“Necesitamos música esperanzadora para sanar”: Una entrevista con The War on Drugs

Sin duda, el 2021 ha sido un año que nos ha dado grandes sorpresas, sobre todo a nivel musical. En los últimos meses hemos visto el regreso de los conciertos y festivales en todo el planeta, aunque también tenemos de vuelta a varios artistas y bandas que nos encantan. Sin embargo, contra todo pronóstico, hay quienes bajita la mano vuelven después de un buen rato de silencio, como el caso de The War on Drugs, con todo y un nuevo disco.

Fue en 2017 cuando la banda comandada por Adam Granduciel estrenó su cuarto material discográfico, A Deeper Understanding. Desde entonces, el grupo se dedicó a promocionar este álbum de estudio por todo el mundo –incluso pasaron por México para tocar en el Corona Capital un año más tarde–. Pero a partir de ese momento, prácticamente no se supo mucho de ellos, desaparición por un momento y peor aún con la situación de la pandemia del coronavirus a nivel mundial.

The War on Drugs están de vuelta con un nuevo disco

Justo cuando todos estábamos encerrados en casa por el COVID-19, The War on Drugs nos sorprendió estrenando Live Drugs, su primer disco en vivo. Sin embargo, la verdad es que queríamos que lanzaran rolas recién salidas del horno y para todos los que pedíamos esto, anunciaron con bombo y platillo que tras casi cuatro años en silencio este 29 de octubre por fin estrenarían su quinto álbum de estudio, el cual lleva por nombre I Don’t Live Here Anymore.

Es por eso que aprovechando el lanzamiento de este material discográfico, tuvimos chance de platicar por Zoom durante un buen rato con Adam Granduciel. Entre otras cosas, el líder y frontman de esta banda nos contó cómo fue grabar estas canciones, lo importante que fue parar por un momento, la madurez que ha adquirido con el paso de los años y lo que lo inspira para seguir componiendo temas que nos emocionan hasta los huesos. Una plática para conocer al músico y hombre detrás de este proyecto.

Volver al estudio para trabajar en equipo

Ya lo mencionamos antes, luego de A Deeper Understanding, The War on Drugs se tomó un tiempo para descansar y planear sus siguientes proyectos. Pero cuando llegó el coronavirus en nuestras vidas se complicó un poco lo que tenía en mente. Al final, decidieron volver al estudio para componer lo que sería su siguiente álbum de estudio. Pero el propio Adam nos explicó cómo fue ese proceso y por qué decidieron juntarse de nuevo para grabar.

“Después del último disco necesitábamos parar por un momento, estuvimos tanto tiempo de gira que sentíamos no fluían las ideas ni la vibra entre los integrantes de la banda. Es por eso que nos tomamos ese descanso, pero evidentemente era algo que no iba a durar para siempre. Tardamos un poco en juntarnos y en componer las canciones, por eso sacamos el disco en vivo, como para que nuestros fans tuvieran el sentimiento de los shows en vivo, pero también nuestra intención era decir ‘hey, seguimos aquí, ya casi volvemos’. De cualquier manera, encontramos la forma de acabar las canciones y el resultado es este disco”.

La inspiración detrás de ‘I Don’t Live Here Anymore’

El resultado de todas estas sesiones de grabación fue I Don’t Live Here Anymore, un disco donde The War on Drugs baja un poco las revoluciones para ponerse más introspectivos y mostrar una faceta más personal. Además, se nota el enorme trabajo que hicieron en el estudio, pues utilizaron otra clase de instrumentos y vibras sonoras que no habíamos escuchado en sus trabajos previos. Y esta decisión, según Adam Granduciel, se debió a que sentían la necesidad de mostrar que estaban en otro horizonte.

“Muchas gracias por expresarte así del disco. Sí, la verdad es que creo que con ‘I Don’t Live Here Anymore’ queríamos abrirnos un poco más. A lo largo de mi carrera puedo decir que he compuesto muchas canciones que surgen desde un lado sumamente personal, pero aquí siento que fui más allá, quería ver hasta donde podía llegar y creo que cada una de estas canciones refleja a la perfección todo lo que viví y pasé en los últimos años. Ya no soy el mismo joven enojado que cuando tenía 20, ahora soy un hombre que tiene un hijo e intenta ser padre de familia mientras sale a tocar con su banda por todo el mundo. Creo que eso también influyó mucho en el proceso creativo de este disco, convertirme en padre me abrió la mente e hizo que me fijara en otras cosas que antes no notaba o simplemente no les daba la importancia que merecían. Me siento muy contento y pleno en este momento, de verdad me siento muy bien y creo que eso se puede notar con la música que compuse para el álbum, el título lo dice todo, ‘ya no vivo aquí’, es como si estuviera gritando ‘ya no soy este, ya estoy en otro lugar'”.

Música que llega como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad

Si escuchan I Don’t Live Here Anymore notarán que se trata de un material discográfico que está lleno de buena vibra, canciones que desde los primeros segundos te transmiten paz y calma, aunque en el fondo hay un enorme mensaje personal sobre el amor, madurar y darte cuenta de que a pesar de mantener tu esencia, no eres la misma persona de antes, ni siquiera eres el mismo que ayer. Pero lo que The War on Drugs quería era transmitir esperanza en medio del momento complicado que vivimos.

