“Ya entendimos lo que es esta banda”: Una entrevista con Porter

A lo largo de los años, hemos sido testigos de la evolución de diferentes bandas y artistas de todas partes del mundo. Grupos que tras años juntos se separan o simplemente deciden dejar de lado una etapa para abrir una nueva. Ese es justo el caso de Porter, que tras años de estar presentes dentro de la industria musical de nuestro país, siguen sorprendiéndonos con ese peculiar sonido que tienen y que puedes reconocer desde el primer segundo en que suena una de sus rolas.

Hace unos días tuvimos chance de platicar con Víctor Valverde, guitarrista y tecladista de la banda jalisciense, quien entre otras cosas nos contó sobre el proceso de componer música en medio de la pandemia, tener que dejar de lado los escenarios físicos para pasar al virtual, cómo es que a pesar de todo siempre salen adelante y hasta la historia detrás de una de sus más grandes canciones.

Desde que el coronavirus comenzó a ser un tema serio de salud a nivel mundial, como ya sabemos, se tomaron diversas medidas como la cancelación de eventos masivos, incluidos conciertos y festivales. Al principio, muchos músicos como cualquier cosa que llega de golpe, no entendían lo que estaba pasando, pero más allá de significar una amenaza toda esta situación, algunas bandas están aprovechando este momento de parón como inspiración para componer y crear, y eso es justo lo que está haciendo la banda.

“Por supuesto que influye. Es una cuestión de lógica, como músico no puedes estar quieto y si no hay conciertos ¿qué dices? Pues sigo tocando, ¿y cuál es la manera de tocar? Crear música y creas nuevas piezas musicales, entonces me parece un paso lógico, un paso necesario para quienes somos creadores. Y claro que ha afectado en el sentido filosófico de la construcción de las letras, la manera en laque vemos las cosas. Obviamente Porter siempre busca crear mensajes encriptados para las canciones y creo que la pandemia estará encriptada en un par de temas de lo que estamos haciendo ahorita”.

Porter siempre ha demostrado su talento arriba y debajo del escenario, sin embargo, la atmósfera y vibra que se siente al verlos es completamente diferente, se siente como una verdadera ceremonia de la que todos somos partícipes. Es por eso que desde que los shows se detuvieron, la banda tuvo que arreglárselas –y así como lo han hecho en todos estos años– adaptarse a los cambios que se les van poniendo en el camino.

Hace algunas semanas, un montón de bandas y artistas mexicanos se unieron a la campaña de Va por el crew, haciendo subastas de equipo, discos, master classes y memorabilia con la finalidad de apoyar a las personas más importantes detrás de un concierto, el staff. Porter puso su granito de arena, porque ellos más que nadie saben que este es un momento complicado y lo mejor que pueden hacer –además de crear música– es ayudarse entre ellos:

Como ya nos quedó claro, al menos por lo que resta de 2020, todos los que aman los conciertos y festivales tendrán que conformarse con las presentaciones en línea. Desde hace meses un montón de bandas y artistas están siguiendo esta tendencia, y tras planearlo mucho, Porter por fin se animó a dar un show de este tipo en uno de los sitios naturales más importantes de la capital tapatía, aunque esto querían hacerlo hace mucho tiempo con público en vivo:

Una de las constantes más grandes en la vida es el cambio, por más que queramos permanecer en un mismo sitio, muchas veces las circunstancias nos obligan a modificar ciertas cosas. Hablando específicamente de la música, Porter se ha sobrepuesto a un montón de tormentas, ingresos y salidas, y a pesar de que los integrantes no son los mismos que iniciaron esta historia, por alguna extraña razón la esencia de la banda siempre está ahí:

A lo largo de su carrera, Porter nos ha sorprendido con grandes canciones. Sin embargo hay una que cuando suena en cualquiera de sus shows vuelve loco al público, claro que hablamos de “Espiral”, la cual enamoró a toda una generación con una letra un tanto confusa pero que no era necesario entender, lo más importante es el sentimiento que causa en cada uno de los que la escuchan.

Aunque es una de sus rolas más conocidas, casi nadie conoce la historia de ella, pero no se preocupen, que aprovechando que teníamos a Víctor le pedimos que nos contara cuál fue la inspiración de este tema, y por ahí nos dijo que corrimos con suerte porque no pensaban lanzarla en el EP, Donde los Ponys Pastan, ¿pueden creerlo?

“Lo más cagado es que no me acuerdo muy bien de todo, jajaja. Recuerdo que fue por ahí de 2004 cuando estábamos haciendo nuestras primeras canciones como banda, teníamos como seis meses tocando más o menos, hicimos ‘No te encuentro’ y luego ‘Bipolar’. Creo que si mi memoria no falla, la tercera canción fue “Espiral” y hay algunas anécdotas, recuerdo que cuando estábamos viajando, Juan Carlos vio un periódico y dijo así como ‘wey, ve esta noticia’, que un grupo de doctores en Tijuana estaban clonando. No recuerdo si eran partes de borrego o algo así, o si ya estaban usando clones humanos, no recuerdo bien lo que estaba viendo pero nos dijo a todos ‘estaría bien chido incorporar esto en una canción'”.

“Regresamos a Guadalajara, hicimos la canción y la trabajamos en el estudio Tercer Piso con ‘El Orco’, justo donde estoy ahorita sentado y componiendo. Y lo más raro de todo es que terminamos el EP y neta, escuchamos todas las canciones y decíamos ‘wey, esa rola no nos gusta’, no nos gustaba y no sabíamos si incluirla o no, esto no lo sabe mucha gente. No iba a entrar al EP porque pensábamos que era muy convencional, pero no teníamos mucho material y finalmente decidimos meterla, y oh sorpresa, luego luego como al mes que llegó a la radio por accidente se convirtió en número 1 a nivel nacional”.