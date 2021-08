¿Rock, pop o reggaetón? Estos son los géneros musicales más populares en México

Desde tiempos inmemorables, los amantes de la música nos hemos preguntando cuáles son los géneros musicales más populares no solo en todo el mundo, también en México. Podríamos armar el debate considerando los gustos de cada quién y probablemente lleguemos a una respuesta que no convenza a todos. Sin embargo, y para no terminar peleados, alguien se encargó de resolver este enorme misterio y de verdad, no tienen idea lo que descubrieron.

Resulta que hace algunos días, el portal de estadística en línea alemán, Statista, se dio a la tarea de hacer una Encuesta Mundial de Consumidores, donde por supuesto que entraron sus hámbito en cuanto al tipo de música que muchas personas escuchan en todo el planeta. Y sí, como era de esperarse, nuestro país entró en este enorme estudio y para sorpresa de algunos, no es el reggaetón o algún otro ritmo derivado del género urbano.

¿Cuáles son los géneros musicales que más se escuchan en México?

Según esta misma fuente y para no complicarse la vida, eligieron ocho géneros musicales, entre los cuales resultó que en México lo más popular es el pop actual –vaya la redundancia–. Así como lo leyeron, un 52% de los encuestados mexas respondieron que les late escuchar a Dua Lipa, BTS, Doja Cat y los artistas que suenan en estos momentos por todos lados. Pero no se preocupen, que no es el único tipo de música que nos gusta.

En el segundo lugar se encuentra el rock (en donde va incluido el alternativo e indie) con un 51%, abajito tenemos al hip-hop y R&B con 41% de preferencia –algo bastante curioso porque al parecer en nuestro país lo preferimos más en comparación de Estados Unidos–. Los demás puestos los ocupan la electrónica o dance con 42%, la música clásica con un 34%, la llamada world music con 37%, el jazz y el blues con 20% y al final el country con 11%.

¿Y qué onda con la música en otras partes del mundo?

A pesar de que el hip-hop y el R&B tiene sus raíces en Estados Unidos, son más los sudafricanos que se declaran oyentes de estos géneros en formato digital. El 59% de los encuestados del país dijo que escuchaba estos géneros musicales en streaming, en comparación con el 34% de los estadounidenses. Nosotros junto a la India también superamos a nuestro país vecino en cuanto a este tipo de música, un resultado que sin duda nos dejó con el ojo cuadrado.

Corea del Sur se encuentra en el otro extremo del espectro de este estudio, con 1.8 géneros escuchados de media por encuestado. En este caso, la música pop es la que reina, con un 51% de los participantes que dicen escucharla, y por supuesto que esto no es una sorpresa para nadie, considerando la enorme popularidad del K-Pop en ese y otros países, además de los grupos que han surgido de ahí y que la están rompiendo en todo el mundo.

Y para los que dicen que la música con guitarras está muriendo, las partes del planeta en los que a la gente le gusta el rock son México –como ya lo mencionábamos antes–, Estados Unidos (47%) y Brasil (45%). Stadista también menciona que en estos países, la suma de los oyentes de todos los géneros incluidos en la tabla se acercaba al 300 por ciento, lo que significa que el encuestado medio escuchaba unos tres géneros, un dato bastante interesante.