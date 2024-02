¡¿Quéé?! Blur lanzará una película y un documental sobre su reunión de 2023

Lo que necesitas saber: A pesar de su pausa, Blur lanzará una película y un documental sobre su reunión de 2023 y sus conciertos en Londres.

Si hay alguien que nunca deja de chambear, ese es Damon Albarn. El músico británico siempre está lanzando cosas nuevas sobre sus distintos proyectos y uno de ellos es Blur, banda que este 2024 estrenará una película y un documental sobre su reunión del año pasado.

Seguro recuerdan que en julio del año pasado y después de 8 años de ausencia, Blur publicó su noveno disco de estudio, ‘The Ballad of Darren’, con el cual Damon Albarn, Alex James, Dave Rowntree y Graham Coxon se aventuraron a una gira mundial.

Damon Albarn regresó a México con Blur. Foto: David Barajas.

Blur estrenará una película de concierto y un documental de su reunión

Blur llegó a varios de los escenarios y festivales importantes del mundo. De hecho, en México pudimos verlos como headliners del segundo día del Corona Capital, donde disfrutamos de rolas como “St. Charles Square”, “Coffee & TV”, “Parklife” y otras más (por acá revivan nuestra reseña de ese día).

A pesar del éxito en sus presentaciones y la emoción de los fans, en diciembre de 2023 Damon aseguró en una entrevista que Blur entrará en otra pausa, pues el proyecto era “demasiado” para él. Algo que nos confundió cuando supimos que Blur se presentará en el festival de Coachella de 2024.

Este es el cartel completo del Coachella 2024. Foto: Coachella.

Ambos proyectos llegarán a los cines de Europa y Reino Unido este 2024

Pero bueno, esa no será la única señal de vida que veremos por parte de la agrupación de Colchester este año. Y es que Blur lanzará una película de su concierto en Londres y un nuevo documental sobre su reunión del año pasado. ¿Lo mejor? que ambos proyectos se estrenarán este año.

Al menos así lo informó Screen Daily, quien indicó que la conocida compañía de ventas y distribución del Reino Unido, Altitude, añadió estos dos proyectos de Blur a su lista de títulos que entrarán al European Film Market (EFM) este 2024.

Damon Albarn, Alex James, Dave Rowntree y Graham Coxon regresan con Blur en 2023/Foto: Reuben Bastienne-Lewis

Blur mostrará aspectos de su reunión de 2023 y sus shows en el Wembley Stadium de Londres

Aunque aún no se sabe la fecha de estreno tentativa de ambos proyectos, ya hay información sobre ambos: en el caso del documental, será un largometraje dirigido por Toby L y producido por Josh Connolly, que retratará el regreso de Blur y todo lo que vivieron sus integrantes durante el 2023 con ‘The Ballad of Darren’.

La película, que de igual manera será dirigida y producida por Toby y Josh, será una cinta de dos horas donde veremos a Blur en sus shows en el mítico Wembley Stadium de Londres, donde 150 mil fanáticos se reunieron para presenciar el regreso de Damon y compañía.

Graham Coxon, Dave Rowntree, Damon Albarn y Alex James de Blur en el Wembley Stadium de Londres. Foto: Getty Images

Aún no hay una fecha de estreno para la película y el documental de Blur

Considerando que Toby L y Josh Connolly son responsables de otras películas y documentales como ‘Liam Gallagher: Knebworth 22’, ‘Olivia Rodrigo: SOUR Prom’, ‘Foals: Rip Up the Road’, ‘Tonight With Arlo Parks’ y ‘Bastille – ReOrchestrated’, estamos seguros que muchos no se querrán perder estas dos producciones de Blur.

¿Será que la banda incluirá algunos aspectos de su visita a México? ¿Veremos a Blur en más lugares además de Coachella? ¿A qué santo hay que rezarle para que regresen con un show en solitario para este 2024? ¿La cinta llegará a nuestro país también este año? ¡Los mantendremos al tanto!

Veremos una nueva película y un documental de Blur este 2024. Foto: Getty Images

