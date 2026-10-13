Phil Collen, guitarrista de Def Leppard, platicó con sopitas.com en la víspera de la visita de la banda a México.

Lo que necesitas saber: Phil Collen, guitarrista de Def Leppard, platicó con sopitas.com en la víspera de la visita de la banda a México.

Luego de una época en la que el pop y la música latina arrasaron con todo (cosa que siguen haciendo), se hizo más intensa la frase “el rock ha muerto”. Pero, ¿realmente el rock ya murió o está en vías de ser “cafeteado”? Bueno, bandas como IDLES y Fontaines D.C. son la muestra de que no es así… pero también las legendarias hacen lo suyo. Def Leppard es una de ellas.

Con casi 50 años de carrera, haciendo giras con llenos totales y sacando álbumes que llegan a las primeras listas de popularidad, la banda británica de heavy metal es la muestra de que el público todavía quiere rock. Quizás no como antes… y quizás no como el de antes, pero lo quiere.

Def Leppard / foto: facebook.com/defleppard(@rsebastyan)

“Encajamos en todo, porque somos una banda de rock”

Y a final de cuentas, ¿qué es el rock? Varios de los llamados “true” ahora dicen que es la música como la que hace Def Leppard, pero el guitarrista Phil Collen recuerda que no siempre fue así. “Entonces mucha gente decía: ‘bueno, realmente no son una banda de rock o no son una banda de metal, son una banda de pop’. Así que realmente no nos importa lo que diga nadie, musicalmente. Solo hacemos lo nuestro”.

Sobre que el rock es más que una definición y un estilo, Collen tiene muy fresco el caso del Festival de Wacken de Alemania, donde Def Leppard se presentó hace unas semanas y predomina el metal… predominaba, porque actualmente abarca todo tipo de “rock”.

“Quiero decir, hay diferentes tipos de rock: la música indie, punk, eso también es rock. Y está creciendo… solo que por separado. Separamos géneros. Y realmente no nos importa eso, porque [en el caso de Def Leppard] sentimos que encajamos en todo, porque somos una banda de rock. Así que no creo que esté muriendo”.

Def Leppard / foto: facebook.com/defleppard

No está muerto ni muriendo… está creciendo. El festival de Wacken, recuerda Collen, inició con una primera edición a la que sólo había unas mil personas, algo muy pequeño. Incluso, la madre del organizador preparaba la comida para las bandas. Pero creció y siguió creciendo hasta que, este 2026 (en su edición número 35) llegó a un total de 85.000 personas.

“Creo que si escuchas las noticias o a algunas personas, te llevan un poco por el camino equivocado. Porque ése [el del festival de Wacken] fue un gran ejemplo de que está creciendo. Y como dije, había de todo tipo de música: había bandas de punk, metal, bandas de metal suecas, nosotros. Y, ya sabes, fue increíble. Y eso fue inspirador. Así que respondiendo a la pregunta: “¿está muriendo el rock?” No, no lo está”.

Los momentos más memorables de Def Leppard, según Phil Collen

Def Leppard se formó en 1976, en Sheffield, Inglaterra, cuna de bandas como Pulp, Human League, Moloko y Arctic Monkeys… grandes bandas, con grandes momentos, pero quizás no tan legendarios como los que han vivido los liderados por Joe Elliot. Y no por hacer menos a otras agrupaciones, pero Def Leppard puede presumir que está dentro de un grupo de elite al que sólo pertenecen The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd y Van Halen.

¿Y qué tienen de especiales esas cinco bandas que ninguna otra del mundo entero tienen? Pues nada menos que la Certificación Diamante… cuando se superan los 10 millones de copias vendidas.

“Fuimos una de las primeras bandas que tuvieron Discos de Diamante en Estados Unidos (…) Y tuvimos dos álbumes que llegaron a 10 veces platino. Así que ese fue un momento increíble cuando lo conseguimos. No soy muy de premios y ceremonias así, pero significó algo”, comentó Phil Collen al preguntarle por los que considera como los grandes momentos de la banda en sus 50 años de vida… los “Momentos Def Leppard”.

“Ha habido muchos momentos, ya sabes, tocando (…) cuando tocamos en Londres, acabamos de tocar hace un par de años, en el estadio de Wembley, cuando Mötley Crüe estaba de gira con nosotros. Y eso fue especial”.

Pero nada como cuando, de repente, vio el éxito repentino de la banda. De acuerdo con el guitarrista, la gran explosión de Def Leppard fue cuando salió el disco Pyromania (1983), el cual coincidió con el auge de MTV.

“Fue realmente mágico para nosotros, realmente ayudó a lanzar a la banda. Y ese fue el período más emocionante de todos, creo, ya sabes, cuando pasamos de tocar en el Marquee Club de Londres (el primer show de Collen con Def Leppard) y el último de esa gira fue el Jack Murphy Stadium, que era de 55.000 personas, eso fue en San Diego. Así que para mí eso fue muy especial: pasar de, ya sabes, 500 personas a 55.000 en nueve meses. Eso realmente significó mucho”.

