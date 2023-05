Cualquiera que siga su carrera desde hace años, no imaginaría que la líder de Le Butcherettes es una persona tímida. Verla en vivo es tener de frente a una vocalista enérgica, con una presencia poderosa. Pero en entrevista con Sopitas.com, Teri Gender Bender nos dice dice que está nerviosa por una de tantas pláticas que tiene pactadas en el día.

Desde mediados del 2022 a la fecha, Teri le ha dado prioridad a su proyecto como solista con varios EP’s y ahora, prepara el lanzamiento de uno más bajo el nombre de Catspeak, ciertamente impulsado por su amor a los gatos.

Teri Gender Bender. Foto: Getty.

Lo mejor del asunto es que la veremos en vivo muy pronto, esto cuando venga a tocar como acto de apertura de The Mars Volta en la CDMX en este mes de mayo. Aquí les dejamos nuestra entrevista con Teri Gender Bender a propósito de su nuevo extended play, esta etapa musical en solitario y otros detalles más.

Entrevista con Teri Gender Bender

Desde hace casi un año, Teri Gender Bender ha estado lanzando música constantemente. No en el formato cada vez más arraigado de solo singles… Ella le ha apostado a los EP’s, entre los que destacan varios como Cuando yo era una niña, State of Fear o Saturn Sex.

Con seguridad, Teri es una de las artistas que más música ha lanzado en el último año. Y no es para menos, pues muchas de estas composiciones vienen de viejos registros y grabaciones que hizo desde que tenía 17 años, y que ‘dejó en el baúl de los recuerdos’. Esto nos cuenta ella respecto a reencontrarse con esas canciones suyas de hace años.

“Me he dado cuenta qué feliz me hace escuchar y hacer música, y solo jugar con esta receta… Me llena de mucha felicidad. Es como esa metáfora de cuando le cocinas a la gente, te llena de orgullo y de ese placer… Así me siento yo cuando le enseño una canción a mi mamá o a mi hermano… “Algo que puedo rescatar del tiempo de pandemia, es que me dio tiempo de solo sentarme para organizar los discos duros que se fueron acumulando desde que tenía 17 años. Y eso fue un recordatorio, como un álbum de fotos de cuando escribí esto y estaba triste, o cuando estaba en medio de una situación tóxica, o tal vez yo era la tóxica y escribí de eso…”

Imagen de Teri Gender Bender de su sencillo “Like No one Else”. Foto: Cortesía.

El reencuentro con la Teri adolescente

Y claro que encontrarse con estas canciones del pasado fue un momento de emotividad para Teri Gender Bender. Como muchos de nosotros, ella recuerda cómo la música ha sido un desahogo para esos complicados instantes de la vida con los que uno no sabe lidiar en los problemas que muchas veces nos pegan en la juventud. ¿Cómo fue para ella ese reencuentro con la Teri adolescente?

“Se me llenaron los ojos de lágrimas en ese momento porque era como: ‘wow, qué admiración’. Estaba pasando por cosas fuerte en ese momento, yo era tan inocente y tan ingenua que no me daba cuenta del entorno, pero seguía componiendo y haciendo lo mío, y eso era lo que me daba la ilusión de que todo estaba bien aunque las cosas eran caóticas. En ese momento yo no apreciaba eso, ahora lucho para volver a encontrar esa inocencia…”

El significado del ‘estado de miedo’ según Teri Gender Bender

Teri Gender Bender se ha mandado todos estos lanzamientos de los últimos meses con títulos bastante llamativos. Uno de ellos es State of Fear, que quizá a primera escucha uno no entienda bien a qué se refiere Teri con el ‘estado del miedo’ concretamente.

Pero una vez que lo contextualiza y nos acerca al pasado de su vida personal, todo cobra sentido. La compositora nos detalla de dónde viene este concepto sobre el ‘estado del miedo’ y lo que significa para ella.

“Cuando la mente no la tienes totalmente balanceada y te pierdes en tu propia percepción de las cosas… Como cuando te dicen: ‘ah, es que tú lo manifestaste’… Tal vez es un trauma, pero de niña siempre tuve el miedo de que mi papá iba a morir, todo el tiempo lo pensaba obsesivamente, y al final sucedió dos años después. Y me sentí con la culpa. Pero alguien me dijo: ‘no te sientas culpable, o si te sientes así, has algo al respecto y no te quedes solo con eso. “El arte, el cine, escuchar la música de otros me ayudó mucho a salir adelante. El estado de miedo es cuando eres prisionero de tus prejuicios, y te vuelves amargo. Ese es mi estado de miedo”.

El amor por los gatos que inspiró ‘Catspeak’

Ahora en este 2023, Teri Gender Bender se prepara para más lanzamientos. Uno de ellos es Catspeak, que se estrena el 12 de mayo. Y es curioso el título del este nuevo material, pues no ha sido escogido al azar. El trasfondo viene del amor y la cercanía que ella siente por los gatos, desde niña.

“Cuando estaba organizando los EP’s, sobre todo el material para ‘Catspeak’, en el arroyo de nuestra casa subieron varios gatos al estudio. Entonces, adoptamos a los que quisieron quedarse en la casa… Fue muy loco que llamé al disco así en esa época y empezaran a venir gatos. “El disco se llamaba ‘Catspeak’ porque fue inspirado en las cosas que me hacen feliz de inocente, y de niña los gatos siempre me calmaban y eran un lugar que representaba paz; son seres tan espirituales. Como decía una película, son electricidad pura que se contagia, como la música”.

Portada del EP ‘Catspeak’. Foto: Clouds Hill.

Teri, la amante del punk que gusta de las referentes actuales del pop

Aunque sigue muy vigente en los círculos más antaños del rock o el punk, hay figuras de la escena que han roto el estereotipo del gusto musical. Teri Gender Bender es una de esas artistas que si bien es vista como una riot grrrl o una punk rocker de cepa, no niega su gusto por artistas del pop como Lizzo, Billie Eilish o Taylor Swift.

Para ella, estas nuevas figuras de la música pop, más allá de lo musicalmente obvio, brillan por no tener miedo de expresarse como quieren. Y en ese sentido, Teri encuentra en ellas un parecido marcado con otras mujeres músicas increíbles del pasado.

“Además de sus voces y su talento super obvio, cada una de ellas tiene su personalidad, su propia huella y no tienen miedo de demostrar ese lado suyo; ese personaje. Las veo como en la lucha libre, son luchadoras y cada una tiene su historia, su ‘origin story’, y eso me encanta. “Soy fan de mujeres que se vean poderosas, como en S’ailor Moon’, que cada un tiene su poder especial. O como las Spice Girls, que cada una tenía su huella aunque estaban en la misma banda. Y eso también se aplica a lo punk, como Wendy O. Williams (de Plasmatics) que es otro gran personaje, o como Betty Davis en el funk… Estos mujerones me hacen sentir como que quiero hacer eso'”.