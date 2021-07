The War on Drugs vuelven con ‘I Don’t Live Here Anymore’, su primer disco en cuatro años

Parece que el 2021 es un año que recordaremos por los regresos al menos dentro de la industria musical. Y no no hablamos específicamente de los festivales y varios conciertos alrededor del mundo, que poco a poco andan anunciando sus nuevas fechas para los próximos meses y esta noticia nos tiene muy contentos. En realidad, nos referimos a que un montón de artistas y bandas volverán por la puerta grande, como el caso de The War on Drugs.

Como recordarán, en 2017 la banda estadounidense comandada por Adam Granduciel estrenó su más reciente material discográfico, A Deeper Understanding. Después de la gira de promoción de este álbum –que incluso pasó por México con una presentación en el Corona Capital de 2018– y que duró casi dos años, el grupo nos presentó su primer disco en vivo pero luego de eso, no daban señales de estar trabajando en música nueva.

The War on Drugs vuelven con un nuevo disco

Sin embargo, todo eso cambió a mediados de este 2021, porque por ahí se reportó que The War on Drugs andaba filmando un video en un granero dentro de alguna ciudad de Estados Unidos. Pero hace unas semanas comenzaron a promocionar el estreno de una nueva rola que comentaron que muy pronto podremos escuchar, aunque mientras eso sucede, acaban de revelar que lanzarán su primer álbum de estudio en más de cuatro años.

El nombre del álbum es I Don’t Live Here Anymore y de acuerdo con NME, la banda confirmó que será una colección de 10 canciones las cuales grabaron en distintos estudios importantes como Electric Lady Studios en Nueva York y Sound City en Los Ángeles. El grupo también comentó que este es un “álbum de rock poco común sobre uno de nuestros procesos más comunes pero desalentadores: la resistencia frente a la desesperación”.

Por si esto no fuera suficiente, The War on Drugs mencionó que el primer sencillo y la rola que abre este material discográfico, “Living Proof”, llegará muy pronto a plataformas digitales, así que más les vale atentos para ser los primeros en escuchar completa su nueva canción. Recuerden que el quinto álbum de estudio de la banda llegará en formato físico y servicios de streaming el próximo 29 de octubre, para que anoten la fecha.

Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para ir calentando motores, a continuación les dejamos la portada de I Don’t Live Here Anymore y el tracklist completo:

1. “Living Proof”

2. “Harmonia’s Dream”

3. “Change”

4. “I Don’t Wanna Wait”

5. “Victim”

6. “I Don’t Live Here Anymore”

7. “Old Skin”

8. “Wasted”

9. “Rings Around My Father’s Eyes”

10. “Occasional Rain”