El mirlo es una especie de ave que se caracteriza por crear su propio sonido. Esa cualidad también define la personalidad de la cantante española Vega, quien tras cuatro años de no pisar suelo mexicano, se presentó la noche del viernes 10 de junio en la Ciudad de México ante un público que no paró de corear las rolas que han formado parte del soundtrack de sus vidas a lo largo de casi dos décadas.

Acompañada por su guitarrista y productor, Kike Fuentes, Vega dio inicio a su show con “Sobreviviré”, una canción en cuyo mensaje expresa que las adversidades son más fáciles de llevar si vas acompañado de la mano de gente que te quiere, en este caso de su público. Acto seguido dio paso a “Bipolar”, un tema en el que aborda la salud mental y que nació con la finalidad de transmitir ánimo, energía y empatía a quienes lo están pasando mal.

Foto: Armando Rosas

Cabe mencionar que el público fue el encargado de elegir el repertorio, pues un día antes, a través de su cuenta de Instagram, la cantante invitó a sus seguidores a llevar en un papel el nombre de la rola que más quisieran escuchar.

Y así fue. Conforme fueron llegando, los asistentes depositaron en una bolsa sus papelitos y Vega fue tocando las canciones conforme iban saliendo al azar. Así llegó el turno de “Dioses y demonios”, “La conjura de los necios” y “Santa Cristina”. Estas dos últimas fueron las más solicitadas en la lista de peticiones.

El concierto continuó bajo está dinámica con canciones como “El Alud” y “Requiem” y “A tientas”, fue aquí cuando la cantante hizo una pausa para expresar sus ganas de tocar “Ladra!”, un himno feminista incluido en su más reciente álbum, ’Mirlo Blanco’ y que cuenta con la colaboración de Francisca Valenzuela y La Marisoul, vocalista de La Santa Cecilia.

De igual forma, aprovechó para contar que la música de esta canción surgió en 2018 acá en nuestro país, durante la promoción de su anterior disco ‘La Reina Pez’.

Foto: Armando Rosas

La siguiente rola que salió en la rifa de canciones fue “¡Qué no te pese!”, tema que grabó a dueto con Carla Morrison en 2014 durante su primera visita a México y que supuso un antes y un después en la carrera de Vega, pues tuvo buena acogida y eso le permitió que más publico mexicano pudiera adentrarse en su universo musical.

La velada de éxitos llegó a su fin con “Dónde estabas tú” y “Mirlo Blanco”, no sin antes agradecer a todos por la espera y hacer la promesa de volver pronto para complacer a quienes se quedaron sin boleto.

Foto: Armando Rosas

En entrevista para Sopitas.com

Platicamos con Vega un día antes de su presentación en el Multiforo 264, sobre sus planes en México, el panorama de la música independiente y la importancia de darle visibilidad a la salud mental, entre otras cosas, y esto fue lo que nos contó:

Sopitas.com: Pasaron 4 años desde tu última presentación en México, ¿qué sientes al volver con un concierto totalmente sold-out?

Vega: ¡Mira! Hay una parte de mí que siempre piensa que mi música, de alguna manera también tuvo su guía de escape en México. Mucho público ha apoyado mi carrera durante muchos años. Me siento muy querida, y siempre me siento arropada cada vez que vengo, aunque vengo menos de lo que me gustaría.

Sopitas.com: Vienes a presentar ‘Mirlo Blanco’, un disco que refleja la forma en la que viviste la pandemia y que aborda también temas importantes como la salud mental. ¿Qué cambios hubo en Vega durante estos dos últimos años?

Vega: Como la gran mayoría, creo que me di cuenta de lo que es realmente importante, lo que era necesario. En el disco hay temas como “Aire”, donde cuento lo difícil que fue para mí vivir una pandemia con una niña pequeña -Noa, su hija- y con miedos, en los que uno piensa, que pase lo que tenga que pasar, o sea, los que somos mayores, pero los niños, ¿qué futuro tendrán?

Y dentro de esa reflexión también me pensar ¿qué somos como personas? emocionalmente, ¿qué es importante para nosotros? Entonces, el disco nace ahí, pero también aborda otra parte, como la importancia de la salud mental, de estar feliz y a gusto con quien es uno. Entonces, todas las canciones acaban hablando de temáticas que pueden ser empáticas con todo mundo que las escucha.

