La espera terminó y ahora sí, toca ver a la también vocalista de The xx dándole con todo a su etapa en solitario. Luego de mucha espera, Romy anunció la fecha de estreno de su disco debut solista bajo el título Mid Air.

El material discográfico se lanzará a inicios de septiembre de este año. Y para ir calando de que va este álbum, la cantante y productora compartió un nuevo sencillo titulado “Loveher”.

Romy anuncia la fecha de estreno de su disco debut solista. Foto: Prensa/Vic Lentaigne.

Fue en 2020 cuando Romy Madley Croft se estrenó como solista una rola llamada “Lifetime”. También por aquel momento, la compositora nos contaba en una entrevista (que les dejamos por acá) que este proyecto le emocionaba bastante… ¿La razón? Es la primera vez que compone música por su propia cuenta, alejada de la etiqueta y el éxito de The xx.

Estaba más que confirmado que trabajaba en su primer álbum en solitario. Sin embargo, pasaron casi tres años, y más allá de algunas canciones como “Strong” o “Enjoy Your Life” recientemente lanzadas, no se sabían con exactitud los detalles del material discográfico… hasta ahora.

Romy anunció la fecha de estreno de su disco debut solista bajo el título Mid Air, el cual se lanzará el 8 de septiembre de este año. Aquí abajito les mostramos la portada del disco.

Esta es la porrada del disco ‘Mid Air’ de Romy. Foto: Young Records.

Pero no solo tenemos la fecha de lanzamiento del disco. Romy Madley Croft también nos trae un nuevo adelanto con esta romántica canción titulada “Loveher”, llena de esta esencia dance/electrónica que se han convertido en el sello distintivo de sus últimos singles.

Esta canción fue la primera que Romy empezó a desarrollar para el disco y cuenta con la producción de Fred Again.. como productor. La canción en un inicio fue pensada para ofrecerse a otro artista, pero en el proceso decidieron que Romy se la quedara.

“Fred me preguntó, ¿para quién podría ser esto? Y tentativamente yo dije: ‘¿Quizás para mí?’… A partir de ahí, el trabajo en el álbum comenzó en serio“, contó Madley Croft en un comunicado. Aquí les dejamos la canción y ahora que Romy anunció la fecha de estreno de su disco debut solista, ¿andan emocionados? Seguro que sí.

Tracklist del ‘Mid Air’ de Romy

Aprovechando que Romy anunció la fecha de estreno de su disco debut solista, por acá les contamos algunos detalles más. El material ha sido descrito como una “carta de amor a los clubes queer” y como decíamos antes, se caracteriza por esa esencia del dance y la electrónica bien marcados.

Es “música emocional para bailar”, detalló Romy sobre su álbum Mid Air, que recuerden que se lanza el 8 de septiembre. Entre los colaboradores y productores del disco, encontramos al ya mencionado Fred Again.. y a Jamie xx (compañero de Madley Croft en The xx).

Por ahí destaca una colaboración con Beverly Glenn-Copeland. El icónico cantante transgénero quien además de la canción en la que participa como invitado, también proporcionó el sample para el sencillo “Enjoy Your Life”. Acá el tracklist de Mid Air.

1. Loveher

2. Weightless

3. The Sea

4. One Last Try

5. DMC

6. Strong ft. Fred Again..

7. Twice

8. Did I

9. Mid Air ft. Beverly Glenn-Copeland

10. Enjoy Your Life

11. She’s on My Mind