentoso e inteligente, pero para mí, lo que más me gusta de sus canciones tienen mucho corazón más allá del talento. Son muy, muy bellas. Si ves su Tiny Desk Concert, su canción “Make Me Cry”, es la primera que toca y lo primero que escuché de él, y pensé “esta canción es increíble”. Me encanta el resultado de su trabajo, creo que es una persona muy positiva y muy creativa. Me encantaría meterme al estudio con él. Estoy muy contento que vaya a tocar en mi festival de Second Sky.

Vale mucho la pena que le echen un ojo a la plática que tuvieron estos dos genios. Hablan desde la perspectiva interna y “detrás de bambalinas” de la música. Esta charla es oro.

Sería increíble escucharlos juntos. ¿Sabes cuál fue mi parte favorita de esa transmisión? No sé si pudiste ver los comentarios durante el streaming con Jacob, pero cuando empezaron a hablar de Madeon y que le dijiste que tú se lo podías presentar, Instagram explotó. Siempre es un agasajo escucharte hablar así de Madeon… ¿te gustó ‘Good Faith’?

Oh, vaya. ‘Good Faith’ fue una gran parte de mi vida en los últimos 5 años. Madeon y yo siempre nos estamos mandando música, somos muy cercanos. Creo que soy la primera persona que escucha sus demos y viceversa, él escucha mi música antes que nadie más. Así que, él me mandó las primeras versiones de ‘Good Faith’ y yo le ayudé a guiar el proyecto, obviamente todo es su trabajo e ideas, pero claro, me encanta ese disco, es una pieza maestra en mi opinión. El show en vivo es increíble, aún no lo puedo ver en vivo, solo lo he visto a través de videos de YouTube. Pero bueno, él estará tocando ‘Good Faith’ en vivo en mi festival Second Sky y no puedo esperar a verlo. Es un genio.

Good Faith es el disco más reciente de Madeon, mismo que estuvo nominado al Grammy en el 2020 en la categoría de Mejor disco de música electrónica. El premio se lo llevó Kaytranada. Acá mero pueden leer la reseña que le hicimos a este disco del joven productor francés.

Sí, yo tampoco puedo esperar. Y tengo que preguntarte… ¿qué onda con Shelter? ¿Han hablado Madeon y tú de regresar con el proyecto? Tuve la oportunidad de verlos en Austin City Limits hace como 5 años…

No lo sé. Creo que terminamos el proyecto de Shelter en un momento tan épico, vaya, tocamos en el escenario principal de Coachella, que siento que ya cerramos ese capítulo en alguna manera para mí. Siempre he tenido esta regla conmigo de “no ‘Virtual Self’ y Porter Robinson en el mismo set’, siempre tengo reglas así pero a veces las rompo. Pero hasta el momento no hay planes de regreso. Siento que la manera en la que terminó Shelter fue perfecta. A veces es mejor no hacer una secuela. Pero quién sabe, nos gusta mucho la música de ambos y siempre nos la estamos mandando.

¿Y qué hay de cuando viniste al Corona Capital? ¿Cuál es tu mejor recuerdo del público mexicano?

¡Oh, dios! Recuerdo que el público mexicano es muy conocedor y apasionado. Sentí en especial que al ver a las primeras cuatro filas de mi show, pensé “vaya, debo venir a México mucho más seguido”. Sentí mucha pasión y emoción. He pensado en eso últimamente. No puedo esperar para regresar a México, siento que no fui lo suficiente para allá antes del COVID, y ahora con ‘Nurture’ y todo, me gustaría tocar en todo el mundo y obvio ver a mi público mexicano.

La noticia de la separación de Daft Punk fue muy fuerte, pero me llamó la atención que muchas personas comenzaron a hacer imágenes de Madeon y tú juntos afirmando que ustedes podrían tomar ese lugar como estandarte para una nueva generación. ¿Qué opinas de esto?

Ahmm, no, no lo creo. O sea, no creo que nadie pueda hacer Daft Punk mejor que Thomas y Guy-Manuel. He tratado de hacer música que se sienta como su disco ‘Discovery’, está cool pero al final se siente como una imitación. Creo que lo que hizo muy bien Daft Punk fue que tuvieron una nueva idea propia en cada disco. Desde el ‘Homework’, ‘Discovery’, ‘Human After All’, hasta el ‘Random Access Memory’, cada uno se siente como su propio universo. Es porque ellos tuvieron visión. Son verdaderos artistas y no creo que nadie pueda remplazarlos.

Estoy seguro que hay artistas a los que Thomas y Guy-Manuel consideran como sus héroes, y tampoco podrían ser remplazados. Todos debemos ser nosotros mismos y usar lo mejor de nuestras habilidades. Fue muy triste la noticia de la separación de Daft Punk, se sintió extraño para mí, fue como no lanzar nada en 7 años y de pronto anuncian su separación. Se sintió muy raro. Pero, confío en ellos y en su juicio. La decisión que tomaron fue necesaria, y yo siendo su fan respeto mucho su decisión.

Y hablando de héroes. ¿Recuerdas cuál fue de tus primeras obsesiones musicales? ¿con qué artista recuerdas haberte obsesionado cuando empezaste en la música, o inclusive antes?

La primera canción que realmente me enganchó fue “A Thousand Miles” de Vanessa Carlton. Esa canción, wow. Aún se me hace genial. Recuerdo tener 12 u 11 años, y al escucharla en la radio por primera vez sentir que la música realmente llamó mi atención. Antes de eso, la música era solo como ruido de fondo para mí, y ahí fue como “¡wow!”. Creo que el tono esperanzador de esa canción también está presente en mi música actualmente. Y, después de eso me gustó mucho Avril Lavigne.

Michelle Branch, pop, rock. Pero también, en ese tiempo, mi hermano trajo el videojuego de ‘Dance Dance Revolution’ para el Playstation, y esa fue la primera vez que escuché música electrónica. Recuerdo que me obsesioné con algunos de los artistas de ese juego. DJ Taka, Naoki Maeda, y después de eso recuerdo ir directito a Limewire o algún programa así, y solo escribía en el buscador “techno” o “música electrónica”, y así fue como descubrí a Daft Punk. A partir de ahí, fue como Game over. Estaba tan obsesionado con “Harder, Better, Faster, Stronger”, y fue lo mejor que había escuchado, así que sí. Creo que mi primera verdadera obsesión fue Daft Punk. Me clavé mucho.

Muchas gracias por tu tiempo, Porter. Tienes muchos fans en la Ciudad de México, y realmente esperamos verte pronto por aquí.

Gracias por tu tiempo, y por estas preguntas tan pensadas. Gracias por verme en Austin City Limits, y sí claro, ¡hablemos de nuevo pronto!