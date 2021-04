Foto: Especial ‘Nurture’: Una celebración a la vida que marca el renacimiento de Porter Robinson April 23rd, 3:16pm April 23rd, 3:31pm Jesús González Música

Afortunadamente y entre tanta adversidad la música no ha parado de llegarnos por todos lados, y es que durante la actual pandemia no podemos negar que no nos han llovido grandes estrenos. Ahora es turno de hablar de Nurture, el segundo álbum de estudio del productor de música electrónica, Porter Robinson.

Siete años después de su debut artístico y atmosférico llamado ‘Worlds’ lanzado en el 2014, Porter Robinson ahora transmite una sensación real de satisfacción y paz interior. Esto después de que el DJ y productor de Atlanta superó un período intenso de depresión y ansiedad luego de su exitoso ascenso a encabezar carteles de festivales y de estar de gira mundial con tan solo 18 años. Es apropiado que Nurture conlleva una sensación inmediata de renovación.

Foto: IG @porterrobinson

‘Nurture’ y la auténtica celebración de vida de Porter Robinson

Este renacimiento personal y artístico tan esperado se puede canalizar a través de la euforia desmedida en los highlights más destacados del álbum como podrían ser “Look At The Sky” y “Something Comforting”, y es que en serio, qué rolotas, eh… Ambas son de las canciones más inspiradoras y conmovedoras que probablemente escuches durante un bueeeeen tiempo. La primera definitivamente conforme avanza la canción te das cuenta que es una auténtica celebración de la vida, así que sí, bienvenido a tu nuevo trauma musical.

Previo al lanzamiento de este disco, Porter Robinson nunca escatimó en ofrecernos música nueva y darnos no una pequeña probada de lo que venía, sino una buena rebanada del pastel con 6 singles previo al disco entero. El primer sencillo del álbum, “Get Your Wish“, fue lanzado en enero de 2020, posteriormente el segundo sencillo, “Something Comforting” , lo dio a conocer en marzo de 2020, el tercero llamado, “Mirror“, salió a la luz en agosto de 2020.

Pero aquí sí, hagamos un paréntesis para hablar de los remixes de “Get Your Wish“, en especial del de Anamanaguchi que segurititito te va a volar los sesos. Es como la música PERFECTA para un anime, y claro, todo el estilo otaku del que Porter Robinson ha hecho notar. De hecho, él mismo confesó hace unos meses que la mayoría de la música que escucha es japonesa, por eso podemos encontrar tantas referencias otakus en sus canciones.

Para el 2021 salieron otros tres sencillos, empezando con el cuarto single, “Look at the Sky“, lanzado en enero pasado, el siguiente fue “Musician“, lanzado recientemente en marzo, y por último el sexto sencillo fue “Unfold“, lanzado un día antes del lanzamiento oficial del disco.

La portada sin duda tiene algo qué decirnos

Porter Robinson sin duda tiene algo que decirnos es esa portada, tirado boca abajo disfrutando de las flores que están a su alrededor. Una imagen que parece que al reavivar su conexión con la naturaleza, Robinson sin duda ha redescubierto la belleza de la vida cotidiana, todo esto, expresado a través de cada canción que forma parte de este álbum tan representativo para el productor. En conjunto, la música y la portada se acompañan de gran manera como si estuvieran agarrados de la mano, literal. Es música esperanzadora, música para hacerte sentir bien. Sí es una celebración de la vida.

Foto: Nurture – Porter Robinson

Y es que siempre vale la pena transmitir esa sensación de cuando te liberas después de tener mucha carga en la espalda, ahora la libertad de llegar y aventarse a un campo lleno de flores boca abajo es una celebración de vida. Una foto que sin duda logra decirnos más allá de lo que somos capaces de ver, y que es parte importante de todo el arte que rodea a un álbum.

Es más, hasta su buen amigo y productor, Madeon, le rindió tributo a la portada de Robinson y la recreó muy a su manera para también hacer promoción del disco de su compañero de Shelter. Por cierto, ya que regrese ese proyecto, ¿no?

Foto: IG @madeon

Un disco con muchos momentos álgidos

Durante todo el disco se desarrollan momentos muy reveladores que contienen una completa energía jubilosa y que obvio Robinson es capaz de transmitirlo al escucha. Por ejemplo en “Musician”, es una muestra total donde el productor redescubre el amor por su oficio, cantando “Puedo ver mi vida con tanta claridad”… vaya afortunado que logró eso. Por otro lado, en “Get Your Wish”, la letra se refiere a caminar sobre el agua, ¡wow! una representación sonora de su alivio por haber atravesado la oscuridad en sus primeros años de carrera.

Cabe mencionar que Internet se llenó de muy buenas reseñas para Porter Robinson en cada single que iba lanzando, pero chequen esto: hay una chica que hizo covers de TODOS los singles de Robinson, pero solo con piano, y hasta hizo transcripciones de las mismas para los pianistas. Se llama Jenny Hughes y pueden checar sus demás covers aquí.

Cabe mencionar que Robinson también usa su música para agradecerle a las personas que le hicieron ver por qué vale la pena vivir esta vida. Una figura sumamente importante en nuestras vidas, nuestra madre, una figura guía a través de nuestro crecimiento, luchas y batallas nos proporcionan ese consuelo de seguir luchando y “Sweet Time” es un homenaje a esos efectos de encontrar el verdadero amor: “Desde que te conocí, no quiero morir más”. Y es muy difícil no mencionar la suave canción de cuna de guitarra acústica “Blossom” donde sin duda encontramos a Robinson más vulnerable que nunca.

Canciones con efectos psicológicos

La música en sus diferentes vertientes siempre tiene algo que decirnos, y nosotros siempre tenemos que tener la disposición de escuchar con atención. Si bien el título de la canción final “Trying To Feel Alive” pone al descubierto las luchas y batallas por las que pasó Porter Robinson durante algunos años con su salud mental, son las palabras finales de “Mirror” las que más reflejan todo el álbum y el viaje de Robinson como artista: “A veces, el interior es la voz alentadora, llamándote para que corras esos últimos metros… estás casi allí… sigue adelante, sigue adelante, todo saldrá bien al final”.

La vida siempre será un sube y baja eterno, la clave es sin duda cómo cada individuo puede tomarla, así que acá tenemos otro claro ejemplo que la música puede ser ese paliativo ideal que tanto necesitamos, ojalá nunca más nos falte.

Gracias, Porter Robinson, por regresar. Bienvenido de nuevo.