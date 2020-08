Escucha la fragilidad de Angel Olsen en su nuevo sencillo “Waving, Smiling”

La cantautora estadounidense Angel Olsen está de regreso para presentar otra canción de su próximo álbum en solitario, Whole New Mess. Hace unos días, nos presentó la canción principal que le da nombre al disco, y hoy, regresa con su faceta más íntima llamada “Waving, Smiling”.

A diferencia de su álbum pasado All Mirrors, y por lo que escuchamos es sus esfuerzos recientes “Whole New Mess” y “Waving, Smiling”, Whole New Mess presenta a una Angel Olsen completamente desbordada a sus emociones sobre una guitarra. Algo que es disfrutado por los fanáticos de Olsen quienes saben que su voz no necesita mucho más para ser deslumbrante.

“Waving, Smiling”

“Waving, Smiling” es una canción lenta que ve a Angel Olsen en su momento más vulnerable. El segundo sencillo de su próximo disco la ve envolverse en su propia soledad, sin embargo, a pesar de las notas tristes, no todo es oscuridad. Ella canta: “Estoy saludando, sonriendo / Al amor por siempre vivo y muriendo / El sol brilla”.

Angel Olsen se refiere a “Waving, Smiling” como “la última escena, una realización en cámara lenta del amor no perdido sino en paz en algún lugar de mí”. Continuó en un comunicado: “Es el final agridulce de un capítulo de mi vida, es la aceptación final de que, a pesar de llegar a su fin, todo ese tiempo no se perdió ni se desperdició”. Como podrán entender por sus palabras, Whole New Mess captura a Olsen después de una ruptura amorosa.

Junto con la canción, Olsen sorprende a sus fans con una presentación especial en vivo de “Waving, Smiling”. El video fue filmado en el Templo Masónico de Asheville por Ashley Connor. Lo pueden disfrutar acá abajo. Fanáticos de Olsen, también deben saber que Whole New Mess saldrá el próximo 28 de agosto, y ya puedes reservar una copia.