Si algo nos ha quedado claro es que estos últimos años han sido de cambios para todos, hasta para los músicos. No solo hablamos de adaptarse a la famosa ‘nueva normalidad’, sin conciertos ni festivales en vivo. Para muchos, el encierro y la cuarentena también significó un momento para entrarle, tal es el caso de Oliver Sim de The xx, quien decidió aprovechar estos tiempos para explorar su carrera como solista.

Como recordarán, fue en 2017 cuando Oliver, Romy Madley Croft y Jamie xx estrenaron su más reciente material discográfico, I See You. Después de la gira de promoción de ese álbum de estudio –que incluso pasó por México–, la agrupación se tomó un descanso y tanto la vocalista/guitarrista como el productor empezaron a armar cosas por su propia cuenta. Sin embargo, el bajista británico era el único que parecía que no andaba creando nada desde su trinchera.

Pero eso cambió este 2022, pues Oliver Sim confirmó que estaba listo para lanzar su primer álbum de estudio en solitario, el cual lleva por título Hideous Bastard. Un disco que es sumamente personal, introspectivo, confesional y hasta divertido. Pero quizá, lo más importante es que nos deja ver un lado artístico e íntimo de un músico que para muchos y gracias a su papel detrás de The xx, es un verdadero misterio.

Aprovechando el lanzamiento de este material discográfico, tuvimos chance de platicar un rato con Oliver, quien nos contó cómo fue trabajar en este proyecto tan diferente, el proceso creativo, abrirse a hablar sobre temas sumamente privados, su amor por las películas de terror y hasta del cariño que sienten por el público mexicano. Una charla donde podemos conocerlo mejor y a detalle.

Como ya lo comentábamos antes, Hideous Bastard es el primer álbum como solista de Oliver Sim. Un disco que si bien no pensaba hacer y nunca lo planeó, todas las circunstancias se fueron dando para que empezara a componer rolas. Pero en este camino no estuvo solo, ya que contó con la ayuda de varios amigos (entre ellos Jamie xx) y poco a poco se acomodaron las piezas de este rompecabezas musical.

“Lo estuve pensando por mucho tiempo y sus palabras resonaban en mi cabeza, sentía como si me estuviera dando permiso, porque antes de eso pensaba que era como engañar a Romy y Jamie, a pesar de que ellos también han hecho música por su cuenta. Sigo siendo parte de The xx, me emociona más que nunca estar en el estudio con ellos, pero creo que estaba buscando un nuevo comienzo”.

A pesar que este disco está firmado como un trabajo en solitario, Oliver Sim considera que tanto él como Romy Madley Croft solamente están usando esta oportunidad de crear algo por su cuenta para madurar y aportar cosas nuevas para lo que podría ser el siguiente material discográfico de The xx.

Si bien, Oliver Sim no estuvo completamente solo a la hora de componer este disco, sí fue una aventura que tuvo que aventarse por su cuenta. Con The xx, más o menos ya sabe cómo es el proceso de grabar un álbum, pero en esta ocasión se enfrentó a lo desconocido y a algo completamente nuevo, pues tenía que encontrar una identidad para esas canciones que estaban naciendo.

“Fue divertido el proceso, aunque un poco abrumador al inicio. En la banda tenemos un sonido, un ADN con el que podemos trabajar. Pero al no contar con esto, ¿quién soy? ¿Quién soy si solamente formo un tercio de The xx? ¿Cómo sonaría eso? Podría intentar todo, lo cual fue aterrador, pero después de pensarlo, de verdad me di cuenta que podía hacer lo que quisiera y eso sería divertido.

Aprovechando que este disco va firmado con su nombre, Oliver Sim echó mano de esas influencias que lo forjaron. Y no solo lo decimos a nivel musical, pues el músico británico aprovechó oportunidad para darnos un vistazo de la persona detrás de las canciones y bajita la mano contarnos sobre sus aficiones.

Una de ellas son las películas de terror, las cuales ama, pero hay una en particular que lo marcó: la versión de Carrie que Brian De Palma estrenó en 1976. Imagínense qué tan fan es de esta historia, que Oliver se levantó de su asiento para enseñarnos el póster de la cinta que tiene en su casa.

“Así que creo que esa fue una de las películas que me formaron cuando me adentré en el terror. La primera vez que la vi fue en una pijamada pero nadie más quería verla, solamente un niño y yo nos aventuramos, porque supongo que era muy fuerte para los demás. Pero a mí me encantó, es muy buena”.

“Esta es mi película favorita, ‘Carrie’. Soy un gran fan, creo que fue la primera película de terror que vi y el personaje de Carrie probablemente representa cómo me sentía cuando era joven. Ya sabes, eres diferente, piensas que la gente te ve como un bicho raro o algo por el estilo, para algunos eres un marginado. Pero en el fondo sientes que hay un gran poder dentro de ti, un montón de ira. Me relaciono con ella porque me pude empoderar a pesar que me sentía muy asustado en esa etapa (…) y al final los dos tuvimos nuestra revancha”.

Hideous Bastard es una verdadera montaña rusa de emociones y ritmos, donde temas como la vergüenza, el miedo y la masculinidad se hacen presentes. Sin embargo, la canción más poderosa y personal de todo el álbum es “Hideous”, porque en ella, Oliver Sim habla abiertamente y por primera vez sobre su vida con VIH. Y claro que este fue un paso muy importante, porque así como todos cuando pasamos por momentos difíciles, él utilizó la música como una herramienta para soltar el pasado y sanar.

“Escribí ‘Hideous’ cuando ni siquiera llevaba dos tercios del disco, y algunas de las canciones hablaban sobre la vergüenza y cosas que me aterran. Y eso me ayudó a sentirme más libre y abierto con las personas a mi alrededor, porque jamás he sido bueno para hablar. Es por eso que muchas veces es más fácil para mí comunicarme con un canción, porque solamente se la muestras a alguien y te puedes dar la vuelta, no tienes qué verlo a la cara y explicarte. Pero me di cuenta que a lo largo de estos años, le he dado vueltas y también he dejado pasar mi VIH, porque si bien no es algo que me cause mucho temor, sí me generaba un poco de vergüenza”.

“Así que puse todo eso en una canción y dije ‘nunca la voy a publicar, jamás lo haré’. Pero se la enseñé a un amigo y después a muchos más, y cada vez que la mostraba me fui sintiendo menos asustado, agobiado y avergonzado. A tal punto que la estrené como sencillo y si no hubiera sido porque me atreví a mostrarla, jamás la habría incluido en el disco . Y viéndolo en retrospectiva, eso no hubiera sido bueno para mí. Sí, me sigo sintiendo un poco incómodo y expuesto, pero no lo siento como un paso equivocado o algo que me haga sentir mal conmigo mismo. En realidad me liberó muchísimo y creo que si la canción le deja un mensaje a la gente, yo estaré muy feliz, pero al final la compuse e hice esto para mí”.