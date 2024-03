Tom Chaplin nos cuenta sobre los 20 años del 'Hopes and Fears' de Keane y su regreso a México

Este 2024 andamos de manteles largos, pues festejamos ni más ni menos que el 20 aniversario de uno de los discos que marcó por completo la primera mitad de la década de los 2000. Así es, hablamos del increíble Hopes and Fears de Keane, el cual después de tanto tiempo nos sigue emocionando y conmoviendo como la primera vez.

Parece que fue ayer cuando Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley y Richard Hughes estrenaron su material discográfico debut, el cual los catapultó a la fama mundial. Sin embargo, ya pasaron dos décadas desde que conocimos temazos que se convirtieron en himnos de la música británica de esa época, como “Somewhere Only We Know”, “Everybody’s Changing” y “Bedshaped”.

Con Hopes and Fears, Keane llegó al primer puesto de las listas de popularidad desde su lanzamiento y ha acumulado ocho discos de platino, pues con 5.7 millones de copias vendidas, es considerado como el decimosexto álbum mejor vendido en este milenio en el Reino Unido. En pocas palabras, este disco los puso en el mapa y los llevó a lugares que no imaginaban.

Por supuesto que a dos décadas del estreno de este discazo, tenían que echar la casa por la ventana para festejarlo como se debe. Es por eso que durante 2024, armarán una gira por gran parte del mundo (que por supuesto, incluirá a México con shows en Monterrey, CDMX y Guadalajara) para tocarlo de principio a fin en vivo y a todo color, en lo que prometen ser conciertos llenos de nostalgia y melancolía.

Aprovechando que Keane regresará dentro de poco a nuestro país después de casi cinco años de ausencia, tuvimos chance de platicar a la distancia con el mismísimo Tom Chaplin en Sopitas FM X Radio Chilango, donde nos contó sobre lo relevante que es México para la banda, qué podemos esperar de los conciertos que darán en Tecate Pa’l Norte, Palacio de los Deportes y Auditorio Telmex, salud mental y mucho más.

Se sabe que desde 2004 –la primera vez que vinieron a México para presentarse en el ahora extinto Salón 21–, Keane creó una enorme conexión no solo con sus fans, también con nuestro país como tal. Es por eso que con el paso de los años, atesoran cada vez más las vivencias e historias que juntan cuando vienen de este lado del charco.

Desde aquel momento en que Keane lanzó Hopes and Fears, han cambiado muchas cosas en la industria musical y en la forma en que consumimos la música. Sin embargo, desde la perspectiva de Tom Chaplin, sus canciones han trascendido la prueba del tiempo, pues con todo y la llegada de las plataformas de streaming, se han dado cuenta de que esto los ha beneficiado muchísimo para llegar a nuevas generaciones.

Como ya lo mencionábamos antes, Keane volverá a México para dar tres conciertos en Monterrey, CDMX y Guadalajara donde festejarán las 20 primaveras de su disco debut, tocándolo completito. Sin embargo, al planear todo este show se dieron cuenta de que era “raro” aventárselo de inicio a fin, tal como lo conocemos. Es por eso que para esta serie de presentaciones van a cambiar un poco el orden para hacernos sentir en un viaje musical.

“Bueno, ha sido un dilema para nosotros, porque creo que cuando… jugueteamos con la idea de ‘oh, ¿podemos tocar el disco en orden?’… En cierto modo, es algo encantador. He ido a ver conciertos de aniversario en los que he oído el álbum tocado en orden, y es genial. Quiero decir, es encantador escucharlo en el orden que conoces. Pero creo que lo que pasa con ‘Hopes and Fears’ es que es un álbum… estábamos ansiosos. Queríamos que fuera un verdadero éxito. El álbum tiene todos los grandes sencillos y las mejores canciones en la primera mitad del disco, y luego se vuelve más onírico.

Por supuesto que a partir del lanzamiento de Hopes and Fears, la carrera de Keane se fue hasta los cielos hasta convertirse en verdaderas estrellas. Es por eso que a lo largo de los años, han recolectado un montón de momentos increíbles e irreales que jamás pensaron que vivirían. Y uno de esos fue que el propio Sir Paul McCartney cantara sus rolas.

“Bueno, siempre pienso en… como ‘Hopes and Fears’ salió en 2004 y fue… obviamente nos tomó por sorpresa. La gente nos decía que iba a ser un éxito, pero no creo que les creyéramos. Por lo que en el transcurso del año que vino después (del lanzamiento) las cosas subieron de nivel. Cada vez que lanzábamos un sencillo parecía irle muy bien y le daba nueva vida al álbum. Y recuerdo que un año, más o menos un año y medio después del lanzamiento del álbum, tocamos en el festival Live 8, que fue un gran concierto benéfico. Y recuerdo que pensé ‘esto es una locura’, mientras tocábamos para ese enorme mar de gente. Pero entonces… cuando me di vuelta para ver al lado del escenario, allí estaba Sir Paul McCartney. Y él estaba allí y estaba cantando todas las letras de todas las canciones”.

Para nadie es un secreto que Tom Chaplin ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental e incluso de las adicciones que ha enfrentado con el paso del tiempo. Es por eso que el vocalista de Keane desea que quienes estén pasando por lo mismo que él, no tengan miedo de pedir ayuda para ir a terapia. Pero eso sí, considera que para tener un buen proceso, deben encontrar a la persona adecuada.

“Creo que, para mí, lo más importante ha sido encontrar un terapeuta increíble. Así que veo a un tipo que es un… es complicado, pero es un psicoanalista junguiano. Es complicado, pero es un psicoanalista junguiano. Así que es un tipo muy respetado y es muy inteligente. Y lo he estado viendo por años, casi 15 años. Y todavía voy… todavía lo veo cada semana. Él me ha ayudado a transformarme como persona (…) he pasado de ser alguien que realmente estaba, como dices, muy ansioso, muy deprimido, tenía verdaderos problemas con la adicción, y realmente no me conocía a mí mismo o no me gustaba mucho.

“Y creo que mucha gente en este mundo está en el mismo lugar, o ciertamente comparte algunos de esos sentimientos y problemas. Así que encontrar a este tipo, ponerme a trabajar, esas dos cosas han cambiado mi vida, me han salvado la vida. Así que, quiero decir, mi sensación es que si te lo puedes permitir, honestamente, nunca te arrepentirás de gastar el dinero para encontrar un gran terapeuta. Pero tiene que ser la persona adecuada y tienes que dedicarle tiempo y trabajo. Y honestamente, ese es el único consejo que puedo dar porque es lo que me ha salvado como ser humano”.