Sopitas.com: Se agradece que figuras como tú, que tienen un micrófono, puedan alzar la voz para visibilizar el tema de la salud mental, con el fin de luchar contra los estigmas que esto representa y dar un mensaje de que se puede estar bien, como lo relatas en tu tema “Bipolar”.

Vega: ¿Sabes lo que pasa? Creo que al final, es muy importante desde el grado de altavoz que tengamos los personajes que podamos tener algo de influencia en la gente, decirles que no pasa nada. Muchas veces mostramos un mundo, sobre todo en las redes sociales, donde parece que no hay problemas, que todo es perfecto, bello; todas las fotos son perfectas, y la vida real no es así. Incluso para la gente que tenemos algunas tendencias sobre el público.

Es importante hablar claro, porque no pasa nada tener algún momento de problema con la salud mental. Es algo que le pasa a todo el mundo y que se puede sanar. Callarse me parece absurdo porque solo engorda los problemas.

Sopitas.com: Hace cuatro años pensabas en retirarte, musicalmente hablando. Ahora regresas con más fuerza y con el público al pie del cañón ¿qué piensas al echar la vista atrás y ver que tu música influye en vida de tantas personas?

Vega: Creo que en ese momento, esa Vega estaba en su derecho. No estaba bien y necesitaba tomarme la licencia y decírmelo a mí misma, pero igual que dije eso, ahora digo “no pienso rendirme”. Eso es parte de lo que nos hace ser seres humanos; hay momentos arriba y momentos abajo. Obviamente a mí me salvó el público y siempre le voy a estar agradecida porque la combinación de reconocer que no estaba bien, de ir a una terapia, sumado con el amor del público me hizo replantearme mi carrera.

Sopitas.com: Nos da mucho gusto ver que cada vez se le da mucha más voz a las mujeres en el panorama musical español como Zahara o Rigoberta Bandini. ¿Qué perspectiva tienes de esto?

Vega: A veces me planteo si realmente nuestra música impacta como música o nuestros mensajes están impactando como mensajes o estamos impactando por la mezcla de que somos mujeres las que estamos dando estos mensajes. Por un lado estoy agradecida, pero por otro me enfada porque hay canciones como “¡Ladra!” que me hacen decir que mi música merece el foco tanto como la de un hombre, no necesito ser foco de atención por nuestros problemas.

Lo que nos pasa a nosotros les pasa a muchos hombres también, lo digan o no lo digan. Mis compañeras, tanto Zahara como Rigoberta y muchas otras, son maravillosas porque hacen una música realmente acojonante.

Sopitas.com: Llevas 10 años como artista independiente bajo tu propio sello, La Madriguera Récords, ¿Qué cambios positivos has notado de 2012 a la fecha?

Vega: Creo que hay quizá más dificultades que antes, creo que los artistas que venimos con una trayectoria larga aún podemos apañárnoslas, pero creo que ahora mismo como está la industria para un artista emergente que quiere empezar. Ser artista independiente requiere una inversión que no puede tener la gran mayoría de los jóvenes. De alguna forma es una industria que criminaliza la posibilidad de que surjan creadores que tengan una carrera a largo plazo.

Sopitas.com: Volviendo a este momento. Después de lo que estás viviendo ahora en México, ¿hay planes de volver pronto?

Vega: ¡Por supuesto! Pero como artista independiente hay que trabajar mucho para volver, pero lo prometo, lo he hecho, lo he cumplido y lo volveré a hacer.

Sopitas.com: Hace poco alguien me dijo la frase: “Todos estamos a una canción de que nos cambie la vida”, ¿compartes este pensamiento?

Vega: ¡Espero que esa persona tenga toda la razón del mundo!

Sopitas.com: ¡Muchísimas gracias por el tiempo y bienvenia a México, siempre!

Vega: ¡Muchísimas gracias a Sopitas y a todo mi público mexicano que desde hace muchísimos años lleva apoyando mi carrera. No solo soy consciente, estoy eternamente agradecida.