“Creo que estoy de acuerdo contigo, hay de todo un poco en este disco. Pero en general, tendría que decir que la idea principal era llevar esperanza a través de nuestras canciones. Siento que a lo largo de todos estos meses escuchamos tan malas noticias e incluso hubo canciones que nos recordaban el pésimo momento que estábamos pasando que lo último que quería era hablar de eso. No fue una decisión consciente, simplemente se dio mientras componíamos. Necesitamos mucha esperanza y amor para sanar después del trago tan amargo que tuvimos que enfrentar, por eso es que en ‘I Don’t Live Here Anymore’ está lleno de positivismo, sonidos alegres y pasajes musicales relajados”.

El mayor reto a la hora de grabar este disco

Para los artistas, grabar un nuevo disco siempre es emocionante pero también un reto. Hay quienes entran en su zona de confort y ahí se quedan, lo cual por supuesto es respetable, pero en cambio también existen un montón de músicos que deciden adentrarse a otros terrenos que nunca habían explorado y el resultado de esta aventura trae grandes resultados. Justo como lo que sucedió con The War on Drugs en I Don’t Leave Here Anymore, pues los hizo enfrentarse a un nuevo desafío.

“En cuanto a la grabación, creo que no cambió mucho a lo que hemos hecho desde siempre: juntarnos, ensayar, mostrar nuestras ideas y darles forma hasta que se conviertan en canciones que nos convenzan. Pero creo que a nivel personal, el hecho de hablar un poco más sobre mí, sobre los pensamientos e ideales que cargo ahora en mi mente, ese fue el verdadero reto. Es probable que muchas personas no se sientan igual que yo en estos momentos, pero lo más complicado para mí fue eso, abrirme por completo, como no lo había hecho antes para mostrar quién soy ahora y lo que quiero decir en este punto de mi vida”.

Los recuerdos de The War on Drugs en la CDMX

A pesar de que no era su primera vez en nuestro país –porque dos años antes ya se habían presentado en la Riviera Maya, el 18 de noviembre de 2018, The War on Drugs dio su primer concierto en la Ciudad de México, cuando formaron parte del Corona Capital. Por supuesto que no podíamos perder la oportunidad de preguntarle a Adam Granduciel sobre sus impresiones de esa presentación y del público mexicano, y como era de esperarse, tienen ganas de volver lo antes posible.

“Creo que recuerdo perfecto ese show, esa vez estuvieron MGMT, Nine Inch Nails y New Order, ¿cierto? Fue una verdadera locura ese concierto, me acuerdo que me sentía un poco nervioso antes de empezar porque no sabíamos que esperar del público y creo que la gente pensaba lo mismo. Pero al final e incluso cuando subimos al escenario y tocamos la primera canción, desde ese momento nos sentimos arropados por todos los que estaban ahí presentes. Es una vibra muy especial que a veces solo se siente cuando te subes al escenario, pero puedo decir que ese show en México fue mágico e increíble, además la pasamos muy bien conociendo la ciudad. Nos encantaría regresar, no sabemos si será con este disco, pero definitivamente queremos volver a tocar en la Ciudad de México”.

Aprender a reinventarse luego de un largo camino

Para muchos artistas, sobre todo los que llevan una enorme trayectoria, es muy complicado reinventarse o intentar hacer algo completamente distinto a lo que están acostumbrados. Sin embargo, en el caso de Adam con The War on Drugs, nos han demostrado que están abiertos a continuar con la curiosidad musical, no quieren limitarse a replicar lo que han hecho en el pasado. Todo eso da como resultado que tanto él como los demás integrantes de la banda crezcan como músicos y hasta como personas.

“Pienso que es una decisión muy personal de cada artista y hasta cierto punto válido. Si algo te está funcionando, ¿por qué habrías de cambiarlo? Pero también considero que llega un punto en tu carrera y hasta en la propia vida en el que te cansas de hacer lo mismo de siempre, a veces es por confort pero te repites a ti mismo y eso por supuesto que te estanca como artista o compositor. No tengo una fórmula para continuar explorando, al menos en mi caso he intentado mantener esa curiosidad musical, escuchar música nueva, no con la idea de imitarlo, sino para saber qué es lo que está sonando allá afuera, mantenerme enterado, es como leer el periódico. Al final, escuchar a otros músicos te motiva a seguir explorando, a crecer como artista y evolucionar tu sonido al siguiente nivel”.

La música siempre deja lecciones

Por último pero no menos importante, platicamos con Adam Granduciel sobre las lecciones que le ha dejado la música durante tantos años de carrera. Cuando inició el proyecto de The War on Drugs, simplemente quería tener un medio para expresarse tal cual es, y ahora, luego de este enorme camino que ha recorrido sigue siendo auténtico y sincero con lo que escribe y canta. Eso es lo que él considera que ha aprendido después de tanto tiempo tocando con esta banda.