Miembro de una banda legendaria, pero todavía con ídolos

Y de ahí, de llenar por primera vez un estadio, nunca se ha bajado Def Leppard. Es una de las bandas que, como dicen los clásicos, pertenece al “Olimpo del rock”… ídolos de millones, quienes darían lo que fueran por poder cruzar palabras con ellos y poder preguntarles algo, pero… y ¿ellos, tienen algún ídolo al que quisieran conocer y preguntarle algo en especial?

“Bueno, mi banda favorita de todos los tiempos es The Police. Los amo. Y veo a Stewart Copeland haciendo todas estas entrevistas increíbles sobre batería y la historia de la música (…) Así que muchas de las preguntas que alguna vez he tenido, en realidad escucho a Stewart Copeland respondiéndolas por mí en estas entrevistas que hace y todo este material en YouTube. Así que eso es más o menos todo, realmente”.

Y no es que no ha tenido oportunidad de cruzar palabras con su ídolo. Sin embargo, cuando eso ha pasado, Phil Collen, como cualquier fan, se ha quedado sin palabras… sólo disfrutando el momento. “Obtengo mucho de lo que me gustaría preguntar, Stewart Copeland me lo cuenta [en sus videos], y solo lo he conocido una vez. Y de nuevo, no lo hice, solo me tomé una foto con él. No le hice ninguna pregunta ni nada”.

Collen también recuerda que algo así pasó cuando él y Joe Elliot ofrecieron una charla para Primary Wave (que era la antigua compañía editorial de Def Leppard) junto a Pete Townshend de The Who también tocaba. “Así que estábamos hablando y hablamos todo el tiempo. Pero cuando hablas con alguien, se te olvida hacerle la pregunta que quieres hacerle(…) Y estamos hablando, es como ‘yeah, yeah’. Te dices: ‘debería haberle hecho esa pregunta’”.

México, donde Def Leppard dio uno de sus mejores shows… y con buenos recuerdos de The Warning

El rock no ha muerto, pero le llega a las nuevas generaciones por vía de nuevas bandas… ya después éstas son el canal para llegar a las legendarias, como Def Leppard.

Así a veces pasa y, en México, uno de los grupos que ha incrementado el gusto por el rock es, sin duda, The Warning, banda que se está convirtiendo en todo un fenómeno mundial y de la que Phil Collen tiene buenos recuerdos… y que le encanta por el simple hecho de ser una banda de chicas.

“Bueno, fueron geniales [cuando nos abrieron shows en México, en 2017]. Y eran tan jóvenes, una banda de tres chicas. Y es increíble. Me encanta la idea de, ya sabes, artistas femeninas (…) Y creo que en la música rock hay un enfoque muy machista y sexista hacia las mujeres. Así que cuando alguien como ellas tiene éxito, me encanta. Así que con The Warning, todos mis mejores deseos, todo el amor que les pueda dar, todo. Eso es genial. Me inspira mucho oír que les está yendo tan bien”.

Foto: redes sociales de The Warning.

Quién sabe si como mera cortesía o porque realmente México significa mucho, pero Phil Collen asegura que el de nuestro país es “el público más rabioso de todos (…) es nuestro mejor público”.

Bueno, quizás no sólo es compromiso, de hecho, el guitarrista hace un esfuerzo de memoria y puede señalar claramente cuáles considera que han sido los dos mejores conciertos de Def Leppard: uno en la Ciudad de México y otro que la banda ofreció en Montreal, Canadá.

“Pero la Ciudad de México es especial en nuestros corazones. Cada vez que vamos allí, es una locura. Así que los fans, incluso conseguimos nuevos fans todo el tiempo. Así que todos se ven más jóvenes, lo cual es una señal realmente genial (…) Salimos con Mötley Crüe. Fue en 2023, creo…y lo sé porque hace unos dos días estaba revisando mi teléfono y encontré este estadio increíble. Son todas las luces y todo. Teléfonos, obviamente. Y simplemente la reacción del público. Fue simplemente hermoso”.

Def Leppard se presentará en México en tres grandes fechas: 17 de octubre, en el Autódromo de Querétaro; 19 en el Palacio de los Deportes de la CDMX y el día 21 en la Arena VFG de Guadalajara. Será una locura… lo mejor de la banda, promete Phil Collen.

“No puedo esperar a compartir esta nueva producción, la que llevamos a Inglaterra recientemente. Y también la hicimos en Las Vegas. Es la mejor gira que hemos hecho nunca (…) Así que si la gente se vuelve tan loca por nosotros de todas formas en México, va a ser el doble de locura cuando lleguemos esta vez (…) Será el mejor show que hayan visto nunca de Def Leppard”.