Cadena de oración para que Chabelo ahora sí los presente… En noviembre del año pasado muchos pudieron disfrutar del show de The Mars Volta en el festival Hipnosis, donde a pesar de las fallas en el audio, la banda dio un gran regreso a México después de 14 años de ausencia.

Claro que muchos no pudieron ir a dicho show y se quedaron con las ganas de escuchar rolotas como “Roulette Dares (The Haunt Of)”, “Eriatarka”, “L’Via L’Viaquez”, “Cicatriz Esp”, “Son et Lumiere” y otras más con las que el dúo de El Paso, Texas, se lució.

Foto: Getty.

The Mars Volta dará un concierto en CDMX este 2023

Si fueron de esos entonces están de suerte, pues este 20 de febrero (y luego de que se dieran unas pistas en redes sociales) el Pepsi Center confirmó que The Mars Volta regresará a la CDMX para ofrecer un concierto el próximo 24 de mayo. ¡Por fin!

Así es, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López volverán a México para presentar el álbum homónimo que lanzaron el 16 de septiembre de 2022 y con el que rompieron 10 años de ausencia (al menos como este dúo, pues ambos se mantuvieron activos con otros proyectos).

Foto: OCESA

Y si son mega fans de The Mars Volta entonces les recomendamos que ya vayan preparando las tarjetas y el efectivo, pues la preventa de boletos comenzará el próximo 23 de febrero, mientras que la venta general iniciará el día 24 de febrero. ¡No digan que no les avisamos!

Considerando que The Mars Volta actualmente tiene un setlist donde agrega algo de poco de cada álbum (sobre todo del De-Loused in the Comatorium y Frances The Mute), no tenemos la menor duda de que su show en CDMX será uno de los imperdibles este 2023.

Foto vía Facebook: The Mars Volta